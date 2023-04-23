Легендарный игрок «Ливерпуля» может стать тренером клуба английской Лиги 2

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вчера, 12:57

Бывший футболист «Ливерпуля» может стать главным тренером «Транмер Роверс» из английской Лиги 2.

Ранее специалист работал в Австралии и Индии. Сообщается, что Фаулер не потребует высокую зарплату, поскольку и без того является обеспеченным человеком. На территории Великобритании рулевой пока что не руководил коллективами.

«Транмер Роверс» идет на 11-м месте в Лиге 2.