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Гол Сака спас «Арсенал» от поражения в игре с «Саутгемптоном»

сегодня, 00:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 3Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Арсенал» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 32-го тура АПЛ (3:3).

Карлос Алькарас вывел гостей вперед на 1-й минуте. Тео Уолкотт на 14-й удвоил преимущество команды. Один из мячей на 20-й отыграл Габриэл Мартинелли. На 66-й минуте Дуе Чалета-Цар забил третий мяч гостей. Мартин Эдегор отличился на 88-й, а Букайо Сака на 90-й сравнял счет.

После поединка «канониры» лидируют (75 баллов), «святые» идут на последнем месте (24 очка).

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Все комментарии
Тупула
Тупула ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:28
А Вы знаток еще тот, как я погляжу. Бавария придерживается иной трансферной политики.
Ну и сравнивать работу в клубе и в сборной - тоже показатель.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 12:49
За 2 минуты пропустить 2 гола. Такой бесхребетной команде нечего делать в Премьер Лиге
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:04
Вопрос был один 2:2 или 3:3!
Муслим90
Муслим90
сегодня в 11:40
Теперь Арсеналу надо будет обыгрывать Сити в очной игре,если хотят выиграть АПЛ. Не думаю что Арсенал способен на такое. Разбазарить такой задел. Это надо ещё умудриться.
Elliada
Elliada ответ Тупула (раскрыть)
сегодня в 09:12
Ты про чемпионат Германии и Баварию???? Стоимость ничего не решает. К примеру, стоимость сборной Англии больше 1 млрд. Что они выиграли???
Тупула
Тупула ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:06
Было бы интереснее, если бы все команды потратили на состав лярд.
Тупула
Тупула ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 09:04
С 8 места оно, конечно, видней)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:14
Дома...не обыграть последнюю команду таблицы...при такой конкуренции с МС....
Не хочут лондонцы чемпионства...
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:14
Тоже самое было, когда Лестер становился чемпионом.
DXTK
DXTK
сегодня в 07:46
Вроде с Лидерами святые играют хорошо, но вот почему также не могут играть с клубами из середины таблицы, чтобы набирать стабильно очки, кажется у клуба есть все, чтобы остаться в лиге, но чего то опять не хватает, как собственно и в этом матче - концентрации, сил, везения , и в матче с Арсеналом вместо 3 очков взяли 1 которое вообще ни туда ни сюда, обидно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:41
Ночью что то коментировать не было никаких эмоций....хоть я и орал на всю квартиру в два часа ночи после того, как Сака сравнял счет, но после финального свистка все эмоции улеглись, т.к осознал, что чемпионство ушло к Сити (я не бредил чемпионством, но оно было так близко в этом сезоне...)
Игра показала что в команде имеются проблемы с составом, вылетел Салиба, и оборона превратилась в проходной двор...вылетает Парти или Джака, и центр полузащиты становится беспомощным.....нет равнозначной замены, нет глубины состава, а как в таких условиях думать о чемпионстве!? вчера нас задушила прессингом последняя команда чемпионата, и оборона посыпалась, а представляете что сделает с нами Сити или Ньюкасл, да и Брайтон....
Вообщем, Сити с чемпионством, а нам нужно серьезно усилить состав летом, иначе снова скатимся к борьбе за 4 место....
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:37
Все условия были "созданы" Для Чемпионства Арсенала. Ливерпуль, Челси, Тотенхэм барохлят. МЮ тоже тяжело идет. В какой-то момент МС тоже пробуксовывал. Конечно заслуга тренерского штаба Арсенала есть, особенно помощника Артеты-Стевьенберга.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:32, ред.
Три ничьи подряд ставят под сомнение чемпионство Арсенала в этом году.все решится в очном поединке.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:30
Единственный плюс в этом матче, так это то, что нас радовали голами, говоря про Арсенал, он свой пик уже прошёл, сейчас пойдёт спад
shlomo
shlomo
сегодня в 06:55
Много теряют очков канониры... а еще играть и играть.
fph4jgn6uy3e
fph4jgn6uy3e
сегодня в 06:17
У Арсенала как обычно прошла весенняя лихорадка, они себе не изменяют
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:55
Не вытянет Арсенал чемпионскую гонку.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:07
Надо отдать должное игроки Арсенала, jотдали все силы и после того как прозвучал финальный свисток, многие "как подкошенные" рухнули на газон.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:40
Жаль Саутгемптон, вылетят скорее всего.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:38
Святые молодцы, дали настоящий бой лидеру АПЛ и были близки к победе. Обидная ничья для них, ведь каждое очко на вес золота.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:18
Арсенал "благодаря" проблемам Челси, Ливерпуля, МЮ лидирует в АПЛ..
не может команда быть реальной силой, авторитетом еврофутбола ( Спортинг показал), грандом если в ней одну из главных ролей играет "уфимец" зинченко - было смешно когда он после 2-0 собирал команду
Gahi
Gahi
сегодня в 00:57
Удивительный матч по своему накалу и драматическому финальному концу игры, где одна команд смогла уйти от поражения, а другая упустить победу. У каждой из команд был свой план этот матч "Арсенал" надеялся что удастся без проблем добиться победы и готовится к главному матчу чемпионата против "Манчестер Сити". А вот у гостей команды были иные планы на этот счёт, где они с первых минут взвинтили темп игры и уже к 15 минуте вели со счётом 0-2. И эта игра с самого начала и до финального свистка держала в напряжении всех болельщиков этого матча, а команды отблагодарили их своей результативностью с окончательным счётом 3-3. Подытоживая этот матч можно с уверенностью сказать что Святые Благословили "Арсенал" на игру против "Манчестер Сити" который состоится 26 апреля. Где они должны сделать правильные выводы из этого противостояния и свои возможности на которые они способны в трудный момент проявить свой командный характер во всей красе. Удачи
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:36
Хотя МС может "подарить" чемпионство Арсеналу...У Пепа в голове сейчас в большей степени ЛЧ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:36
Арсенал упустил свой шанс стать чемпионом апл. Немного жаль. Команда симпатичная. Сити я не люблю. Но увы, теперь чемпионами будет Сити.
Вроде Арсенал зимой усидился, но свежей крови не хватило
Dauletbek
Dauletbek ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:33
Куй железо, пока горячо...следующего раза может и не быть
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:32
Ту игру, что выдал Сауп. с Арсеналом, который почти одной ногой до чемпионства. это заслуживает уважения, и жаль, если они покинут Апл.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:30
Когда Атлетико шел впереди...и стал чемпионом Испании в двух последних случаях (без Суареса и с ним), я был убежден, что Атлетико станет чемпионом заранее, был уверен, что они своё не упустят. И также в этот раз, когда Арсенал начал хорошо, тоже думал, что это такая же история...а теперь, не знаю, сомнения появляются, что смогут удержать лидерство.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:30
Расклад в этом сезоне изначально сложился как нельзя кстати для Арсенала.
Только из-за кадровой неразберихи в Челси, провального сезона Ливерпуля и долгой раскачки МЮ, "канониры" сейчас на вершине АПЛ.
Как только у выше названных грандов проблемные вопросы хотя бы отчасти устаканятся, "пушкари" в чемпе займут своё достойное 5-6 место.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:29
Ну,с чемпионством,наверное,пока нужно по временить,возможно на следующий год отложить!!
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:27
На самом деле, даже жаль Саумпгемтон. Они почти выиграли. По-моему, это была бы первая победа над Арсеналом на их поле. Вообще, ничейный счет как-то не очень мне нравится. Гораздо интереснее была бы победа одной из команд. Если бы выиграл Саумпгемтон, то это была бы сенсация. Если бы Арсенал, то камбэк и продолжение борьбы за чемпионство с МС (тем интереснее был бы матч МС - Арсенал).
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