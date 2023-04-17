Время начала матча 25-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» перенесено

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вчера, 14:54

Не начался

Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» начнётся позднее изначально назначенного времени.

Игра состоится 29 апреля, стартовый свисток перенесён по просьбе вещателя с 19:00 на 19:30.

В 24-м туре москвичи сыграют с «Краснодаром», южане встретятся с «Уралом».