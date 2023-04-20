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«Ливерпуль» сделал предложение по контракту Маунту

20 апреля 2023, 16:50

Полузащитник Мэйсон Маунт может покинуть «Челси».

В подписании игрока заинтересован «Ливерпуль». «Красные» уже приготовили предложение для футболиста.

Маунт до сих пор не подписал новый контракт с «Челси». Текущая сделка истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:58
интересно будет посмотреть на Маунта в Ливерпуле
вроде Юрген хочет его видит в команде, а раз так думаю заиграет-раскроется
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 апреля в 23:05
Очень хочется в Ливерпуле Маунта увидеть
Rupertt
Rupertt
20 апреля в 17:53
Валить нужно, пока есть возможность, пока корабль на дно не упал окончательно.
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 17:21
Сделайте предложение забияке из Баварии!
Верните блудного сына к овсянке, а то на "Баварском светлом" руки распускает...)
pspx33r75q3t
pspx33r75q3t
20 апреля в 16:53
Бежать надо из Челси, без оглядки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 16:52
Ну пускай поработают над этим...
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