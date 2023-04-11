«Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Бразилии

«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Бразилии. Генеральный продюсер холдинга Александр Тащин сообщил:
Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А!
Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.
Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды – все это теперь будет доступно зрителям каналов «Матч!». Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите.
Нормальная лига. Матчей в 22:00 по мск предостаточно. Специально глянул и там почти в каждом туре. Футбол на любителя конечно ,но посмотреть можно. По меньше негатива , товарищи. Не хотите - не смотрите,но это лучше намного ,чем бильярд и фильмы крутить
Нормальная лига. Матчей в 22:00 по мск предостаточно. Специально глянул и там почти в каждом туре. Футбол на любителя конечно ,но посмотреть можно. По меньше негатива , товарищи. Не хотите - не смотрите,но это лучше намного ,чем бильярд и фильмы крутить
к Бразилии, конечно денежный , наверняка не задумывался
над вопросом кто его смотреть то будет! Лучшие игроки давно
осели в Европе...! Полагаю что АПЛ, Ла Лига . Бундес Лига, Серия А санкционированы и РПЛ всю не покажут, полная -место где у нас ЗАД...!!!
к Бразилии, конечно денежный , наверняка не задумывался
над вопросом кто его смотреть то будет! Лучшие игроки давно
осели в Европе...! Полагаю что АПЛ, Ла Лига . Бундес Лига, Серия А санкционированы и РПЛ всю не покажут, полная -место где у нас ЗАД...!!!