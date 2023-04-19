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Тренер «Торпедо» Пеп Клотет дисквалифицирован на два матча

вчера, 16:14

КДК РФС оштрафовал и дисквалифицировал тренера «Торпедо» Пепа Клотета на 2 матча РПЛ за оскорбление судьи в игре со «Спартаком».

Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц:

Заключение следующее: судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в заявлении об отмене красной карточки Клотету. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Клотета на два мачта чемпионата России и оштрафовать тренера на 200 тыс. рублей.

Клотет все свои действия отрицал. По жесту тренер заявил, что хотел подбодрить своих футболистов, а не оскорбить главного арбитра.

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Все комментарии
macaflen
macaflen ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 09:26
Нет, наши тренеры только автобус умеют ставить, а еще почти все повязаны с агентами (Керж не захотел в этом участвовать - его уволили). Не надо приводить в пример Карпина, которого с его бревнами тащит РФС или Семака, тренирующего клуб по стоимости превосходящий в 2 раза 2 и 3 место. Клотет провел с Торпедо 2 матча - 1 победа и заруба со Спартаком. А с Торпедо за сезон 2 или 3 отечественных тренера страдало только
Serious94
Serious94
вчера в 20:38
Если у нас Чемпионат цирк ,то почему слово клоун является оскорблением .
протон
протон
вчера в 20:33
Насколько я знаю испанский (плоховато) слово payaso (клоун) совершенно не используется как оскорбление или ругательство. Еще интересно, как КДК определило что Клотет сказал?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:24, ред.
А есть ли где - нибудь видео этого момента ? Хотелось бы посмотреть этот эпизод и высказать по нему своё мнение. Тренер утверждает совсем другое.
sova147
sova147
вчера в 18:23
Наши судьи самые лучшие в мире! Им любой тренер не указ
dok66
dok66
вчера в 18:08
С места - в карьер , решил сразу показать , что судьи ему не указ .
jb9ej5kvwcy6
jb9ej5kvwcy6
вчера в 17:22
Пепы они все такие, малость дёрганные
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:06
Зачем они вообще брали иностранного тренера в Торпедо??
Неужели, нет толковых отечественных тренеров,
чтобы возглавить известный столичный клуб?
aat8p8c8ahug
aat8p8c8ahug
вчера в 16:48
Маловато будет...
Надо сразу ставить на место заезжих авантюристов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:35
Добро пожаловать в российские реалии...)
cg69eayfsqzp
cg69eayfsqzp
вчера в 16:17
Может он по делу его назвал
Гость
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