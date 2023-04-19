Тренер «Торпедо» Пеп Клотет дисквалифицирован на два матча

КДК РФС оштрафовал и дисквалифицировал тренера «Торпедо» Пепа Клотета на 2 матча РПЛ за оскорбление судьи в игре со «Спартаком».
Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц:
Заключение следующее: судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в заявлении об отмене красной карточки Клотету. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Клотета на два мачта чемпионата России и оштрафовать тренера на 200 тыс. рублей.
Клотет все свои действия отрицал. По жесту тренер заявил, что хотел подбодрить своих футболистов, а не оскорбить главного арбитра.
Неужели, нет толковых отечественных тренеров,
чтобы возглавить известный столичный клуб?
Неужели, нет толковых отечественных тренеров,
чтобы возглавить известный столичный клуб?
Надо сразу ставить на место заезжих авантюристов.
Надо сразу ставить на место заезжих авантюристов.