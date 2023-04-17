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За показ каждого матча Первой лиги Китай заплатит ФНЛ около 12 000 рублей

вчера, 20:48

ФНЛ продала права на показ матчей Первой лиги в Китае.

По данным источника, сумма контракта за показ 75 матчей составила около 900 000 рублей. Часть из этой суммы придется заплатить посредникам.

Таким образом, за показ каждого матча Первой лиги Китай заплатит от 10 до 12 000 рублей.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:26
За такие-то бешеные деньжищи нужно было в контракте прописать ещё в довесок по гектару леса за матч, чтобы реальности соответствовать.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 10:10
Успех, я считаю
Сп62
Сп62 ответ witynchik (раскрыть)
сегодня в 09:06
При демократии это нормальные вещи. Страна у нас самая демократичная.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 08:42
По-моему, это ясно следует из моего опуса.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:21
Для ФНЛ красная цена.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 08:00
12k... У меня подписка на ТВ и того дороже. Все распродают китайцам за гроши...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:44, ред.
Остается вопрос, а какие декорации предусмотрены для пустых трибун? Ведь там на большинстве игр 150-200 чел. Неудобно как то. Китайцы сразу подумают, а сколько территории свободной!! А это чревато
112910415
112910415
сегодня в 05:03
очень, очень выгодное сотрудничество )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:22
С нового сезона девиз ФНЛ - "Нас смотрят миллиарды"......
Tex
Tex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:46
так возможно недруги не снаружи, а внутри?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:14
Они просто хотят увидеть в чем они играют и чтобы начать шить форму и продавать ее) так что это инвестиция)
witynchik
witynchik ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:04
Контрреволюционные вещи пишите )
Agamaga........
Agamaga........ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:22
Потому что у власти проходимцы!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:16
А показ матчей чемпионата Саудовской Аравии после перехода Роналду примерно столько же стоят.
Так что это нормальная цена. И могут транслировать в 140 странах мира и говорить, что наш футбол очень востребован в мире. По крайней мере так говорят арабы, чтобы оправдать свою глупую покупку.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:15
Продались нашим китайским "друзьям" с потрохами. За копейки. Как древесину из Сибири сотнями составов гоним в Поднебесную за бесценок (взятки), как тысячи гектаров нашей земли отдали им в аренду на 49 лет, как...как...как...
Последние лет тридцать только позор. А как вспомнишь "подарок" Норвегии континентального шельфа в Баренцевом море и Северном ледовитом океане площадью 185 тыс.кв.м....
Распродали всю страну "недругам", а говорим о величии России. Мнимом.
ABir
ABir
вчера в 22:58
Вполне неплохие деньги за 1 матч
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:38
Видимо таков спрос. Но вторую китайскую лигу я бы и бесплатно не смотрел.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 22:21, ред.
Ну хорошо хоть, что не бесплатно !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:20
Здорово! Теперь заживут...если в конце сезона не посадят за такой выгодный контракт!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:55
Хоть бы не позорились. Меньше лимона в деревянных за сезон - смешно...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:55
Издеваются,что такое 12тыс.руб.нашими,и на хороший бутц не хватит!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:51
Даже не знаю, что они будут делать с такими бешеными деньгами)
sova147
sova147
вчера в 21:49
Слишком маловато, там столько будет моментов...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:39, ред.
Это ФНЛ должна доплачивать китайцам за такое зрелище)
Gahi
Gahi
вчера в 21:38
Вот это я понимаю уровень. И дело даже не в сумме контракта, а в том что Китайцы выбрали Лучшую Лигу Мира и это факт. Удачи
Ron09
Ron09 ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 21:35
В Рпл кроме Зенита который из года год занимал последние места в группе Лч
memphis
memphis
вчера в 21:24
Через 4-5 матчей можно будет купить Сутормина
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:15
Теперь наш ФНЛ будут смотреть больше людей чем европейские чемпионаты Топ 5 с Месси, Бензема и прочими Холландами
dok66
dok66
вчера в 21:08
Китайцы хорошие торгаши . Не удивлюсь , если и РПЛ они продавят за 50 000 долларов .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:00, ред.
Не густо 12 тыщщщщ....
Всё это вначале переварить надо в голове,а потом резюме...
Другое дело движуха вокруг МЮ, всё ясно и понятно) - в то время как шейх Джассим бин Хамад аль Тани выступает против заявки Катара на покупку "Юнайтед" в условиях конкуренции со стороны Джима Рэтклиффа, самого богатого человека Великобритании, ряд инвестиционных фондов из Соединенных Штатов связались с Raine Group, нью-йоркским банком, контролирующим процесс, чтобы зарегистрировать свою заинтересованность в приобретении миноритарного пакета акций клуба.
Elliot Investment Management, Ares Management Corporation, Sixth Street Partners и Carlyle Group все пытаются приобрести долю в "Юнайтед", подав заявку в Raine Group до 28 апреля, крайнего срока подачи третьих заявок.
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