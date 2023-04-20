В «Барселоне» призвали главу Ла Лиги помочь с переходом Месси

Вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй призвал главу Ла Лиги помочь каталонцам с возвращением нападающего , который выступает за ПСЖ .

Тебас в этом заинтересован, и было бы крайне опрометчиво не помочь нам, если бы все условия сложились. Это была бы замечательная новость. Конечно, не с теми суммами, о которых говорилось в СМИ , но это было бы здорово.

Месси, без сомнения, по-прежнему лучший футболист мира. Трансфер Холанда сопоставим, но у него нет той маркетинговой силы, что есть у Месси. Еще и в Барселоне, где так много аргентинцев. С точки зрения маркетинга его возвращение стало бы полезным.

Но это еще не значит, что он возвращается.