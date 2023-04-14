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Вопрос участия сборной России в турнире CAFA решится на следующей неделе

вчера, 22:44

В ближайшее время решится вопрос участия сборной России на Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023. В пресс-службе CAFA сообщили:

На следующей неделе мы объявим список участников чемпионата. Пока все в процессе. Ведутся переговоры с командами, в том числе сборной России.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:30
Не знаю, не знаю. В европе нас точно не ждут и неизвестно, когда еще вернут. Поэтому чем вообще не играть, лучше уж проводить официальные матчи в Азии. Тем более наша страна большей своей частью находимся за уралом.И в Азии тоже есть интересные сборные. Меня еще интересует, а если, к примеру, выиграть путевку от Азии на ЧМ, пустит ли нас туда ФИФА.
35bz7b6cz23j
35bz7b6cz23j
сегодня в 05:23
Тянут до последнего, чтоб показать какие они важные, или боятся опозориться
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:56
Ох, мы все в ожидании такого крупного турнира, а транслировать будут?
burner
burner ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 03:57
А вы уверены что вы их обыграете? Высокомерие зашкаливает к сожалению ((
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Я изначально тоже так думал. Но сборная должна быть. Это престиж страны. Играть со сборными южной америки и африки мы можем. да даже с мексикой или турцией можем сыграть, но нас вынесут вперед ногами, прямо в аэропорт и до москвы. а это был бы позор, а не престиж, это было бы насмешкой. пусть играют с теми, кого считают равными, но не проигрывают. Поражение от таких соперников это унижение, а победа.. ну есть она и есть - не имеет значения
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:09
Меня интересует другое. Если всё же положительно решится этот вопрос, будет ли кто-нибудь из вас смотреть эти матчи ? Лично я - нет, хотя моё мнение может никого не интересовать. И это правильно. Но...сборная, принимавшая участие в ЧМ, ЧЕ,ОИ, добившаяся успехов во многих официальных турнирах, пользовавшаяся уважением мирового футбольного сообщества, и вдруг... где-то ТАМ, в Центральной Азии ! Звучит дико и неправдоподобно. Лично для меня.
Если всё же решение об участии будет принято, мы не только окончательно потеряем уважение всех и вся, но и в собственных глазах станем изгоями.
Потерять чувство собственного достоинства раз плюнуть, возвратить - порой невозможно. Моё мнение - категоричный отказ от участия.
sova147
sova147
вчера в 23:43
Всё как то неопределённо. Когда же будет полная ясность? Верим в лучшее!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:42
И эти вот решили по евроГейскому примеру морковку повесить перед осликом. Ну, а что? "пусть Россия надеждами кормится, может даже заплатит за участие"
протон
протон
вчера в 23:26
Ни отбора ни каких-то внятных товарищеских матчей, но отпуск для наших футболистов важнее ))
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:07
Уже сегодня озвучили комментарий из CAFA, что на 14 апреля РФС не подтвердил участие нашей сборной на этом турнире.
Gahi
Gahi
вчера в 23:04, ред.
Приходите завтра, а может послезавтра будем надеяться и ждать.
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