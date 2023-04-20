Лапорта отправился на переговоры с Чеферином по поводу возможных санкций

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отправился в Словению, чтобы встретиться с главой УЕФА Александером Чеферином. Стороны обсудят вопрос возможных санкций в адрес «сине-гранатовых», а также проект Суперлиги.
Отмечается, что УЕФА на данный момент воздерживается от оценки вопроса, организация готова вести диалог с каталонцами. Ранее в рамках пресс-конференции, посвященной «делу Негрейры», Лапорта отметил грамотность и ответственность Чеферина, который «не попал в ловушку Тебаса» (глава Ла Лиги — прим. ред.).
Так ведут те у которых реально дымит.
Так ведут те у которых реально дымит.
Но пока что есть факт и он говорит о большом дыме со стороны Барсы и абсолютной тишины у Реала.
Так что барсикам положено пока каяться и не выступать .
Но пока что есть факт и он говорит о большом дыме со стороны Барсы и абсолютной тишины у Реала.
Так что барсикам положено пока каяться и не выступать .
Юзеры постарше наверняка помнят эпизод и диалог из "Вечного зова", когда Кафтанов пришёл чайку попить к Поликарпу Кружилину...
Юзеры постарше наверняка помнят эпизод и диалог из "Вечного зова", когда Кафтанов пришёл чайку попить к Поликарпу Кружилину...
Барсе поучиться бы края видеть. А то охренели вконец.
Барсе поучиться бы края видеть. А то охренели вконец.
Чтобы посадить в тюрьму требования более строгие, чем для того, чтобы отстранить от турнира. Вот Лапорта и хочет усложнить задачу обвинителей. Вряд ли УЕФА сама на это пойдëт.
Чтобы посадить в тюрьму требования более строгие, чем для того, чтобы отстранить от турнира. Вот Лапорта и хочет усложнить задачу обвинителей. Вряд ли УЕФА сама на это пойдëт.