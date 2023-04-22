«Бавария» проиграла «Майнцу»

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вчера, 18:29

«Майнц» обыграл «Баварию» (3:1) в матче 29-го тура Бундеслиги.

На 29-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Садио Мане. На 65-й минуте форвард «Майнца» Людовик Ажорке сравнял счёт. На 73-й минуте полузащитник Леандро Баррейро вывел «Майнц» вперёд, а на 79-й минуте Аарон Мартин Кариколь удвоил преимущество хозяев поля.

«Майнц» идёт на 6-м месте (45 очков), «Бавария» занимает 1-е место (59 очков).