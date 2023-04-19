Тренер «Торпедо» Пеп Клотет дисквалифицирован на два матча

КДК РФС оштрафовал и дисквалифицировал тренера «Торпедо» на 2 матча РПЛ за оскорбление судьи в игре со «Спартаком».

Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц:

Заключение следующее: судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в заявлении об отмене красной карточки Клотету. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Клотета на два мачта чемпионата России и оштрафовать тренера на 200 тыс. рублей.

Клотет все свои действия отрицал. По жесту тренер заявил, что хотел подбодрить своих футболистов, а не оскорбить главного арбитра.