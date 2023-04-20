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Фабио Карвальо покинет «Ливерпуль»

20 апреля 2023, 14:38

Полузащитник Фабио Карвальо, скорее всего, не будет выступать за «Ливерпуль» в следующем сезоне.

«Красные» готовы отпустить молодого игрока в аренду в новой кампании. Кроме того, существует вероятность, что Карвальо уйдёт из «Ливерпуля» на постоянной основе.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:52, ред.
с Карвальо непонятная ситуация: когда он выходил на поле, с учётом молодости, выглядел очень даже неплохо, гол забил, голевые передачи тоже есть, ему нужно было давать больше игровой практики
но в какой то момент его перестали ставить в состав, выпускать
непонятно там что-то...
а так вроде толковый, техничный молодой игрок, с перспективой роста если доверять ему больше
1580556558
1580556558
20 апреля в 16:02
Клопп продолжает верить в полудохлых пенсионеров, которые далеко не всегда дают результат. И практически перестал выпускать молодых игроков. То ли выжать решил остатки из старичков перед продажей, либо выпускает их на постоянной основе, чтобы ценник на них не упал сильно. А Карвальо продавать точно не стоит. Можно на год в аренду, для получения игровой практики и роста
Варвар7
Варвар7
20 апреля в 14:47
Ну конечно если нет игровой практики - стоит подумать.
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