«Торпедо» и «Химки» обратились по поводу отмены дисквалификаций тренеров

«Торпедо» и «Химки» направили в КДК РФС документы для отмены удалений главных тренеров коллективов и . Об этом рассказал глава комитета .

«Торпедо» и «Химки» обратились в КДК РФС . Это будет рассматриваться последовательно — сначала мы направляем информацию в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС . Она должна рассмотреть материалы, которые мы направили, дать свое заключение, после чего КДК принимает решение — отменять или не отменять красные карточки. Решения мы должны принять до начала следующего тура.