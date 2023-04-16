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Спаллетти подтвердил, что Осимхен сыграет в ответном матче с «Миланом» в ЛЧ

вчера, 11:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил, что нападающий Виктор Осимхен сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

Встреча пройдёт 18 апреля в Неаполе.

Он выйдет в стартовом составе. У Осимхена есть физическая сила и скорость, ему можно отдать мяч, а он сумеет сохранить его, сыграть головой или изменить темп, у него много различных вариантов.

Нигериец вернулся после мышечной травмы, сыграв с «Вероной» в 30-м туре Серии А (0:0).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:32
Хвича без Осимхена вообще не тот.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:28
А Кварцхелия....???
Как в поговорке....Осимхен без Хвичи...как водка без пива...деньги на ветер...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:16
Плохи будут тогда дела ,у Милана!!!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:57
Наполи по силам пройти в 1/2 финала, 1-0 не такой уж сильный счёт, всё возможно. Если Болонья забивает Милану на 45й секунде матча, тут стоит задуматься.
ДСА
ДСА
вчера в 11:31
Без него у Наполи не очень как-то получается.
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