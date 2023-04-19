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В РПЛ допустили возможность изменения формата чемпионата в сезоне 2023/24

вчера, 17:59

Президент РПЛ Александр Алаев не исключает возможности изменения формата проведения чемпионата в следующем сезоне.

Есть ли вероятность, что в следующем чемпионате будет некая гибридная формула проведения чемпионата — с плей-офф? Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живём в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.

Варианты есть разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока всё это предварительно.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 799vk33kbsc8 (раскрыть)
вчера в 22:01
Наш футбол неподъёмный.
pomor45
pomor45
вчера в 22:00
Толи будет, толи нет, после дождичка в четверг.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:21
Кубок испортили, взялись за чемпионат.
1580556558
1580556558
вчера в 21:07
Если введут плей офф, то кубок не потеряет свою значимость. В той же Англии есть и кубок и кубок Лиги. А увеличение количества игр пойдет этим дармоедам на пользу, может хоть ноги выпрямятся и по мячу попадать чаще станут. Если решат разделить на группы и проводить третий круг, то что будет со стыковыми матчами? По идее от них придется отказаться. В хоккее как то тоже вводили еще один круг с разделением на группы, но не прижилось, даже проводили плей офф для клубов из нижней половины таблицы, тоже не прижилось.
протон
протон
вчера в 20:38
Господи, ну откуда берутся эти "мамкины" реформаторы? ну почему надо изобретать велосипед?
112910415
112910415
вчера в 20:05
те же яйца, если в профиль - значительно красивее ! )
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:35
Здравствуй дорогой!

Можно и два с половиной... Вы спросите у футболистов дорожную карту - как добраться на игру в Краснодар, Ростов... И обратно...
Сколько клубов с Дальнего Востока, Сибири приказало жить? Томь например...
Я слышал у них финансовые проблемы были...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
Как то один чиновник поделился со мной соображениями из темы "Как попасть на вид" вышестоящим....
Беспроигрышный вариант "замутить" дело с какими нибудь инновационными предложениями, ведущими к изменениям в деле за которое ты сейчас отвечаешь, а в будущем уже можешь и не отвечать, (поменяв например работу)... Но благодетельность должна быть рассчитана как можно на более длительный срок - получилось хорошо -отлично, не получилось - причины можно будет подыскать и виновных найти, поскольку китайскую мудрость : "Если хочешь пожелать врагу что то плохое, пожелай ему жить в эпоху перемен" никто не отменял... В переводе с китайского на русский народный фольклор это звучит примерно так - "В мутной воде легче ловится рыба"!))
Вот и сейчас, на улице непростое время, рачительные хозяева считают каждую копейку, приспосабливаются к тому что есть, а тут вам на те - изменения..., обсуждать, это опять конференции. собрания, совещания... Вспомнил мну сразу вулкан на Камчатке - Шивелуч, как бурно иногда проявляет себя, пепел с камнями летит...
"Варианты есть разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы..."
Ой! Вариативность... Да это Клондайк для поисков того, что зачастую найти нельзя или потом искать выход в одних трусах, но за чей счет?
Вот сложилось, с тревогой, какое то недоброе предчувствие, так мало получалось у нас завершить дел с кардинальными изменениями, что хочется поймать синицу в руки и держать...., а сороке шепнуть (как почтальону носящему на хвосте любую информацию):
- Сгоняй к футбольным чиновникам, лишний раз замолви за бюджетные футбольные клубы...., ДЮСШ (детско - юношеские спортивные школы), спортинтернаты: спроси оказией не хотят ли вместо туманных нововведений вспомнить и возродить старые, добрые. детские соревнования "Кожаный мяч", например. Глядишь и сборной резерв подрастет.
Нет, мну согласен - футбол не догма и развиваться надо, но как в сказке, дорог несколько... А эта, мну представляется, ведет в болото, где Царевну - лягушку можно и не найти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:01
Привыкнут и два рпза в неделю играть
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:21
Плей-офф значительно увеличит количество игр в чемпионате, а это значит придётся уплотнить график, пойдут ли на такой шаг клубы, привыкшие играть раз в неделю.
Capral
Capral
вчера в 18:20, ред.
Короче, рождается очередной маразм...
Мало им было кубка- взялись за чемпионат.
799vk33kbsc8
799vk33kbsc8
вчера в 18:18
Перемены просто необходимы! Для поднятия футбола!!
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