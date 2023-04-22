«Бавария» проиграла «Майнцу»

«Майнц» обыграл «Баварию» (3:1) в матче 29-го тура Бундеслиги.
На 29-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Садио Мане. На 65-й минуте форвард «Майнца» Людовик Ажорке сравнял счёт. На 73-й минуте полузащитник Леандро Баррейро вывел «Майнц» вперёд, а на 79-й минуте Аарон Мартин Кариколь удвоил преимущество хозяев поля.
«Майнц» идёт на 6-м месте (45 очков), «Бавария» занимает 1-е место (59 очков).
Я понимаю убирают срочно тренеров, потому как играют ну очень плохо, вот как Челси, ну вот после таких матчей с Майнцем 3-1, какое же тупое руководство у Баварии, просто жесть, было всё хорошо, зачем всё было менять, теперь пожинайте плоды, чтобы у вас убытки пошли колосальные.
Я понимаю убирают срочно тренеров, потому как играют ну очень плохо, вот как Челси, ну вот после таких матчей с Майнцем 3-1, какое же тупое руководство у Баварии, просто жесть, было всё хорошо, зачем всё было менять, теперь пожинайте плоды, чтобы у вас убытки пошли колосальные.
Больше всего, меня бесит, когда люди живущие в России, не знающие ни языка, ни Германии, ничего про менталитет немецкого футбола позволяют себе разного рода неразумные (мягко говоря) высказывания!!!
Больше всего, меня бесит, когда люди живущие в России, не знающие ни языка, ни Германии, ничего про менталитет немецкого футбола позволяют себе разного рода неразумные (мягко говоря) высказывания!!!