«Ливерпуль» сделал предложение по контракту Маунту

Полузащитник Мэйсон Маунт может покинуть «Челси».
В подписании игрока заинтересован «Ливерпуль». «Красные» уже приготовили предложение для футболиста.
Маунт до сих пор не подписал новый контракт с «Челси». Текущая сделка истекает летом 2024 года.
Полузащитник Мэйсон Маунт может покинуть «Челси».
В подписании игрока заинтересован «Ливерпуль». «Красные» уже приготовили предложение для футболиста.
Маунт до сих пор не подписал новый контракт с «Челси». Текущая сделка истекает летом 2024 года.
вроде Юрген хочет его видит в команде, а раз так думаю заиграет-раскроется
вроде Юрген хочет его видит в команде, а раз так думаю заиграет-раскроется
Верните блудного сына к овсянке, а то на "Баварском светлом" руки распускает...)
Верните блудного сына к овсянке, а то на "Баварском светлом" руки распускает...)