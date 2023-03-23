Боян Кркич объявил о завершении карьеры в 32 года

1679572011

вчера, 14:46

Бывший форвард «Барселоны» принял решение завершить игровую карьеру. Об этом футболист объявил в четверг на специально собранной пресс-конференции на стадионе «Камп Ноу».

Последней командой 32-летнего Бояна был японский «Виссел Кобе». Также нападающий выступал за такие клубы, как «Рома», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес» и «Монреаль». Кркич провел 1 матч за сборную Испании в 2008 году.