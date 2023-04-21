Карпин объяснил отказ сборной России сыграть на турнире CAFA

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что его команда не сыграет на Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA).
Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями». То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.
Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает. К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.
Кого там из КС, Акрона Карпин собрался вызывать? Ноль игроков!!!
Краснодар? Там один Сафонов игрок сборной и то Карпин предпочитает немощного Песьякова. Спартак? Ну из тех кого Карпин вызывал в последнее время нет не то, что ни одного игрока основы, там даже и запасом не пахнет.
Джикия кстати сейчас не числится в сборной по причине травмы.
По поводу Селихова, Зиньковского, Пруцева, Хлусевича, Литвинова, Соболева говорить не буду, сами спартачи много в последнее время об них сказали.
И тем более они сейчас все вылетели.
Так кого там Карпин ждать то собрался?
Скорее всего тут другие причины, о которых мы узнаем впоследствии.
Кого там из КС, Акрона Карпин собрался вызывать? Ноль игроков!!!
Краснодар? Там один Сафонов игрок сборной и то Карпин предпочитает немощного Песьякова. Спартак? Ну из тех кого Карпин вызывал в последнее время нет не то, что ни одного игрока основы, там даже и запасом не пахнет.
Джикия кстати сейчас не числится в сборной по причине травмы.
По поводу Селихова, Зиньковского, Пруцева, Хлусевича, Литвинова, Соболева говорить не буду, сами спартачи много в последнее время об них сказали.
И тем более они сейчас все вылетели.
Так кого там Карпин ждать то собрался?
Скорее всего тут другие причины, о которых мы узнаем впоследствии.