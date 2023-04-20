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Лапорта отправился на переговоры с Чеферином по поводу возможных санкций

20 апреля 2023, 22:15

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отправился в Словению, чтобы встретиться с главой УЕФА Александером Чеферином. Стороны обсудят вопрос возможных санкций в адрес «сине-гранатовых», а также проект Суперлиги.

Отмечается, что УЕФА на данный момент воздерживается от оценки вопроса, организация готова вести диалог с каталонцами. Ранее в рамках пресс-конференции, посвященной «делу Негрейры», Лапорта отметил грамотность и ответственность Чеферина, который «не попал в ловушку Тебаса» (глава Ла Лиги — прим. ред.).

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 01:03
А то мы не видим, что Перес чуть что бежит выступать против кулес. Команда режима не может смириться с поражением на поле, ему по душе закулисные игры.
Так ведут те у которых реально дымит.
Agamaga........
Agamaga........ ответ vdv99zx8mbje (раскрыть)
сегодня в 01:00
Я сегодня напишу правду! Завтра возьмут за них.
vdv99zx8mbje
vdv99zx8mbje ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 12:00
Вот завтра и пиши.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 11:59, ред.
Я понимаю что это хотелки всех кулес.
Но пока что есть факт и он говорит о большом дыме со стороны Барсы и абсолютной тишины у Реала.
Так что барсикам положено пока каяться и не выступать .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:44
Врага нужно понимать.
Юзеры постарше наверняка помнят эпизод и диалог из "Вечного зова", когда Кафтанов пришёл чайку попить к Поликарпу Кружилину...
Agamaga........
Agamaga........ ответ 58x5xrsnt7t8 (раскрыть)
вчера в 10:24
Завтра всплывёт тайное и будет за что наказать, лишить всех наград и титулов.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 09:41, ред.
Ювентусу вернули и за поданной апеляции, если они проиграют апиляцию, то эти 15 очков снимут с нового сезона
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:24
это похоже на стрелку цирк и только
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:50
Про санкции должен решать спортивный суд, а не президенты.
амурец
амурец
вчера в 03:53
поехал просить смягчения санкций за свои делишки
58x5xrsnt7t8
58x5xrsnt7t8 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 02:09
Сливочный проект не за что тронуть. Или умнее или как минимум не так грешны.
Барсе поучиться бы края видеть. А то охренели вконец.
Баобаб
Баобаб
20 апреля в 23:58
Рычаг взял с собой?
Agamaga........
Agamaga........
20 апреля в 23:48
Хотели выйти из под влияния УЕФА, не получилось, теперь нужно договориться. Ювентусу вернули 15 очков, совпадение? Утихомирили и дали понять, что заговоры за спиной не прокатят. Сливочный проект пока не тронут.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
20 апреля в 23:18
Если он решил обсудить с УЕФА проект Суперлиги, то санкции точно будут .. Хе..
протон
протон
20 апреля в 22:36
Конечно хочет. Вот только требования к доказательствам в уголовном и футбольном суде разные.
Чтобы посадить в тюрьму требования более строгие, чем для того, чтобы отстранить от турнира. Вот Лапорта и хочет усложнить задачу обвинителей. Вряд ли УЕФА сама на это пойдëт.
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 22:35
Главное не попал в ловушку Тебаса!
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