КДК РФС отменил удаление тренера «Химок» Талалаева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
Экспертно-судейская комиссия дала заключение о том, что Талалаев был неправильно удален судьей и в данном случае можно было ограничиться желтой карточкой. Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать его за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей.
Талалаев получил прямую красную карточку во время матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).
Всё пришло вовремя, получил кружку Локо!!!
Всё пришло вовремя, получил кружку Локо!!!