Главный тренер «Селтика» может возглавить «Челси»

«Челси» продолжает находиться в поисках главного тренера на следующий сезон.
По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением наставника «Селтика» Анге Постекоглу. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Шотландии, а в нынешнем его команда идёт на 1-м месте.
Однако фаворитом на пост нового тренера лондонцев является Маурисио Почеттино.
Учитывая вкусы владельца Челси он не возьмет непослушного возможно тренер Селтика тот кто нужен владельцу Ради этого боссы «синих» будут жертвовать даже клубными результатами. Тренер должен быть лицом, которое участвует во всех сферах управления, где руководство предоставило соответствующие полномочия. Например, обсуждение трансферных целей, взаимодействие со скаутской службой, перевод игроков из молодежки в основной состав и многое другое. Нагельсман и Энрике хотели автономности, это было очень похоже на ситуацию с Томасом Тухелем.
Интересно, кто из игроков придёт летом в клуб. Тот же Осимхен подумает не раз, а стоит ли соваться? Думаю, что при нескольких предложениях, Челси не будет фаворитом, хотя Дрогба кумир и тд
Можно ругать прошлое руководство за то, что разом ушли Кристенсен и Рюди, но новое руководство тоже вставляют себе палки в колёса.
Шейхи и то трататят и руководят клубами с умом. Неужели нельзя было оставить Чеха или пригласить помощником главного тренера Терри, это же легенды клуба
Учитывая вкусы владельца Челси он не возьмет непослушного возможно тренер Селтика тот кто нужен владельцу Ради этого боссы «синих» будут жертвовать даже клубными результатами. Тренер должен быть лицом, которое участвует во всех сферах управления, где руководство предоставило соответствующие полномочия. Например, обсуждение трансферных целей, взаимодействие со скаутской службой, перевод игроков из молодежки в основной состав и многое другое. Нагельсман и Энрике хотели автономности, это было очень похоже на ситуацию с Томасом Тухелем.
Интересно, кто из игроков придёт летом в клуб. Тот же Осимхен подумает не раз, а стоит ли соваться? Думаю, что при нескольких предложениях, Челси не будет фаворитом, хотя Дрогба кумир и тд
Можно ругать прошлое руководство за то, что разом ушли Кристенсен и Рюди, но новое руководство тоже вставляют себе палки в колёса.
Шейхи и то трататят и руководят клубами с умом. Неужели нельзя было оставить Чеха или пригласить помощником главного тренера Терри, это же легенды клуба
2. Правила максимально простые и максимально честные. Каждый день игроку начисляется 2000 очков для ставок. Не больше и не меньше. Для этого не надо писать комментарии, даже заходить на сайт необязательно. Итого за месяц у каждого игрока будет 60000-62000 очков (в зависимости от количества дней) для ставок. Выигрывает тот, кто по итогам месяца наберёт больше. За победу нет кружек, шарфов и книжек.. Только почёт и уважение коллег. У нас есть завсегдатаи, есть приходящие периодически. Кто-то ставит равномерно весь месяц, кто-то откладывает ставки на последние дни, у кого-то комбинированный стиль. Играет здесь и Гор на высоких кэфах, но один и без клонов. Чем больше будет игроков, тем интереснее будет игра. В общем попробуйте, вам теперь в любом случае нечего терять.
2. Правила максимально простые и максимально честные. Каждый день игроку начисляется 2000 очков для ставок. Не больше и не меньше. Для этого не надо писать комментарии, даже заходить на сайт необязательно. Итого за месяц у каждого игрока будет 60000-62000 очков (в зависимости от количества дней) для ставок. Выигрывает тот, кто по итогам месяца наберёт больше. За победу нет кружек, шарфов и книжек.. Только почёт и уважение коллег. У нас есть завсегдатаи, есть приходящие периодически. Кто-то ставит равномерно весь месяц, кто-то откладывает ставки на последние дни, у кого-то комбинированный стиль. Играет здесь и Гор на высоких кэфах, но один и без клонов. Чем больше будет игроков, тем интереснее будет игра. В общем попробуйте, вам теперь в любом случае нечего терять.