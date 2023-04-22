Главный тренер «Селтика» может возглавить «Челси»

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вчера, 20:27

«Челси» продолжает находиться в поисках главного тренера на следующий сезон.

По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением наставника «Селтика» . В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Шотландии, а в нынешнем его команда идёт на 1-м месте.

Однако фаворитом на пост нового тренера лондонцев является .