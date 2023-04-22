«Химки» обыграли «Торпедо» в результативном матче РПЛ.

«Химки» одержали победу над «Торпедо» в матче 24-го тура РПЛ (4:2).
На 34-й минуте встречи хозяев вперёд вывел Бутта Магомедов. На 45+3-й пенальти реализовал Андре Фелипе, сравняв счёт. На 52-й «автозаводцы» повели в игре после гола Ильи Стефановича. Резиуан Мирзов восстановил равенство, отличившись с одиннадцатиметрового на 59-й. На 63-й «красно-чёрные» снова повели в счёте, забитым мячом отметился Владимир Хубулов. Неманья Главчич на 67-й установил окончательные цифры на табло, поразив ворота гостей.
«Химки» продолжают занимать 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков. «Торпедо» остаётся на 16-й позиции, у команды 13 баллов.
Ну это просто звери какие-то, что творят когда и Боржоми уже не помогает. Всех болельщиков команды Химок с красивым футболом и Победой ! Бесполезно что-то обсуждать, когда получаешь столько разных эмоций от такого футбола. Тём более что за Химки отличились бывшие игроки Алании. Трепещите ФНЛ а то к вам могут приехать Химки !) Торпедо там уже забронировал постоянное место.
Вообщем Спасибо командам за игру. Всем Добра !
Ну это просто звери какие-то, что творят когда и Боржоми уже не помогает. Всех болельщиков команды Химок с красивым футболом и Победой ! Бесполезно что-то обсуждать, когда получаешь столько разных эмоций от такого футбола. Тём более что за Химки отличились бывшие игроки Алании. Трепещите ФНЛ а то к вам могут приехать Химки !) Торпедо там уже забронировал постоянное место.
Вообщем Спасибо командам за игру. Всем Добра !
Химки и Торпедо это ФНЛ и там им место.
Факел и то более симпатичная команда, хотя и они не тянут на РПЛ.
Химки и Торпедо это ФНЛ и там им место.
Факел и то более симпатичная команда, хотя и они не тянут на РПЛ.
Таким дыр-дыром еще 20 лет назад побрезговало бы спортобщество инвалидов города Урюпинска.
Белая акация...изоляция и деградация...
Таким дыр-дыром еще 20 лет назад побрезговало бы спортобщество инвалидов города Урюпинска.
Белая акация...изоляция и деградация...
Барса..МС - отдыхают...
Химки за 30 минут забили больше чем за последние 7 матчей...
"Субботник" удался..))
Барса..МС - отдыхают...
Химки за 30 минут забили больше чем за последние 7 матчей...
"Субботник" удался..))
Талалаев провёл решающие замены. Болельщиков Химок с НЕВЕРОЯТНОЙ победой.!
Талалаев провёл решающие замены. Болельщиков Химок с НЕВЕРОЯТНОЙ победой.!