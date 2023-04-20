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В «Барселоне» призвали главу Ла Лиги помочь с переходом Месси

20 апреля 2023, 18:56

Вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй призвал главу Ла Лиги Хавьера Тебаса помочь каталонцам с возвращением нападающего Лионеля Месси, который выступает за ПСЖ.

Тебас в этом заинтересован, и было бы крайне опрометчиво не помочь нам, если бы все условия сложились. Это была бы замечательная новость. Конечно, не с теми суммами, о которых говорилось в СМИ, но это было бы здорово.

Месси, без сомнения, по-прежнему лучший футболист мира. Трансфер Холанда сопоставим, но у него нет той маркетинговой силы, что есть у Месси. Еще и в Барселоне, где так много аргентинцев. С точки зрения маркетинга его возвращение стало бы полезным.

Но это еще не значит, что он возвращается.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:34
шаг за шагом ... процесс идёт
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 21:24
Не знал что в эти фантазии кто то верит. Поэтому наверное блокировал трансфео Неймара в псж и жаловался в УЕфа на псж, да еще и по моему в суд на псж
Juventus CR7
Juventus CR7
20 апреля в 20:52
Команда все делает ради возвращение своей звезды легенды клуба. Теперь все остаеться за его личным решением. Но тут походу все всем ясно. Игрок со своей стороны также делает соотвествующие шаги ради возвращения. Так что как говорится время покажет к чему прийдут обе стороны.
Shafterhopf
Shafterhopf
20 апреля в 20:25, ред.
Надо чемоданчик главе Ла Лиги занести, он же им с отчетами помогал.
Elliada
Elliada
20 апреля в 19:59
Тебас за Реал болеет. Конечно, он будет всячески препятствовать переходу
mlcfwok
mlcfwok ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 19:52
глор реала потому что заинтересован в этом не меньше, чем барса
6trpbj6n48wa
6trpbj6n48wa
20 апреля в 19:26
Барса знает, что делает.
В последние годы отток звёзд и отказ топ игроков ехать в Ла Лигу привёл к тому, что испанский чемпионат не просто потерял первую позицию, но и откатился на четвёртое место.
Тебас не раз говорил, что Ла Лиги требуются новая дуэль аля Месси-Роналду, предполагаемые на эту роль Холанд отправился в АПЛ, а Мбаппе решил остаться в ПСЖ поддавшись уговорам. И после событий прошлого года скорее всего Мбаппе отправится вслед за Холандом в АПЛ.
Тебас очень этого боится и уже давно ведёт бой с Лигой 1.
Так, что для Тебаса очень важно вернуть в свой чемпионат Месси, тем более когда он стал чемпионом мира и чемпионом Южной Америки. Причём Месси добился это не как игрок Ла Лиги и это тоже удар по имиджу испанского чемпионата.
Думаю Тебас сделает от себя всё возможное, нет он не закроет глаза на нарушения правил, он будет нарушать с широко открытыми глазами.
shur
shur
20 апреля в 19:19, ред.
.... как бы Макрон всё дело не испортил, ведь уговорил Мбаппе
в Париже остаться, снизойдёт и до Метра с Кепкой, с точки зрения маркетинга...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 19:15
А зачем напрягать таких серьёзных людей?
Гость
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