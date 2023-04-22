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Дубль Малкома помог «Зениту» одержать победу над «Динамо»

вчера, 20:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

В дополнительное к первому тайму время нападающий «Зенита» Малком реализовал пенальти. На 68-й минуте бразилец оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отыграл один гол. На 87-й минуте хавбек «Зенита» Андрей Мостовой установил точку в матче.

«Зенит» идёт на 1-м месте (58 очков), «Динамо» занимает 5-е место (39 очков).

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:11
Я с вами согласен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:20
Мне тоже показалось что Малком пробил пенальти с нарушением...
(Во время разбега перед ударом запрещается делать остановки (допускается только непрерывное движение вперед).
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 08:10, ред.
Абаскаль везёт 5-е к ряду чемпионство Зенита в Питер.......
Наверное нарядный приедет...Семака поздравлять...)))
Dinamo
Dinamo ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:38
Календарь позволяет Динамо рассчитывать чуть-ли не на максимальный набор очков.
Дело в ином...
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:47
Ещё пару игр и фк ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:45
У меня сложилось аналогичное мнение по пенальти.
112910415
112910415
вчера в 22:18
Нормальная заслуженная победа
протон
протон
вчера в 22:17
Всё же бразилы играют в несколько другой футбол, который не может не доставлять удовольствие. Ну, если только ненависть к клубу, как таковому, не перешивает эстетику самого футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:59
Я не настаиваю, что я прав, но мне кажется, что судья не имел права засчитывать гол после пробития пенальти Малкомом. Дело в том, что в процессе разбега он на мгновенье остановился. что правилами запрещено. Я специально посмотрел в повторах и видна эта остановка на доли секунды. Она мала, но была. Не настаиваю. но так считаю. Хотя победа Зенита без вариантов
iri13
iri13 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
О, как я доволен. Отличная игра, отличный результат. Разве что можно было еще Кассьере забить и Клаудиньо, да и \
И совсем неожиданный момент. Смотрю игру, подходит местный парень лет 30и, спрашивает, кто, мол, играет. Объясняю, играет чемпион России, Зенит, лидирует в турнире за семь туров до конца с отрывом в 9 очков, собирается снова стать чемпионом... И тут Зенит забивает второй мяч. Парень смотрит на экран, видит зенитовскую "десятку" и спрашивает: Это Малком? Я в удивлении, откуда, мол, ты его знаешь? Тот в ответ: Так он в Барселоне играл! Вот это да...(С) ЗИА
cska1948
cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:34
Да, зацепился, НО перед этим защитник наступил Малкому на ногу, а это пенальти и что было после уже не имеет значения.
баск
баск
вчера в 21:22
Сегодня напрашивалась аналогия с кубковым матчем Зенита и Динамо месяц назад, в котором динамовцы достаточно ярко себя проявили и заслуженно прошли соперника.

В чём была разница тогда и сегодня?
Да в том прежде всего, что в марте на поле не было Малкома, а сегодня он был.
Лучший игрок лиги; человек, способный решить исход матча, именно это сегодня
и сделал.
Особенно хорош был его второй гол- тут, как грицца, без комментариев.

В целом же по игре-
счёт 3:1, кажущийся вполне уверенной победой хозяев, по-настоящему сильного
их игрового перевеса, пожалуй, не отражал, динамовцы провели неплохой матч
и выглядели интереснее, чем например в предыдущем туре, но увы.

Особенно обидно за Милана Майсторовича, впервые вышедшего в старте и проведшего полный матч, да ещё против целого Зенита.
Парень отработал 87 минут на очень хорошем уровне, но затем исполнил тяжёлый по последствиям обрез, приведший к третьему голу и похоронивший надежды Динамо на спасение результата, а ведь спастись очень даже могли.

И Фома забил хорошую банку, и после неё были подходы..
Команда хоть и не очень-то ровна и не очень стабильна, но небезнадёжна.
Оставшиеся туры в исполнении Динамо, надеюсь, будут интересны..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:21, ред.
Я не уверен что Кассьерра забьёт даже если всех 11 игроков соперника не будет в штрафной.

Для чего Семак его ставит непонятно. Может для контраста, чтоб остальные выделялись.

Есть реальный забивака Сергеев, и есть реальный порожняк Кассьерра, обоих брали за недорого, но почему один в лавку врос, а второй продолжает радовать соперников запоротыми моментами, и почему так - загадка...

Может колумбиец был приглашён по личной инициативе Семака???

Но тогда голов доказывающих правильность выбора Семаку возможно придётся ждать ещё 2 сезона...))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Тот кто из кубка вас выбил в кубковую лигу пониже!) Ну и с Ахматом, с которым вы в двух играх взяли лишь очко, к вашему счастью вам не играть в этом сезоне больше!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:18
О "Динамо". Хорошая, техничная команда, игроки всё умеют ( кроме Скопинцева ), но... уж больно медленная. Атаки разгонять некому, скоростных ребят даже кот не наплакал, а потому пока развернутся, пока примут решение, пока перестроятся, соперник тут как тут: ушки на макушке и готовы принять динамовцев "на грудь". Приняли, раскусили, победили.
Giovanny
Giovanny
вчера в 21:18
Зенит с красивой победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:13
Убедительно...
12 домашних матчей...11 побед...
Над посмотреть...кто следующий...приедет в гости...))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:12
Зенит = дно!
Пенальти нарисовали. Счет по игре должен быть равный.
P.S.: противно смотреть на такие игры чемпиона.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:10, ред.
А Малком то зацепился сам за опорную ногу! Вова Быстров подтвердит! Дельфин!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:05
Газпромовские негры порвали мвдэшных. Немногочисленные "русские" всех национальностей не смогли вмешаться в этот процесс.Особенно бесполезным и чужеродным выглядит некогда перспективный игрок Смолов и совсем потерявшийся в лабиринтах "перехода" в многочисленные топ-чемпионаты Европы Захарян.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:04
Малком убил интригу, гол Фомина уже ничего не решал.
Класс бразильцев определил итог. Ожидаемая победа Зенита.
iri13
iri13
вчера в 21:03
С победой Питер!.
Это было красиво, особенно второй тайм..
shur
shur
вчера в 21:03
...честно, включил при счёте 2:0 в пользу Зенита и было достаточно понять ситуацию, ответка Фомина (метла раз в год)
и тут же два чуть не заглотили и как следствие третий...!! Динамо вовсю отмечает 100-тие, мои поздравления!!!
Serious94
Serious94
вчера в 21:02
Радоваться нечему, колхозный футбол где тупо вытаскивает индивидуальное мастерство некоторых игроков.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:58
Поздравляю болельщиков Зенита с победой
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:58
Заслуженая победа Зенита.Классный гол Фомина в ответ на классный гол Малкома.Динамо старалось, выполняли установки тренера, но увы-Зенит сегодня был сильней.С победой, Санкт-Петербург!
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