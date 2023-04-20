Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2022/2023

«Ювентусу» вернут 15 очков, снятые в рамках наказания

20 апреля 2023, 20:13

«Ювентус» обжаловал решение снять с команды 15 очков в Серии А из-за финансовых нарушений клуба.

Федеральный апелляционный суд даст новую оценку этому эпизоду через месяц. Таким образом, «бьянконери» поднимаются на 3-е место в таблице чемпионата Италии, теперь у них 59 очков, а не 44 балла. Если после пересмотра дела туринский клуб будет наказан, то санкции применят в следующем сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ювентус
Перевод с marca.com Фото: ФК «Ювентус»
СлухиУЕФА не будет наказывать «Барселону» из-за «дела Негрейры» ближайшим летом
Сегодня, 00:29
Лапорта отправился на переговоры с Чеферином по поводу возможных санкций
20 апреля
«Торпедо» подаст апелляцию на дисквалификацию Клотета
19 апреля
КДК РФС отменил удаление тренера «Химок» Талалаева
19 апреля
Тренер «Торпедо» Пеп Клотет дисквалифицирован на два матча
19 апреля
«Торпедо» и «Химки» обратились по поводу отмены дисквалификаций тренеров
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
Shafterhopf
Shafterhopf ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 06:08
Потому что судя по информации в новостных изданиях условия как минимум два: проход в полуфинал и топ-4 в серии А. Одно условие выполнили, второе трудно выполнимо в текущем положении. Так что одного, первого, вряд ли хватит чтобы удержаться.
valt134
valt134
вчера в 04:53
Ёхо-хо! Под «шумок» и Александра Дель Пьро вернём в стартовый состав! Люблю Веселуху!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 00:44
Ежли обвинения будут сняты, Юве надо бы встречный иск подать за потери имиджа бренда.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
20 апреля в 23:37
Справедливое решение, бьянконери в лч
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
20 апреля в 23:20
Лучшего решения для поднятия настроения и не придумать... Старуха может помолодеть...
Next Star
Next Star
20 апреля в 23:14
Старушка еще всем покажет что есть в ее пороховницах порох.
Варвар7
Варвар7
20 апреля в 22:52
Неожиданное решение, мало кто верил, что такое возможно. И это очень хорошо, когда возвращают то, что заработано с таким трудом.
И вот о чём подумалось, а если бы не было этой "экспроприации", то турнирная борьба в Серии А могла сложиться по иному. И Наполи, который безусловно заслужил лидерство, спокойно бы себя так не чувствовал. И всем болельщикам было бы от этого только интереснее.
P. S. Главное, чтобы очки опять не отняли, а то вообще убьют в этом футбольном мире веру в справедливость...)))
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 22:45
Вернуть вернули, но после того как еще тогда отобрали и ушли Аньелли с Недведом там у всех настроение было никакущее и они подслились, потому как вряд ли надеялись вернуться в 4ку. Надо было сделать как в Формуле-1 иногда делают после гонки: попрынал на подиуме, а потом накинули 5с и он уже даже не в 5ке. Так и тут надо было делать снятие/не снятие очков после окончания чемпионата, чтобы и другие клубы боролись с Юве за 2-4 места и самим футболистам Юве не бить так по мотивации. А то они там плюнули в какой-то момент и решили уже тащить ЛЕ, а тут возврат пошел.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 апреля в 22:38
Вот это номер...
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 21:57, ред.
Очень хорошая новость для Старушки , всех внуков и внучек !)🇮🇹 ✌️✊️
Kolenok
Kolenok
20 апреля в 21:52
Если проверить Зенит,то его надо в 1ю. лигу отправить на пару лет!
au5wk6hwkpeh
au5wk6hwkpeh ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 21:50
Это приятная справедливость!
b6u8fktkg6bp
b6u8fktkg6bp
20 апреля в 21:43
Похоже там идиоты сидят, если так случиться
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 21:16
После светлого Воскресения Христова в Пасхальную неделю благодать сошла на старую сеньору...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Lunuplus (раскрыть)
20 апреля в 20:53
Конечно, они все ненавидят Юве за доминирование.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Shafterhopf (раскрыть)
20 апреля в 20:53
Почему? полуфинал ЛЧ с 2010 года это достижение!
Lunuplus
Lunuplus
20 апреля в 20:52
Я считаю какая-то подковёрная возня со снятием очков с Юве.
Муслим90
Муслим90
20 апреля в 20:52
Хорошая новость
Trickofthetrade
Trickofthetrade
20 апреля в 20:46
Хоть в чём-то туринская команда может обрадоваться в этом сезоне
112910415
112910415
20 апреля в 20:38
покойник выходит, воскрес !
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 20:33, ред.
Так просто нельзя было делать.
95-shishani-95
95-shishani-95
20 апреля в 20:31
Возвращение в игру?
Elliada
Elliada
20 апреля в 20:30
С возвращением в зону ЛЧ
Франц Кафка
Франц Кафка
20 апреля в 20:29
чисто Наполи перестраховали XD
mlcfwok
mlcfwok
20 апреля в 20:22
Juve in game
Shafterhopf
Shafterhopf
20 апреля в 20:21
Ну значит Интер прощается с Индзаги, если слухи об ультиматуме с отставкой при не попадании в топ-4 правда. В этом случае спасти может только победа в ЛЧ.
lotsman
lotsman
20 апреля в 20:15
Правильно, очки заработаны честно, верните.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 