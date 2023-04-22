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«Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд» и вышел в финал Кубка Англии

вчера, 20:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в матче полуфинала Кубка Англии.

На 43-й минуте полузащитник Рияд Марез с пенальти вывел «Манчестер Сити» вперёд. На 61-й минуте Марез оформил дубль, а на 66-й — хет-трик.

В другом полуфинальном матче «Брайтон» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити».
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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 08:49
Гвардиола своего не упустит
Хотя я желаю Арсеналу стать чемпионом но в это верится всё меньше
goalaktika
goalaktika
сегодня в 07:49
Рияд Марез обыграл Шеффилд и вышел финал кубка Англии
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 06:42
Я в курсе, что 2 матча в запасе у сити, но их ещё выиграть надо. Футбол непредсказуем, Арсенал может отобрать очки на Этихаде.
ABir
ABir
сегодня в 00:24
В гонке за Арсеналом МС не ошибается
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:22
Упустил практически
У МанСити две игры в запасе плюс ещё очная встреча в Манчестере
Или ты веришь что Арсенал победит Сити на Этихаде?
Я готов поспорить что чемпионом будет Сити!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:18
Больше всего все ждут два матча, это с Арсеналом и Реалом. Посмотрим на крутость Холанда.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:14
Что значит Арсенал упустил чемпионство? Впереди много матчей, МС часто хромает и теряет очки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:32
В победе Сити даже не сомневался, всех болел с победой!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:13
МС по весне не остановить. Молодцы!
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:13
МанСити идёт на требл и помешать ему в этом может только Реал Мадрид
Арсенал чемпионство упустил,а в кубке Англии нестабильный МЮ!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:53
Отличная игра и выход в финал.Молодцы!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:48
С Победой, Горожане!!!
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 20:48
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:44
    Сити с победой! По-другому не могло быть. Сити сильнее и заслуженно вышел в финал Кубка Англии. Теперь нужно укрепить позиции в чемпионате. Верю в победу над Арсеналом.
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