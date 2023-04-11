«Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Бразилии

«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Бразилии. Генеральный продюсер холдинга сообщил:

Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А!

Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.