УЕФА не будет наказывать «Барселону» из-за «дела Негрейры» ближайшим летом

УЕФА не будет наказывать ближайшим летом «Барселону» из-за «дела Негрейры».
Организация намерена изучить решения судов, прежде чем начинать анализировать данный вопрос.
По слухам, «сине-гранатовым» может грозить исключение из Лиги чемпионов.
УЕФА не будет наказывать ближайшим летом «Барселону» из-за «дела Негрейры».
Организация намерена изучить решения судов, прежде чем начинать анализировать данный вопрос.
По слухам, «сине-гранатовым» может грозить исключение из Лиги чемпионов.
Ты это не мне пиши, а тем, кто обвиняет клуб до решения суда.
Я и говорю, если есть за что зацепиться и наказать, то только тех людей, кто причастен, а не клуб непонятно за что. Мне известно, чем занимается суд и прокуратура.
Какое решение без суда?
Суд рассмотрит материалы ни о чем и пошлёт подальше, что нет оснований и доказательств.
"Если суд принялся, значит есть доказательства" - это что за чушь? Суд может рассмотреть материалы дела, это его обязанность, но без состава он ничего не сможет вынести.
Ты это не мне пиши, а тем, кто обвиняет клуб до решения суда.
Я и говорю, если есть за что зацепиться и наказать, то только тех людей, кто причастен, а не клуб непонятно за что. Мне известно, чем занимается суд и прокуратура.
Какое решение без суда?
Суд рассмотрит материалы ни о чем и пошлёт подальше, что нет оснований и доказательств.
"Если суд принялся, значит есть доказательства" - это что за чушь? Суд может рассмотреть материалы дела, это его обязанность, но без состава он ничего не сможет вынести.
У тебя все в голове перемешалось - "люди, кони..."
А нужно все раскладывать по полочкам.
1) Прокуратура Барселоны подала иск на бывших президентов «Барсы» Сандро Росселя и Жозепа Бартомеу, обвиняя тех в коррупции и незаконных выплатах вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
2) Если суд принялся за рассмотрение дела, значит есть фактура, а это значит есть какие-то доказательства. А доказательства какого именно преступления, а может и не преступления вовсе, мы узнаем из решения суда.
3) Называть организацию/человека преступником до решения суда, не правильно.
4) Суд во всем разберется и вынесет решение исходя из действующего законодательства Испании.
У тебя все в голове перемешалось - "люди, кони..."
А нужно все раскладывать по полочкам.
1) Прокуратура Барселоны подала иск на бывших президентов «Барсы» Сандро Росселя и Жозепа Бартомеу, обвиняя тех в коррупции и незаконных выплатах вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
2) Если суд принялся за рассмотрение дела, значит есть фактура, а это значит есть какие-то доказательства. А доказательства какого именно преступления, а может и не преступления вовсе, мы узнаем из решения суда.
3) Называть организацию/человека преступником до решения суда, не правильно.
4) Суд во всем разберется и вынесет решение исходя из действующего законодательства Испании.
А тебя не веселит, что люди обвиняют без доказательств клуб? Так упорно обвиняют, что им всё известно.
Ничего не скажешь, недалёкие люди.
А тебя не веселит, что люди обвиняют без доказательств клуб? Так упорно обвиняют, что им всё известно.
Ничего не скажешь, недалёкие люди.
Когда суд вынесет решение, будет точно понятно, что натворила Барселона (ее руководство).
Но меня все равно веселит ваше упорство, с которым вы пишите что ничего не было. Прокуратура не стала бы заводить дело если бы не было фактуры. Т.к. Барселона и ее руководство это серьезные ответчики с деньгами и адвокатами, а не какой нибудь рядовой работяга.
Да и кстати в суд подала прокуратура Барселоны а не Мадрида. А это говорит об отсутствии политического контекста данного дела.
Когда суд вынесет решение, будет точно понятно, что натворила Барселона (ее руководство).
Но меня все равно веселит ваше упорство, с которым вы пишите что ничего не было. Прокуратура не стала бы заводить дело если бы не было фактуры. Т.к. Барселона и ее руководство это серьезные ответчики с деньгами и адвокатами, а не какой нибудь рядовой работяга.
Да и кстати в суд подала прокуратура Барселоны а не Мадрида. А это говорит об отсутствии политического контекста данного дела.
-Так как Меська возвращается в Барселону,а УЕФА и ФИФА-крыши Меськи!
-Так как Меська возвращается в Барселону,а УЕФА и ФИФА-крыши Меськи!
Внизу коврижки делят...а на верх ничего не доходит...понятен перец Чиферину и Ко обидно...)))
Он теперь будет удовольствие растягивать...имея в кармане такой манипуляционный козырь как "дело Негрейры"....
ЧуднЫе они там....денег немерено...а в делении взяток запутались...))
Внизу коврижки делят...а на верх ничего не доходит...понятен перец Чиферину и Ко обидно...)))
Он теперь будет удовольствие растягивать...имея в кармане такой манипуляционный козырь как "дело Негрейры"....
ЧуднЫе они там....денег немерено...а в делении взяток запутались...))
Хоть поржем как их выносят серьезные команды.
Хоть поржем как их выносят серьезные команды.
Лапорта был прав, когда говорил: "Скоро мы узнаем тех, кто начал кампанию против клуба", а вот и узнали.
УЕФА по-своему будет использовать ситуацию.
Лапорта был прав, когда говорил: "Скоро мы узнаем тех, кто начал кампанию против клуба", а вот и узнали.
УЕФА по-своему будет использовать ситуацию.