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УЕФА не будет наказывать «Барселону» из-за «дела Негрейры» ближайшим летом

сегодня, 00:29

УЕФА не будет наказывать ближайшим летом «Барселону» из-за «дела Негрейры».

Организация намерена изучить решения судов, прежде чем начинать анализировать данный вопрос.

По слухам, «сине-гранатовым» может грозить исключение из Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 20:12, ред.
Я эти обещания уже 20 лет слышу, все никак взяться не могут. Это хоть в нашей жизни будет? Можно сроки? Реал живет на кредитах, только не ворует и имеет алекватный баланс , поэтому ему не нужно продовать активы как это сделала Барса. Самое смешное то, что это троица довела Барсу до банкротства, продажи активов, постоянные скандалы, махинации, корупция, просто напросто очернили клуб, а ты еще их защищаешь. Скажи мне может ты их родствинник? 😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 18:28
Это мы увидим, когда за сливок возьмутся в один прекрасный день. А на какие шиши Реал живёт? На какие шиши стадион реконструируют? На свои?) Реал живёт в кредит как и Барселона.
Agamaga........
Agamaga........ ответ w1345ds (раскрыть)
сегодня в 18:25
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 17:11
    Эти внутрение дела и привели к внешним,коррупционер везде коррупционирует . Алочный продажный старик не довел свой клуб до банкротства, а УЕФА даже докапаться не дочего не может , хотя очень сильно хотят. Посадить за решотку тех кто коррупционировал годами это блогае дело даже для Барселоны, может в кои то веке очистятся
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:00
    Было бы за что, давно наказали бы... Не по зубам им Барса, всё нормально.
    w1345ds
    w1345ds ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 15:00
    "если были бы доказательства, то вынесли бы решение" - без суда??? Решение выносит суд, рассматривая материалы дела. Если прокуратура подает материалы в суд значит есть основания.

    У тебя все в голове перемешалось - "люди, кони..."

    А нужно все раскладывать по полочкам.

    1) Прокуратура Барселоны подала иск на бывших президентов «Барсы» Сандро Росселя и Жозепа Бартомеу, обвиняя тех в коррупции и незаконных выплатах вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

    2) Если суд принялся за рассмотрение дела, значит есть фактура, а это значит есть какие-то доказательства. А доказательства какого именно преступления, а может и не преступления вовсе, мы узнаем из решения суда.

    3) Называть организацию/человека преступником до решения суда, не правильно.

    4) Суд во всем разберется и вынесет решение исходя из действующего законодательства Испании.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ w1345ds (раскрыть)
    сегодня в 14:29
    У прокуратуры ничего нет, если были бы доказательства, то вынесли бы решение. Если опрошенные судьи ничего не могут сказать против каталонцев, что никто не оказывал давления, то о чём можно говорить? Тут речь про отчёты технического судейства, непонятные услуги, больше похоже на то, что деньги просто выводились, растаскивали по карманам, тут уже нужно наказать конкретных лиц, а не клуб.
    А тебя не веселит, что люди обвиняют без доказательств клуб? Так упорно обвиняют, что им всё известно.
    Ничего не скажешь, недалёкие люди.
    w1345ds
    w1345ds ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 14:20, ред.
    У прокуратуры , а не судов. Суд как раз разбирается с доказательствами и выносит решение по делу.

    Когда суд вынесет решение, будет точно понятно, что натворила Барселона (ее руководство).

    Но меня все равно веселит ваше упорство, с которым вы пишите что ничего не было. Прокуратура не стала бы заводить дело если бы не было фактуры. Т.к. Барселона и ее руководство это серьезные ответчики с деньгами и адвокатами, а не какой нибудь рядовой работяга.

    Да и кстати в суд подала прокуратура Барселоны а не Мадрида. А это говорит об отсутствии политического контекста данного дела.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    сегодня в 14:11
    Мы не обсуждаем внутренние дела Барселоны, мы говорим о том, что Перес бежит в суд выступать против Барселоны. Алчный, продажный старик.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 13:39
    УЕФА не будет наказывать ближайшим летом «Барселону» из-за «дела Негрейры».
    -Так как Меська возвращается в Барселону,а УЕФА и ФИФА-крыши Меськи!
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:47
    Попугают и спустят на тормозах.
    Hamman
    Hamman ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 09:20
    Несомненно так и есть! Перес хозяин всей верхушки Барселоны и заставлял их платить судьям. Но скоро справедливость восторжествует!!!
    9y2gube299dc
    9y2gube299dc
    сегодня в 08:26
    Дали Барселоне пока надежду
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:43, ред.
    Странная какая то коррупционная система...
    Внизу коврижки делят...а на верх ничего не доходит...понятен перец Чиферину и Ко обидно...)))
    Он теперь будет удовольствие растягивать...имея в кармане такой манипуляционный козырь как "дело Негрейры"....
    ЧуднЫе они там....денег немерено...а в делении взяток запутались...))
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 07:21
    Пока нет окончательного решения суда, то можно не торопиться с выводами.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 07:06, ред.
    У суда и ничего не должно быть. А у прокуротуры есть, иначе бы дело не было бы.А начали компанию Лапорта, Росель, Бартамеу, коррупционеры высшей степени , разворовали клуб, довели ло банкротства, продали активы да и еще судей подкупали
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 06:58
    Ну в принципе все ожидаемо было... замнут для ясности.
    dkt8zx9szm9b
    dkt8zx9szm9b
    сегодня в 06:00
    Там ещё ничего не понятно, о каком наказании речь?!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:24
    Скорей всего наказание все равно будет. Так просто Барса не обойдется.
    264z55paztys
    264z55paztys
    сегодня в 03:27
    А зачем синегранатовых исключать оттуда, откуда они сами себя исключают?
    Хоть поржем как их выносят серьезные команды.
    8bnejhq53d2r
    8bnejhq53d2r
    сегодня в 03:25
    Провинившегося школьника высекут чуть позже. Если не извинится перед большими дядями, весь в слезах и хлюпая носом... Хахаха)
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 01:11
    У судов ничего нет, но Перес всё равно будет выступать в суде против Барселоны, это в стиле Мадрида.
    Лапорта был прав, когда говорил: "Скоро мы узнаем тех, кто начал кампанию против клуба", а вот и узнали.
    УЕФА по-своему будет использовать ситуацию.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:00
    О, что интересно думает УЕФА насчёт ближайшей осени?
    Гость
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