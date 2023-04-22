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Дубль Жоты помог «Ливерпулю» обыграть «Ноттингем»

вчера, 18:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 32-го тура АПЛ.

На 47-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 51-й минуте защитник «Ноттингема» Неко Уильямс сравнял счёт. На 55-й минуте Жота оформил дубль, но на 67-й минуте полузащитник «Ноттингема» Морган Гиббс-Уайт снова сравнял счёт. Победу «Ливерпулю» принёс гол Мохамеда Салаха на 70-й минуте.

«Ливерпуль» идёт на 7-м месте (50 очков), «Ноттингем» занимает 19-е место (27 очков).

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Стадион «Энфилд Роуд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:48
Оборона у Ливера конечно решето если им даже Ноттингем два гола на Энфилде отгружает, который забивает на выездах по большим праздникам. До этой игры у Ноттингема было забито всего 5 мячей в 15 гостевых матчах. Ливерпулю с такой дырявой обороной невозможно конкурировать с большими клубами. Аутсайдеров еще обыграют кое-как, но против топов ловить им нечего.
протон
протон
вчера в 22:22
У ливера был скучный первый тайм. во втором стало повеселее, но всё как обычно в этом сезоне - проблемы в обороне. и это на домашнем стадионе с командой, которая борется за выживание.
Салах гораздо лучше чем Мане. Хотя люди, разбирающиеся в футболе никогда в этом не сомневались. Но к сожалению, многие верили что Салах эгоист и бегунок, а Мане лидер Ливерпуля. Если бы Салах играл в Баварии, у него было бы уже 30 голов и 10 голевых.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:22
Уровень Ливера на сегодня обыгрывать команды уровня ниже лиги и радоваться.
Ливер в полной з....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:31
С победой красных, молодцы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:30
Оборона у Ливера вообще не о чём!
Муслим90
Муслим90
вчера в 19:29
Трудная победа. Летом надо защиту укреплять 100%.
sova147
sova147
вчера в 19:26
Ливерпулю нужны очки как воздух, однако былой игры не видно. Выездные игры будут ещё сложнее
qcbpu9mr9y9q
qcbpu9mr9y9q ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:08
Тогда за что вы тогда меня наказали?
Я не оскорблял Армению, а то что президент Армении Пашинян признал тот факт, что границы надо признать на период до 1991 года. То есть Нагорный Карабах это Азербайджан.
Где тогда я нарушил правила?
Или признать очевидный факт это бан, а оскорбить Россию и Беларусь это не нарушения?
Если честно, то я не понял вас!
Elliada
Elliada
вчера в 19:04
Еле-еле выиграли у аутсайдера, а радовались как будто трофей выиграли. Очень слабо сыграл Ливерпуль. А ведь это была домашняя игра. Что будет на выезде? Защита - проходной двор. Неудивительно, что сезон полный провал
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 8zs8zu29nnb4 (раскрыть)
вчера в 19:00
Здравствуйте. Оскорбления стран и сборных уже с давних времён не являются нарушениями правил. Да и здесь спорно есть ли они. Но факта нарушения не было бы даже если бы было явное оскорбление стран или стран.
Брулин
Брулин
вчера в 18:58
Сейчас нельзя кричать о победе и четвёртом месте. Можно сглазить. Восьмая команда против восемнадцатой - интрига интриг. К сожалению, в этом сезоне как мы можем вынести в одну калитку, так и нас могут. Тихо надеемся и молимся…
Гость
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