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«Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Бразилии

вчера, 15:41

«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Бразилии. Генеральный продюсер холдинга Александр Тащин сообщил:

Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А!

Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.

Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды – все это теперь будет доступно зрителям каналов «Матч!». Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:15
Просто список звёздных футболистов бразильского чемпионата: Луис Суарес, Артуро Видаль, Филипе Луис, Халк, Марсело, Филипе Мело, Гансо, Давид Луиз, Паулиньо, Нене, Алекс Тейшейра, Фернандиньо, Эдуардо Варгас и т.д. Одним словом-есть на кого посмотреть.
Нормальная лига. Матчей в 22:00 по мск предостаточно. Специально глянул и там почти в каждом туре. Футбол на любителя конечно ,но посмотреть можно. По меньше негатива , товарищи. Не хотите - не смотрите,но это лучше намного ,чем бильярд и фильмы крутить
shur
shur
вчера в 18:10
...товарищ Тащин-бухгалтер по образованию, вот откуда интерес
к Бразилии, конечно денежный , наверняка не задумывался
над вопросом кто его смотреть то будет! Лучшие игроки давно
осели в Европе...! Полагаю что АПЛ, Ла Лига . Бундес Лига, Серия А санкционированы и РПЛ всю не покажут, полная -место где у нас ЗАД...!!!
kfdp44s32cz4
kfdp44s32cz4
вчера в 18:06
Это чемпионат который по ночам играет и когда его смотреть
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:06
Лучшие бразильцы играют в Европе, а там малоизвестная молодежь и пенсионеры. Нужны АПЛ и Серия А, но этим похвастаться "Матч ТВ" не может.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:06
Лучше бы все матчи РПЛ показали.... а на фиг мне Бразилия, где много обезьян...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:03
Еще бы чемпионат Гондураса показали ....
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