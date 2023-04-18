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«Торпедо» и «Химки» обратились по поводу отмены дисквалификаций тренеров

вчера, 10:43

«Торпедо» и «Химки» направили в КДК РФС документы для отмены удалений главных тренеров коллективов Пепа Клотета и Андрея Талалаева. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Торпедо» и «Химки» обратились в КДК РФС. Это будет рассматриваться последовательно — сначала мы направляем информацию в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Она должна рассмотреть материалы, которые мы направили, дать свое заключение, после чего КДК принимает решение — отменять или не отменять красные карточки. Решения мы должны принять до начала следующего тура.

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Все комментарии
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вчера в 15:24
А самим то «Торпедо» и «Химкам» не стыдно подавать апелляции?
Талалаев и Клотета проводили первые матчи и так себя повели, разве это нормально?
Клотета так вообще судью клоуном назвал, а потом сам как обезьяна начал скакать по заборам. Одним словом реально устроил цирк.
Талалаев же так раздосадовался, что Мирзов не забил, что кинул бутылку в поле.
Правда потом стал рассказывать, что Мирзов забил гол и он так радовался этому событию. Отмечу, что матч КС-Химки закончился со счётом 0:0
И мол судье сразу сказал, что кинул на поле совсем случайно.
Талалаеву 50 лет уже, а отмазки как у пятилетнего ребёнка.
Какая разница случайно или специально, надо контролировать себя.
Одним словом Талалаев так же устроил цирк как и Клотета.

Ладно Талалаева мы знаем и знаем, что будет дальше, а вот Клотета походу прославиться в России, вот только скорее всего негативом.
Интересно как они на следующий год в ФНЛ чудить будут или ...
ОПС
ОПС
вчера в 13:04
Да, конечно отменят. Страшного ничего не произошло. Но все же дождемся решения.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Во как у них всё серьёзно, прям "сурьёзней" не куда...)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:11
Можно и удовлетворить их просьбу. Все равно это не поможет спастись.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:01
Решение КДК : "Припарки мёртвым отменить!".
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