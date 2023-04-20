Фабио Карвальо покинет «Ливерпуль»

Полузащитник Фабио Карвальо, скорее всего, не будет выступать за «Ливерпуль» в следующем сезоне.
«Красные» готовы отпустить молодого игрока в аренду в новой кампании. Кроме того, существует вероятность, что Карвальо уйдёт из «Ливерпуля» на постоянной основе.
но в какой то момент его перестали ставить в состав, выпускать
непонятно там что-то...
а так вроде толковый, техничный молодой игрок, с перспективой роста если доверять ему больше
но в какой то момент его перестали ставить в состав, выпускать
непонятно там что-то...
а так вроде толковый, техничный молодой игрок, с перспективой роста если доверять ему больше