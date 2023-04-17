За показ каждого матча Первой лиги Китай заплатит ФНЛ около 12 000 рублей

ФНЛ продала права на показ матчей Первой лиги в Китае.
По данным источника, сумма контракта за показ 75 матчей составила около 900 000 рублей. Часть из этой суммы придется заплатить посредникам.
Таким образом, за показ каждого матча Первой лиги Китай заплатит от 10 до 12 000 рублей.
Всё это вначале переварить надо в голове,а потом резюме...
Другое дело движуха вокруг МЮ, всё ясно и понятно) - в то время как шейх Джассим бин Хамад аль Тани выступает против заявки Катара на покупку "Юнайтед" в условиях конкуренции со стороны Джима Рэтклиффа, самого богатого человека Великобритании, ряд инвестиционных фондов из Соединенных Штатов связались с Raine Group, нью-йоркским банком, контролирующим процесс, чтобы зарегистрировать свою заинтересованность в приобретении миноритарного пакета акций клуба.
Elliot Investment Management, Ares Management Corporation, Sixth Street Partners и Carlyle Group все пытаются приобрести долю в "Юнайтед", подав заявку в Raine Group до 28 апреля, крайнего срока подачи третьих заявок.
Всё это вначале переварить надо в голове,а потом резюме...
Другое дело движуха вокруг МЮ, всё ясно и понятно) - в то время как шейх Джассим бин Хамад аль Тани выступает против заявки Катара на покупку "Юнайтед" в условиях конкуренции со стороны Джима Рэтклиффа, самого богатого человека Великобритании, ряд инвестиционных фондов из Соединенных Штатов связались с Raine Group, нью-йоркским банком, контролирующим процесс, чтобы зарегистрировать свою заинтересованность в приобретении миноритарного пакета акций клуба.
Elliot Investment Management, Ares Management Corporation, Sixth Street Partners и Carlyle Group все пытаются приобрести долю в "Юнайтед", подав заявку в Raine Group до 28 апреля, крайнего срока подачи третьих заявок.