Дубль Жоты помог «Ливерпулю» обыграть «Ноттингем»

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вчера, 18:54

«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 32-го тура АПЛ .

На 47-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 51-й минуте защитник «Ноттингема» Неко Уильямс сравнял счёт. На 55-й минуте Жота оформил дубль, но на 67-й минуте полузащитник «Ноттингема» Морган Гиббс-Уайт снова сравнял счёт. Победу «Ливерпулю» принёс гол Мохамеда Салаха на 70-й минуте.

«Ливерпуль» идёт на 7-м месте (50 очков), «Ноттингем» занимает 19-е место (27 очков).