Фабио Карвальо покинет «Ливерпуль»

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20 апреля 2023, 14:38

Полузащитник , скорее всего, не будет выступать за «Ливерпуль» в следующем сезоне.

«Красные» готовы отпустить молодого игрока в аренду в новой кампании. Кроме того, существует вероятность, что Карвальо уйдёт из «Ливерпуля» на постоянной основе.