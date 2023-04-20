«Ювентусу» вернут 15 очков, снятые в рамках наказания

«Ювентус» обжаловал решение снять с команды 15 очков в Серии А из-за финансовых нарушений клуба.
Федеральный апелляционный суд даст новую оценку этому эпизоду через месяц. Таким образом, «бьянконери» поднимаются на 3-е место в таблице чемпионата Италии, теперь у них 59 очков, а не 44 балла. Если после пересмотра дела туринский клуб будет наказан, то санкции применят в следующем сезоне.
И вот о чём подумалось, а если бы не было этой "экспроприации", то турнирная борьба в Серии А могла сложиться по иному. И Наполи, который безусловно заслужил лидерство, спокойно бы себя так не чувствовал. И всем болельщикам было бы от этого только интереснее.
P. S. Главное, чтобы очки опять не отняли, а то вообще убьют в этом футбольном мире веру в справедливость...)))
И вот о чём подумалось, а если бы не было этой "экспроприации", то турнирная борьба в Серии А могла сложиться по иному. И Наполи, который безусловно заслужил лидерство, спокойно бы себя так не чувствовал. И всем болельщикам было бы от этого только интереснее.
P. S. Главное, чтобы очки опять не отняли, а то вообще убьют в этом футбольном мире веру в справедливость...)))