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Время начала матча 25-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» перенесено

вчера, 14:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов29.04.2023 в 19:30 Не начался

Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» начнётся позднее изначально назначенного времени.

Игра состоится 29 апреля, стартовый свисток перенесён по просьбе вещателя с 19:00 на 19:30.

В 24-м туре москвичи сыграют с «Краснодаром», южане встретятся с «Уралом».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:00
Добрый вечер Владимир!
Мну всегда ценил твой тонкий юмор!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:52
Вещатель перенёс стартовый свисток на полчаса - написано прям в стиле "Старика Хоттабыча"....)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:25
Что теперь делать,не возьму в толк! Я же к новому времени матча обычно уже сплю,если не пьяный.
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:56
Что, Миллер по субботам работает да 19 часов? Да ладно...
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:54
Олег, привет! Это информация для таких как я, который не знал с кем в следующем туре играют СпаМ и Ростов. Теперь знаю.
112910415
112910415
вчера в 17:48
творят что хотят )
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:42
Всё понятно. Миллер работает до 19 часов. К 19-30 уже будет дома и сможет посмотреть матч преследователей Зенита в прямом эфире с самого начала
Шуnя771
Шуnя771 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 16:28
Вот как племянник "тётушки", коренной москвички. может болеть за "Зенит"!
Вам сама судьба шепчет - за "СПАРТАК"!
Giovanny
Giovanny
вчера в 16:14
Опять что-то хитрят.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:14
Матч будет весьма Интересным.. Всем нужны очки.
Я буду " болеть " за фк " СПАРТАК ' , в Москве тётушка живёт ей 94 года , коренная москвичка в 5-том поколении..
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:42
Спасибо.
LOpp
LOpp
вчера в 15:40
опять рука гапзрома
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:40
Не подскажу, мы на это никак не влияем, всё зависит от источника кэфов.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:32
Большое спасибо и последний вопрос:
- Вы тенденцию не знаете когда высокий, низкий? Ближе к началу или наоборот?
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:28
Добрый день.
Да, изменения коэффициентов возможны до начала матча.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:20
Здравствуйте!

Поставил ставку на матч, но в процессе подбора вариантов в паре Ван - Ноа (15:00 по Москве) отклонил ставку с коэф. 41 на счет 3:3
После начала игры в разделе "CТАВКИ НА ДАННЫЙ МАТЧ" обнаружил наличие аналога у коллеги, но с коэф. 61.
Возможны ли такие скачки с коэф. ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:03
В 24-м туре москвичи сыграют с «Краснодаром», южане встретятся с «Уралом».

А какое отношение к переносу начала игры, имеет информация кто с кем играл в предыдущем туре несколько дней назад?
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:00
Как нибудь переживем
Гость
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