«Химки» обыграли «Торпедо» в результативном матче РПЛ.

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вчера, 15:55

«Химки» одержали победу над «Торпедо» в матче 24-го тура РПЛ (4:2).

На 34-й минуте встречи хозяев вперёд вывел Бутта Магомедов. На 45+3-й пенальти реализовал Андре Фелипе, сравняв счёт. На 52-й «автозаводцы» повели в игре после гола Ильи Стефановича. Резиуан Мирзов восстановил равенство, отличившись с одиннадцатиметрового на 59-й. На 63-й «красно-чёрные» снова повели в счёте, забитым мячом отметился Владимир Хубулов. Неманья Главчич на 67-й установил окончательные цифры на табло, поразив ворота гостей.

«Химки» продолжают занимать 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков. «Торпедо» остаётся на 16-й позиции, у команды 13 баллов.