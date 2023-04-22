Дубль Жоты помог «Ливерпулю» обыграть «Ноттингем»

«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 32-го тура АПЛ.
На 47-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 51-й минуте защитник «Ноттингема» Неко Уильямс сравнял счёт. На 55-й минуте Жота оформил дубль, но на 67-й минуте полузащитник «Ноттингема» Морган Гиббс-Уайт снова сравнял счёт. Победу «Ливерпулю» принёс гол Мохамеда Салаха на 70-й минуте.
«Ливерпуль» идёт на 7-м месте (50 очков), «Ноттингем» занимает 19-е место (27 очков).
Салах гораздо лучше чем Мане. Хотя люди, разбирающиеся в футболе никогда в этом не сомневались. Но к сожалению, многие верили что Салах эгоист и бегунок, а Мане лидер Ливерпуля. Если бы Салах играл в Баварии, у него было бы уже 30 голов и 10 голевых.
Салах гораздо лучше чем Мане. Хотя люди, разбирающиеся в футболе никогда в этом не сомневались. Но к сожалению, многие верили что Салах эгоист и бегунок, а Мане лидер Ливерпуля. Если бы Салах играл в Баварии, у него было бы уже 30 голов и 10 голевых.
Ливер в полной з....
Ливер в полной з....
Я не оскорблял Армению, а то что президент Армении Пашинян признал тот факт, что границы надо признать на период до 1991 года. То есть Нагорный Карабах это Азербайджан.
Где тогда я нарушил правила?
Или признать очевидный факт это бан, а оскорбить Россию и Беларусь это не нарушения?
Если честно, то я не понял вас!
Я не оскорблял Армению, а то что президент Армении Пашинян признал тот факт, что границы надо признать на период до 1991 года. То есть Нагорный Карабах это Азербайджан.
Где тогда я нарушил правила?
Или признать очевидный факт это бан, а оскорбить Россию и Беларусь это не нарушения?
Если честно, то я не понял вас!