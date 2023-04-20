В «Барселоне» призвали главу Ла Лиги помочь с переходом Месси

Вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй призвал главу Ла Лиги Хавьера Тебаса помочь каталонцам с возвращением нападающего Лионеля Месси, который выступает за ПСЖ.
Тебас в этом заинтересован, и было бы крайне опрометчиво не помочь нам, если бы все условия сложились. Это была бы замечательная новость. Конечно, не с теми суммами, о которых говорилось в СМИ, но это было бы здорово.
Месси, без сомнения, по-прежнему лучший футболист мира. Трансфер Холанда сопоставим, но у него нет той маркетинговой силы, что есть у Месси. Еще и в Барселоне, где так много аргентинцев. С точки зрения маркетинга его возвращение стало бы полезным.
Но это еще не значит, что он возвращается.
В последние годы отток звёзд и отказ топ игроков ехать в Ла Лигу привёл к тому, что испанский чемпионат не просто потерял первую позицию, но и откатился на четвёртое место.
Тебас не раз говорил, что Ла Лиги требуются новая дуэль аля Месси-Роналду, предполагаемые на эту роль Холанд отправился в АПЛ, а Мбаппе решил остаться в ПСЖ поддавшись уговорам. И после событий прошлого года скорее всего Мбаппе отправится вслед за Холандом в АПЛ.
Тебас очень этого боится и уже давно ведёт бой с Лигой 1.
Так, что для Тебаса очень важно вернуть в свой чемпионат Месси, тем более когда он стал чемпионом мира и чемпионом Южной Америки. Причём Месси добился это не как игрок Ла Лиги и это тоже удар по имиджу испанского чемпионата.
Думаю Тебас сделает от себя всё возможное, нет он не закроет глаза на нарушения правил, он будет нарушать с широко открытыми глазами.
В последние годы отток звёзд и отказ топ игроков ехать в Ла Лигу привёл к тому, что испанский чемпионат не просто потерял первую позицию, но и откатился на четвёртое место.
Тебас не раз говорил, что Ла Лиги требуются новая дуэль аля Месси-Роналду, предполагаемые на эту роль Холанд отправился в АПЛ, а Мбаппе решил остаться в ПСЖ поддавшись уговорам. И после событий прошлого года скорее всего Мбаппе отправится вслед за Холандом в АПЛ.
Тебас очень этого боится и уже давно ведёт бой с Лигой 1.
Так, что для Тебаса очень важно вернуть в свой чемпионат Месси, тем более когда он стал чемпионом мира и чемпионом Южной Америки. Причём Месси добился это не как игрок Ла Лиги и это тоже удар по имиджу испанского чемпионата.
Думаю Тебас сделает от себя всё возможное, нет он не закроет глаза на нарушения правил, он будет нарушать с широко открытыми глазами.