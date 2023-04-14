Вопрос участия сборной России в турнире CAFA решится на следующей неделе

В ближайшее время решится вопрос участия сборной России на Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023. В пресс-службе CAFA сообщили:
На следующей неделе мы объявим список участников чемпионата. Пока все в процессе. Ведутся переговоры с командами, в том числе сборной России.
Если всё же решение об участии будет принято, мы не только окончательно потеряем уважение всех и вся, но и в собственных глазах станем изгоями.
Потерять чувство собственного достоинства раз плюнуть, возвратить - порой невозможно. Моё мнение - категоричный отказ от участия.
Если всё же решение об участии будет принято, мы не только окончательно потеряем уважение всех и вся, но и в собственных глазах станем изгоями.
Потерять чувство собственного достоинства раз плюнуть, возвратить - порой невозможно. Моё мнение - категоричный отказ от участия.