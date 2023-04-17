За показ каждого матча Первой лиги Китай заплатит ФНЛ около 12 000 рублей

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вчера, 20:48

ФНЛ продала права на показ матчей Первой лиги в Китае.

По данным источника, сумма контракта за показ 75 матчей составила около 900 000 рублей. Часть из этой суммы придется заплатить посредникам.

Таким образом, за показ каждого матча Первой лиги Китай заплатит от 10 до 12 000 рублей.