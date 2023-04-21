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Карпин объяснил отказ сборной России сыграть на турнире CAFA

вчера, 17:24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что его команда не сыграет на Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA).

Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями». То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.

Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает. К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 15:37
Валере нужен престижный турнир. А это что? Так себе...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:25
Всё возможно, но дневные матчи точно будут. Но то что наши там не очень то хотели играть, это факт...
ABir
ABir
сегодня в 08:24
Валера, как всегда объяснил все мутно и сумбурно
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 07:28
ахаха да боятся что наши кривоногие опозорятся окончательно и бесповоротно из группы не выйдут даж с такими соперниками
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:52
Сказали бы, что не захотели. Зачем столько слов?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:34
Неубедительные отмазки от Карпина. Очевидно, что реальная причина другая.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:32
Вообще - то о таких вещах должен говорить кто-либо из РФС. Но учитывая, что г-н Дюков уже устал вешать нам лапшу на уши по поводу всего, что касается нашего футбола на международной арене, то он перенаправил свою миссию главному тренеру сборной. Мол, отбрёхивайся сам, как можешь, а я уже устал от вранья.
stanichnik
stanichnik ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:59
Доброго Здоровья gwynb!
Как правило матчи проводятся в вечернее время, когда жара уже спадает, а если они будут проходить в Киргизии, то поверьте на слово человеку, прожившему пять лет во Фрунзе, вечером, как только садится солнце, на улице становится вполне комфортно из-за близкого расположения к горам в отличии от нашего Ростова, где дневная температура воздуха несильно отличается от вечерней.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:13
+30 будет поздним вечером, а днём на солнце +50 или ФИФА тоже скрывали истинную причину, когда решили проводить ЧМ в Катаре в ноябре, а не в июне?
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:25
А если совсем коротко - в футбол играть опасно.
pomor45
pomor45
вчера в 20:45
Все знают главную причину, которая не позволяет танцору хорошо делать своё дело.
112910415
112910415
вчера в 20:37
"Дык начальство позвонило : не будем, мол, играть ..."
Gahi
Gahi
вчера в 20:10
Валера, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастыришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:20
Дело не в Карпине. Он лишь "говорящая голова" в ситуации с этим решением. Понятно же, что отказался не он с игроками, а решение принято выше. Жаль, турнир был бы интересен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:14
Когда Карпин говорил что-либо путного ?
Нашли у кого спрашивать, клоуны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:06
Далеко лететь...жарко...искуственные поля...усталость..отмененные отпуска....
Нет...не для того мы растили кудесников мяча и создавали им невиданную зону комфорта...чтоб подвергать их таким страшным испытаниям....
k95q2jmecbpb
k95q2jmecbpb
вчера в 18:50
Доводя считаю верными, надо беречь игроков......
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:42, ред.
В двух словах переведу его высказывание: «не для труда нас мама растила».
Неженки какие: то много играть, то поле не такое, то жарко - расформировать тогда и отправить отдыхать в шахту.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:33
И правильно сделал,что отказался!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:32
Как сказал бы Озеров...такой турнир нам не нужен!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:24
Вроде бы Карпин всё правильно сказал, но это если не вдаваться в подробности.

Кого там из КС, Акрона Карпин собрался вызывать? Ноль игроков!!!
Краснодар? Там один Сафонов игрок сборной и то Карпин предпочитает немощного Песьякова. Спартак? Ну из тех кого Карпин вызывал в последнее время нет не то, что ни одного игрока основы, там даже и запасом не пахнет.
Джикия кстати сейчас не числится в сборной по причине травмы.
По поводу Селихова, Зиньковского, Пруцева, Хлусевича, Литвинова, Соболева говорить не буду, сами спартачи много в последнее время об них сказали.
И тем более они сейчас все вылетели.
Так кого там Карпин ждать то собрался?
Скорее всего тут другие причины, о которых мы узнаем впоследствии.
shur
shur
вчера в 18:17
...играть то толком не умеем, а травмы это святое, тут мы чемпионы Центральной Азии, правда инфа не очём!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:07, ред.
Словом, ….али...
Boricku
Boricku
вчера в 18:04
Карповским дельфинам там не рады будут.
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 18:03
Надо тогда распускать,зачем тренер зарплату получает,слишком жарко и слишком травмоопасно для простых жителей страны,кто оплачитвает твой гонорар.Клоунада
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:02, ред.
С искусственным полем ещё пожалуй как то можно согласиться, а вот на счёт жары, так у нас летом +30 и в Ростове и в Краснодаре, да и в Сочи, где ещё вдобавок и высокая влажность, в общем причина неубедительная. И если Главный Тренер Сборной переживает, что основные футболисты будут задействованы в матче за Суперкубок страны, то почему бы не проверить ближайший резерв и дать возможность некоторым игрокам молодёжки попробовать проявить себя в играх за основную команду. Можно сделать вывод, что Валерий Георгиевич, соблюдая корпоративную этику выгораживает руководителей РФСа и уходит от озвучивания прямых причин. Раньше в своих высказываниях Карпин был более открыт и прямолинеен, за что не раз подвергался острой критике.
lotsman
lotsman
вчера в 17:49
Пустая отговорка
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:49
У Криштиана тут конфуз намедни получился, неуверенно отыграл игру и уходя с поля ухватился за причинное место, мну подумал что нашел причину плохой игры как танцор плохому танцу...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:39
Вообщем ни о чём .
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