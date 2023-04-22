Гол Сака спас «Арсенал» от поражения в игре с «Саутгемптоном»

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сегодня, 00:05

«Арсенал» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 32-го тура АПЛ (3:3).

Карлос Алькарас вывел гостей вперед на 1-й минуте. Тео Уолкотт на 14-й удвоил преимущество команды. Один из мячей на 20-й отыграл Габриэл Мартинелли. На 66-й минуте Дуе Чалета-Цар забил третий мяч гостей. Мартин Эдегор отличился на 88-й, а Букайо Сака на 90-й сравнял счет.

После поединка «канониры» лидируют (75 баллов), «святые» идут на последнем месте (24 очка).