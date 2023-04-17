Время начала матча 25-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» перенесено

Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» начнётся позднее изначально назначенного времени.
Игра состоится 29 апреля, стартовый свисток перенесён по просьбе вещателя с 19:00 на 19:30.
В 24-м туре москвичи сыграют с «Краснодаром», южане встретятся с «Уралом».
Мну всегда ценил твой тонкий юмор!
Мну всегда ценил твой тонкий юмор!
Вам сама судьба шепчет - за "СПАРТАК"!
Вам сама судьба шепчет - за "СПАРТАК"!
Я буду " болеть " за фк " СПАРТАК ' , в Москве тётушка живёт ей 94 года , коренная москвичка в 5-том поколении..
Я буду " болеть " за фк " СПАРТАК ' , в Москве тётушка живёт ей 94 года , коренная москвичка в 5-том поколении..
- Вы тенденцию не знаете когда высокий, низкий? Ближе к началу или наоборот?
- Вы тенденцию не знаете когда высокий, низкий? Ближе к началу или наоборот?
Да, изменения коэффициентов возможны до начала матча.
Да, изменения коэффициентов возможны до начала матча.
Поставил ставку на матч, но в процессе подбора вариантов в паре Ван - Ноа (15:00 по Москве) отклонил ставку с коэф. 41 на счет 3:3
После начала игры в разделе "CТАВКИ НА ДАННЫЙ МАТЧ" обнаружил наличие аналога у коллеги, но с коэф. 61.
Возможны ли такие скачки с коэф. ?
Поставил ставку на матч, но в процессе подбора вариантов в паре Ван - Ноа (15:00 по Москве) отклонил ставку с коэф. 41 на счет 3:3
После начала игры в разделе "CТАВКИ НА ДАННЫЙ МАТЧ" обнаружил наличие аналога у коллеги, но с коэф. 61.
Возможны ли такие скачки с коэф. ?
А какое отношение к переносу начала игры, имеет информация кто с кем играл в предыдущем туре несколько дней назад?
А какое отношение к переносу начала игры, имеет информация кто с кем играл в предыдущем туре несколько дней назад?