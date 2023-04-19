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КДК РФС отменил удаление тренера «Химок» Талалаева

вчера, 16:32

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Экспертно-судейская комиссия дала заключение о том, что Талалаев был неправильно удален судьей и в данном случае можно было ограничиться желтой карточкой. Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать его за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей.

Талалаев получил прямую красную карточку во время матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:40
В целом за бросок бутылки, в порыве эмоций, красная это конечно перебор. Он же не голову ее кому то швырнул, а просто об землю, а она отлетела в поле. Желтая и штраф вполне нормальное наказание за это.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:53
50 тысяч тоже можно было и не брать.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:36
Надеемся решение было не предвзятым
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:30
Хорошие адвокаты у Андрюшки...:))) выиграли дело...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:10
"Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать его за неспортивное поведение на 50 тыс. Так пятница на носу Кабак заказан. Все же прекрасно знают что КДК самая бедная организация
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:53
Приветсвую!
Всё пришло вовремя, получил кружку Локо!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Ну вот хоть что-то положительное от КДК РФС.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:34
Карточку отменили, но штраф будь добр заплати!
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