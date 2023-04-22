«Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд» и вышел в финал Кубка Англии

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вчера, 20:41

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в матче полуфинала Кубка Англии.

На 43-й минуте полузащитник Рияд Марез с пенальти вывел «Манчестер Сити» вперёд. На 61-й минуте Марез оформил дубль, а на 66-й — хет-трик.

В другом полуфинальном матче «Брайтон» сыграет против «Манчестер Юнайтед».