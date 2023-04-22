Дубль Малкома помог «Зениту» одержать победу над «Динамо»

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вчера, 20:55

«Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ .

В дополнительное к первому тайму время нападающий «Зенита» Малком реализовал пенальти. На 68-й минуте бразилец оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отыграл один гол. На 87-й минуте хавбек «Зенита» Андрей Мостовой установил точку в матче.

«Зенит» идёт на 1-м месте (58 очков), «Динамо» занимает 5-е место (39 очков).