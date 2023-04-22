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«Химки» обыграли «Торпедо» в результативном матче РПЛ

вчера, 15:55
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Химки» одержали победу над «Торпедо» в матче 24-го тура РПЛ (4:2).

На 34-й минуте встречи хозяев вперёд вывел Бутта Магомедов. На 45+3-й пенальти реализовал Андре Фелипе, сравняв счёт. На 52-й «автозаводцы» повели в игре после гола Ильи Стефановича. Резиуан Мирзов восстановил равенство, отличившись с одиннадцатиметрового на 59-й. На 63-й «красно-чёрные» снова повели в счёте, забитым мячом отметился Владимир Хубулов. Неманья Главчич на 67-й установил окончательные цифры на табло, поразив ворота гостей.

«Химки» продолжают занимать 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков. «Торпедо» остаётся на 16-й позиции, у команды 13 баллов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:26
С мотивацией всё в порядке!
lotsman
lotsman
вчера в 20:02
Обилие голов, на радость болельщикам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:19
«Химки» обыграли «Торпедо» в результативном матче РПЛ.
Ну это просто звери какие-то, что творят когда и Боржоми уже не помогает. Всех болельщиков команды Химок с красивым футболом и Победой ! Бесполезно что-то обсуждать, когда получаешь столько разных эмоций от такого футбола. Тём более что за Химки отличились бывшие игроки Алании. Трепещите ФНЛ а то к вам могут приехать Химки !) Торпедо там уже забронировал постоянное место.
Вообщем Спасибо командам за игру. Всем Добра !
2nhh6xe8s5aj
2nhh6xe8s5aj
вчера в 18:10
Когда играют худшие две команды чемпионата, то одна выигрывает.
Химки и Торпедо это ФНЛ и там им место.
Факел и то более симпатичная команда, хотя и они не тянут на РПЛ.
Giovanny
Giovanny
вчера в 18:05
Торпедо давно хочет в пердив.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 17:30
Несчита нашфутбола во всей красе.
Таким дыр-дыром еще 20 лет назад побрезговало бы спортобщество инвалидов города Урюпинска.
Белая акация...изоляция и деградация...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:14
Талалай оживил и взбодрил Химки, походу. Торпедо, до свидания!
Саня Утробин
Саня Утробин ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:11
😂😂😂
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:51
100-процентный кандидат на вылет определился...
dok66
dok66
вчера в 16:32
Химики с победой . Талалаев своим голосом стал 12 игроком на поле , и победил .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:21
Полчаса - 6 голов....
Барса..МС - отдыхают...

Химки за 30 минут забили больше чем за последние 7 матчей...
"Субботник" удался..))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:19
Кто любит и любил химию с победой! Химию!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:19
Итог соответствует табели о рангах.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:16
А дно то живое!
я из Химок
я из Химок
вчера в 16:10
НУ НАКОНЕЦ-ТО!!!!! Всех Химчан с ПОБЕДОЙ!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:01
Первый тайм прошёл в равной борьбе, но второй -- Химки закатали Торпедо в газон
Талалаев провёл решающие замены. Болельщиков Химок с НЕВЕРОЯТНОЙ победой.!
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