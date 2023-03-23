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Боян Кркич объявил о завершении карьеры в 32 года

вчера, 14:46

Бывший форвард «Барселоны» Боян Кркич принял решение завершить игровую карьеру. Об этом футболист объявил в четверг на специально собранной пресс-конференции на стадионе «Камп Ноу».

Последней командой 32-летнего Бояна был японский «Виссел Кобе». Также нападающий выступал за такие клубы, как «Рома», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес» и «Монреаль». Кркич провел 1 матч за сборную Испании в 2008 году.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:21
Жаль парня. Подавал большие надежды, игрок безусловно талантливый и одаренный, но болезнь сломала его карьеру. Кто не знает, он страдает от панических атак, которые вызывают головокружение, учащенное сердцебиение, удушье и озноб.
Olegon111
Olegon111
вчера в 21:26
Ничего футбол не потерял от этого
Брулин
Брулин
вчера в 19:34
Не справился с давлением. Рано сверкнул, а потом по инерции катился вниз.
SonicStar
SonicStar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:59
А он последние годы вообще играл? Ничего удивительно, что закончил. Нигде заиграть не получилось. А ведь какие авансы ему в 16 лет выдавали...
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:43
Вы батенька отстали от жизни ,Грилиш сейчас на лавке не сидит ,он любимчик Гвардиолы ,сейчас чаще в основе ,и кстати очень полезен для команды ,собиратель желтых карточек и штрафных ударов .
dok66
dok66
вчера в 17:13
Заработал на пенсию и ... хватит играть . Карьера была интересной и очень насыщенной .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ EO Romanov (раскрыть)
вчера в 17:05
Балотелли, Сапогов
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:02
Безусловно закончил карьеру, а начинал успешно
DXTK
DXTK ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:56
ну в Сити же на скамейке сидят 100 млн Грилиши, которые особо не участвуют в матчах, выходя на поле от случая к случаю, но медльки получают.
memphis
memphis
вчера в 16:51
Проблемы с психикой убили его талант и разрушили карьеру
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:48
Никогда не понимал этой логики. 11 трофеев за Барселону, в которые он внес вклад чуть меньше, чем никакой...
DXTK
DXTK
вчера в 16:45, ред.
Как бы у него не сложилась карьера, где были взлеты и падания, но трофеями Кркич может похвастать, 11 трофеев с Барселоной среди, которых 2 ЛЧ, и титул с Аяксом.

PS В АПЛ Кркич поиграл 3 сезона за Сток Сити, даже не побоялся вылета в чемпионшип отыграл еще годик и там.
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 16:42
А говорили талант, большое будущее, а оказался всего лишь пшик. По ходу и Фати по его следам пойдёт.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:33
А сколько надежд подавал!
EO Romanov
EO Romanov
вчера в 15:54
целый пласт поколения: Кркич,Пато,Дос сантос...и все про76и все
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 15:30
Как будто вчера ещё в Барсе с Джованни дос Сантосом подавал надежды .
8hnyzy3yh8mf
8hnyzy3yh8mf
вчера в 15:02
Поиграл он долго, столько клубов прошёл желаю активного отдыха теперь
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:01
Эх, а каким обещал быть Топом, мммм.... Очень жаль конечно.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:59
Видимо, сдулся и решил уйти, пока не скатился в любительский клуб
Elliada
Elliada
вчера в 14:56
Не получилось из него второго Месси
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:55
Мог бы ещё года три-четыре поиграть...
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