В РПЛ допустили возможность изменения формата чемпионата в сезоне 2023/24

Президент РПЛ Александр Алаев не исключает возможности изменения формата проведения чемпионата в следующем сезоне.
Есть ли вероятность, что в следующем чемпионате будет некая гибридная формула проведения чемпионата — с плей-офф? Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живём в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.
Варианты есть разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока всё это предварительно.
Беспроигрышный вариант "замутить" дело с какими нибудь инновационными предложениями, ведущими к изменениям в деле за которое ты сейчас отвечаешь, а в будущем уже можешь и не отвечать, (поменяв например работу)... Но благодетельность должна быть рассчитана как можно на более длительный срок - получилось хорошо -отлично, не получилось - причины можно будет подыскать и виновных найти, поскольку китайскую мудрость : "Если хочешь пожелать врагу что то плохое, пожелай ему жить в эпоху перемен" никто не отменял... В переводе с китайского на русский народный фольклор это звучит примерно так - "В мутной воде легче ловится рыба"!))
Вот и сейчас, на улице непростое время, рачительные хозяева считают каждую копейку, приспосабливаются к тому что есть, а тут вам на те - изменения..., обсуждать, это опять конференции. собрания, совещания... Вспомнил мну сразу вулкан на Камчатке - Шивелуч, как бурно иногда проявляет себя, пепел с камнями летит...
"Варианты есть разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы..."
Ой! Вариативность... Да это Клондайк для поисков того, что зачастую найти нельзя или потом искать выход в одних трусах, но за чей счет?
Вот сложилось, с тревогой, какое то недоброе предчувствие, так мало получалось у нас завершить дел с кардинальными изменениями, что хочется поймать синицу в руки и держать...., а сороке шепнуть (как почтальону носящему на хвосте любую информацию):
- Сгоняй к футбольным чиновникам, лишний раз замолви за бюджетные футбольные клубы...., ДЮСШ (детско - юношеские спортивные школы), спортинтернаты: спроси оказией не хотят ли вместо туманных нововведений вспомнить и возродить старые, добрые. детские соревнования "Кожаный мяч", например. Глядишь и сборной резерв подрастет.
Нет, мну согласен - футбол не догма и развиваться надо, но как в сказке, дорог несколько... А эта, мну представляется, ведет в болото, где Царевну - лягушку можно и не найти.
Беспроигрышный вариант "замутить" дело с какими нибудь инновационными предложениями, ведущими к изменениям в деле за которое ты сейчас отвечаешь, а в будущем уже можешь и не отвечать, (поменяв например работу)... Но благодетельность должна быть рассчитана как можно на более длительный срок - получилось хорошо -отлично, не получилось - причины можно будет подыскать и виновных найти, поскольку китайскую мудрость : "Если хочешь пожелать врагу что то плохое, пожелай ему жить в эпоху перемен" никто не отменял... В переводе с китайского на русский народный фольклор это звучит примерно так - "В мутной воде легче ловится рыба"!))
Вот и сейчас, на улице непростое время, рачительные хозяева считают каждую копейку, приспосабливаются к тому что есть, а тут вам на те - изменения..., обсуждать, это опять конференции. собрания, совещания... Вспомнил мну сразу вулкан на Камчатке - Шивелуч, как бурно иногда проявляет себя, пепел с камнями летит...
"Варианты есть разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы..."
Ой! Вариативность... Да это Клондайк для поисков того, что зачастую найти нельзя или потом искать выход в одних трусах, но за чей счет?
Вот сложилось, с тревогой, какое то недоброе предчувствие, так мало получалось у нас завершить дел с кардинальными изменениями, что хочется поймать синицу в руки и держать...., а сороке шепнуть (как почтальону носящему на хвосте любую информацию):
- Сгоняй к футбольным чиновникам, лишний раз замолви за бюджетные футбольные клубы...., ДЮСШ (детско - юношеские спортивные школы), спортинтернаты: спроси оказией не хотят ли вместо туманных нововведений вспомнить и возродить старые, добрые. детские соревнования "Кожаный мяч", например. Глядишь и сборной резерв подрастет.
Нет, мну согласен - футбол не догма и развиваться надо, но как в сказке, дорог несколько... А эта, мну представляется, ведет в болото, где Царевну - лягушку можно и не найти.