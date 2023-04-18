Аргентина вместо Индонезии примет молодёжный чемпионат мира 2023

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вчера, 11:53

Аргентина примет матчи молодёжного чемпионата мира U20 в 2023 году.

Ранее страной-хозяйкой была Индонезия, однако она была отстранена от этого из-за высказываний губернатора индонезийского острова Бали Ваян Костер, который заявил, что сборную Израиля нельзя допустить до участия в соревновании. В связи с возможным приездом израильских футболистов в стране прошли протесты. На данный момент у Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений.

На чемпионате сыграют 24 команды, турнир пройдет с 11 мая по 11 июня.