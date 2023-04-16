Спаллетти подтвердил, что Осимхен сыграет в ответном матче с «Миланом» в ЛЧ

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вчера, 11:26

Главный тренер «Наполи» сообщил, что нападающий сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

Встреча пройдёт 18 апреля в Неаполе.

Он выйдет в стартовом составе. У Осимхена есть физическая сила и скорость, ему можно отдать мяч, а он сумеет сохранить его, сыграть головой или изменить темп, у него много различных вариантов.

Нигериец вернулся после мышечной травмы, сыграв с «Вероной» в 30-м туре Серии А (0:0).