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«Бавария» проиграла «Майнцу»

вчера, 18:29
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Майнц» обыграл «Баварию» (3:1) в матче 29-го тура Бундеслиги.

На 29-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Садио Мане. На 65-й минуте форвард «Майнца» Людовик Ажорке сравнял счёт. На 73-й минуте полузащитник Леандро Баррейро вывел «Майнц» вперёд, а на 79-й минуте Аарон Мартин Кариколь удвоил преимущество хозяев поля.

«Майнц» идёт на 6-м месте (45 очков), «Бавария» занимает 1-е место (59 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Майнц»
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Все комментарии
balalay
balalay ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 11:47
акстись, может им просто заподло выигрывать, бывает же такое.. как в России была великая страна, вылезли из крысиных нор недомерки и недоумки и сделали помойку для отбросов, но САМИ живут как шейхи - тут может та же история, коррупция
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:54
Всегда писал тут Тухлый физрук
Capral
Capral
вчера в 23:52
Кого она могла уничтожить?! Напомнить тебе бездарнейшие поражения от Мёнхенгладбаха и Байера?! А лучше всего- прошлогодний ПОЗОР от Вильярреала!!! Если не знаешь внутренней кухни клуба- лучше не говори, несолидно выглядит...
протон
протон
вчера в 23:47
Какой же Тухель молодец, прийти в команду которая могла уничтожить почти любого соперника за тайм и заставлять их играть на удержание с первых минут, после того как видно что некоторые игроки типо Мюллера не попали в игру не менять их до 80 минуты, зная что для Бавария это последний турнир за который она бьется , это сильно, надеюсь все проиграют в этом сезоне, даже при 1:1 на 70 минуте где видно что нечего не получается не начать делать замены, а начать только после второго пропущенного мяча, просто клоуны те кто сменил Нагельсмана , пусть такие результаты будут им наказанием
Capral
Capral
вчера в 23:46
протон, при малограмотном Кане, Бавария, за несколько лет выиграла- ЛЧ, СК и КЧМ!!! Не самый плохой результат для малограмотного управленца. А прикинь, если дать Мюнхену Гафина, чтобы было...
протон
протон
вчера в 23:35
Как бы это не звучало, но я искренне хочу чтобы Бавария в этом году слила все в том числе и БЛ, и дело не в интриге и зрелищности.
Чтобы 10 раз становится чемпионом БЛ, стабильно играть и выигрывать ЛЧ, привлекать в команду топ игроков и иметь деньги, Ули и Карлом была продела колоссальная работа, но затем пришел ловкач Хасан а на деле обычный мошенник, полуграмотный Кан и непонятно за что отвечающий Хайнер, сменить тренера посредине сезона после более чем успешной игры в ЛЧ, КГ и успешного выступления в БЛ могли либо мягко сказать глупые люди, либо тем кто уверен в себе на 100%, время показало кем является нынешнее руководство Баварии. Прибавить к этому полудохлую команду с немотивированными игроками, непонятными трансферами и завышенной зп, вырисовывется самая слабая Бавария в 21 веке, если это не остановить, а остановить это может только скорее всего слив БЛ, то Бавария превратиться в середняк
112910415
112910415
вчера в 22:24
Ещё долго аукаться будет глупое решение..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:18
Посыпались мюнхенцы.
adekvat
adekvat
вчера в 21:02
Тухель собирает чемоданы уже. Команда стухла совсем после его прихода
SonicStar
SonicStar
вчера в 20:43
А многие ещё говорили, что зря Тухеля из Челси поперли. Так он тупо сдулся) как бы теперь кана не поперли из клуба за эту дичь со сменой тренера )
ABir
ABir
вчера в 20:40
Мюнхенцы рановато уверовали в победу
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:15
Проигрыш "Баварии" - отголосок неудачного противостояния с "МС" в ЛЧ. Мыслями они были ещё ТАМ и психологически не сумели перестроиться, с "Майнцем" играли как бы по инерции; хотя и старались, но без души. По этой причине я не удивился результату.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:45
Бумеру не всегда нужен рестайлинг... Да уж..
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 19:30
Да,что-то Баварию сильно колбаски...
faneng
faneng
вчера в 19:28
Гениально! Уволить Нагельсмана, чтобы проиграть в Лиге чемпионов, Кубке Германии и Бундеслиге.
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:26
Тухель не топ тренер и никогда им не был .
Раздули из мухи слона.
3ton
3ton
вчера в 19:24
Поменяли часы на трусы )))
С ЛЧ вылетели , теперь и чемпионат проиграют ))))
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:07
По счёту почти как с МС?) Еще одно доказательство что это не МС силён, а Бавария не играет, как должна.
Capral
Capral
вчера в 19:01, ред.
Первое сообщение- общественность требует увольнения Салихамиджича!
Некоторые требуют уволить Кана.
29081985
29081985
вчера в 19:00
Боруссия сегодня выйдет на первое место!
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 18:58
Забил третий гол и удвоил преимущество? Я чуть мозг не сломал
Gahi
Gahi
вчера в 18:57
Вот и ответ клубу "Баварии" зачем нужно было менять тренера Нагельсмана на Тухеля? Команда проигрывает важные матчи и теряет драгоценные баллы тем самым воодушевляет своих соперников в борьбе за трофей 🏆 особенно это касается команды "Боруссии" из Дортмунда. Которые сегодня играют с командой "Айнтрахт" и при случае победы выйдут на чистое первое промежуточное место. Так что таким подарком конкуренты "Баварии" без сомнений воспользуются в полном объёме. Удачи
Elliada
Elliada
вчера в 18:56
Бавария позор. И они хотели отыграть 3 гола у Сити??? Вылетели из Кубка, ЛЧ. Желаю проиграть чемпионат.
dok66
dok66
вчера в 18:54
У Боруссии Д появилась дополнительная мотивация , чтобы сегодня уложить на лопатки Айнтрахт .
Tosh .......
Tosh .......
вчера в 18:48
П….ец подкрался незаметно…
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:47
Никто никому не мстит. Не слушайте местных "знатоков". Вероятно, изменения будут в руководстве. Скоро узнаем. Тухель- не шварц, но ему, как и каждому нормальному тренеру- тоже нужно время. В любом клубе бывают подобные ситуации. Клопп уже сколько лет ерундой занимается, но его не увольняют. Тухель, только начал перестройку. Если у руководства хватит терпения- Бавария заиграет, если нет- ну, значит не судьба...
Больше всего, меня бесит, когда люди живущие в России, не знающие ни языка, ни Германии, ничего про менталитет немецкого футбола позволяют себе разного рода неразумные (мягко говоря) высказывания!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:44
Что случилось с Баварией,начинает пролетать и в чемпионате?
salleeh
salleeh
вчера в 18:40, ред.
Жалкое зрелище эта нынешняя Бавария. Игра с Майнцем, это лишнее доказательство того, что 3:0 от МС, это не случайно. Тут очевидно этими играми решаются вопросы связанные с руководством клуба, иначе как объяснить, что все высококлассные футболисты, раз и перестали играть. Не думаю что причиной спада в Баварии стали изнурительные тренировки и энергозатратный футбол при Нагельсмане. Так или иначе, в Баварии некоторые футболисты переоценены и то что мы видим сегодня, рано или поздно должно было произойти. С назначением нового тренера, ничего не меняется, Бавария плоха во всех аспектах…
Евгений Безматный
Евгений Безматный
вчера в 18:39
Это просто днище, такой баварии я не помню, последние игры вообще ниочем . Нужно уволить Салихамиджича и Тухеля срочно́ооооооооооооооо!
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:37
У них на стадионах нет Вип Лож? Кан сидит среди болел,раздает автографы.Стадион битком набит зрителями,многие с детьми.А фан уйди они оформляли?
Гость
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