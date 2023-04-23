Легендарный игрок «Ливерпуля» может стать тренером клуба английской Лиги 2

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер может стать главным тренером «Транмер Роверс» из английской Лиги 2.
Ранее специалист работал в Австралии и Индии. Сообщается, что Фаулер не потребует высокую зарплату, поскольку и без того является обеспеченным человеком. На территории Великобритании рулевой пока что не руководил коллективами.
«Транмер Роверс» идет на 11-м месте в Лиге 2.
Мы ведь предлагаем свое видение для развития сайта будь это КП или другое. Мы своими действиями стараемся развивать ресурсы сайта. имеем право выдвигать свои версии для развития, но не навязывать. Я не скажу, что сделал очень многое полезного, но некую лепту внес. Например, интерфейс сайта быстрый поиск, звоночек, что пришло сообщение, скролинг, верх-внниз стрелки ит.п.
Мы ведь предлагаем свое видение для развития сайта будь это КП или другое. Мы своими действиями стараемся развивать ресурсы сайта. имеем право выдвигать свои версии для развития, но не навязывать. Я не скажу, что сделал очень многое полезного, но некую лепту внес. Например, интерфейс сайта быстрый поиск, звоночек, что пришло сообщение, скролинг, верх-внниз стрелки ит.п.