КДК РФС отменил удаление тренера «Химок» Талалаева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение отменить удаление главного тренера «Химок» . Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Экспертно-судейская комиссия дала заключение о том, что Талалаев был неправильно удален судьей и в данном случае можно было ограничиться желтой карточкой. Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать его за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей.