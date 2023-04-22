«Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в матче полуфинала Кубка Англии.
На 43-й минуте полузащитник Рияд Марез с пенальти вывел «Манчестер Сити» вперёд. На 61-й минуте Марез оформил дубль, а на 66-й — хет-трик.
В другом полуфинальном матче «Брайтон» сыграет против «Манчестер Юнайтед».
Хотя я желаю Арсеналу стать чемпионом но в это верится всё меньше
Хотя я желаю Арсеналу стать чемпионом но в это верится всё меньше
У МанСити две игры в запасе плюс ещё очная встреча в Манчестере
Или ты веришь что Арсенал победит Сити на Этихаде?
Я готов поспорить что чемпионом будет Сити!
У МанСити две игры в запасе плюс ещё очная встреча в Манчестере
Или ты веришь что Арсенал победит Сити на Этихаде?
Я готов поспорить что чемпионом будет Сити!
Арсенал чемпионство упустил,а в кубке Англии нестабильный МЮ!
Арсенал чемпионство упустил,а в кубке Англии нестабильный МЮ!