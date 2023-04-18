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Аргентина вместо Индонезии примет молодёжный чемпионат мира 2023

вчера, 11:53

Аргентина примет матчи молодёжного чемпионата мира U20 в 2023 году.

Ранее страной-хозяйкой была Индонезия, однако она была отстранена от этого из-за высказываний губернатора индонезийского острова Бали Ваян Костер, который заявил, что сборную Израиля нельзя допустить до участия в соревновании. В связи с возможным приездом израильских футболистов в стране прошли протесты. На данный момент у Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений.

На чемпионате сыграют 24 команды, турнир пройдет с 11 мая по 11 июня.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:30
Месси уже был молодёжным чемпионом мира)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:10
Будем надеяться Аргентина проведет чемпионата мира U20 на самом высоком уровне!
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:05
Может и Месси сыграет на этом турнире? А что ещё одна липовая награда в копилку
dok66
dok66
вчера в 14:05
Думаю Аргентине по силам провести молодежку . Только времени на подготовку совсем ничего .
shur
shur
вчера в 13:27
...ребята, одного возрастного, для усиления , в сборную Аргентины, как же без него, забыл фамилию, в ПСЖ ходит,
ну никак его не вспомню, мелкий такой...!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:23
В Аргентине и так любят футбол, а после побед 2021 и 2022 это вдвойне праздник будет.
drug01
drug01
вчера в 13:07
Жаль что наших там не будет!!!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:42
Как насчёт отстранения Украины из-за ее слов в отношении сборной России и российского футбола в целом ? Или это другое ?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:20
Индонезийский хрен аргентинской редьки не слаще.Подожгут чувства аргентинских последышей ,из числа потомков многочисленных беглых нацистов,и будет всё хорошо и демократичненько.
lotsman
lotsman
вчера в 12:19, ред.
В Аргентине никаких проблем не будет. Там любят футбол, а не политику.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:18
Политика вмешивается везде , в том числе и на молодёжном уровне.
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