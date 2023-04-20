«Ливерпуль» сделал предложение по контракту Маунту

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20 апреля 2023, 16:50

Полузащитник может покинуть «Челси».

В подписании игрока заинтересован «Ливерпуль». «Красные» уже приготовили предложение для футболиста.

Маунт до сих пор не подписал новый контракт с «Челси». Текущая сделка истекает летом 2024 года.