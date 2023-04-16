Спаллетти подтвердил, что Осимхен сыграет в ответном матче с «Миланом» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил, что нападающий Виктор Осимхен сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом».
Встреча пройдёт 18 апреля в Неаполе.
Он выйдет в стартовом составе. У Осимхена есть физическая сила и скорость, ему можно отдать мяч, а он сумеет сохранить его, сыграть головой или изменить темп, у него много различных вариантов.
Нигериец вернулся после мышечной травмы, сыграв с «Вероной» в 30-м туре Серии А (0:0).
Как в поговорке....Осимхен без Хвичи...как водка без пива...деньги на ветер...
Как в поговорке....Осимхен без Хвичи...как водка без пива...деньги на ветер...