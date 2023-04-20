«Ювентусу» вернут 15 очков, снятые в рамках наказания

1682010830

20 апреля 2023, 20:13

«Ювентус» обжаловал решение снять с команды 15 очков в Серии А из-за финансовых нарушений клуба.

Федеральный апелляционный суд даст новую оценку этому эпизоду через месяц. Таким образом, «бьянконери» поднимаются на 3-е место в таблице чемпионата Италии, теперь у них 59 очков, а не 44 балла. Если после пересмотра дела туринский клуб будет наказан, то санкции применят в следующем сезоне.