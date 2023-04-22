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Главный тренер «Селтика» может возглавить «Челси»

вчера, 20:27

«Челси» продолжает находиться в поисках главного тренера на следующий сезон.

По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением наставника «Селтика» Анге Постекоглу. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Шотландии, а в нынешнем его команда идёт на 1-м месте.

Однако фаворитом на пост нового тренера лондонцев является Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:40
Кто то высказывался, что Лемпарду надо дать время для раскачки. У него контракт на пол года. Ну, вылетели не решили сезонную работу в ЛЧ.
Учитывая вкусы владельца Челси он не возьмет непослушного возможно тренер Селтика тот кто нужен владельцу Ради этого боссы «синих» будут жертвовать даже клубными результатами. Тренер должен быть лицом, которое участвует во всех сферах управления, где руководство предоставило соответствующие полномочия. Например, обсуждение трансферных целей, взаимодействие со скаутской службой, перевод игроков из молодежки в основной состав и многое другое. Нагельсман и Энрике хотели автономности, это было очень похоже на ситуацию с Томасом Тухелем.
Интересно, кто из игроков придёт летом в клуб. Тот же Осимхен подумает не раз, а стоит ли соваться? Думаю, что при нескольких предложениях, Челси не будет фаворитом, хотя Дрогба кумир и тд
Можно ругать прошлое руководство за то, что разом ушли Кристенсен и Рюди, но новое руководство тоже вставляют себе палки в колёса.
Шейхи и то трататят и руководят клубами с умом. Неужели нельзя было оставить Чеха или пригласить помощником главного тренера Терри, это же легенды клуба
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:37
О Господи
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:12
Даже слухи про Челси такие же странные, как положение команды в турнирной таблице так и сама игра.
1 984
1 984 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:56
1. Нужно сделать 30 ставок в текущем месяце. К сожалению, это дурацкое правило так и не отменено/изменено несмотря на многочисленные просьбы к администрации. Если вы, например, играете крупными ставками общим количеством меньше 30 за месяц - можно разбить, то есть вместо одной по 1000 сделать 10 по 100 на одно событие. После 30 ставок на главной странице конкурса прогнозов в правом верхнем углу появится возможность выбора типа турнира на следующий месяц. Необходимо выбрать Без призов. Важно! Процедуру нужно повторять каждый месяц, так как по умолчанию игрок окажется в обычном турнире.
2. Правила максимально простые и максимально честные. Каждый день игроку начисляется 2000 очков для ставок. Не больше и не меньше. Для этого не надо писать комментарии, даже заходить на сайт необязательно. Итого за месяц у каждого игрока будет 60000-62000 очков (в зависимости от количества дней) для ставок. Выигрывает тот, кто по итогам месяца наберёт больше. За победу нет кружек, шарфов и книжек.. Только почёт и уважение коллег. У нас есть завсегдатаи, есть приходящие периодически. Кто-то ставит равномерно весь месяц, кто-то откладывает ставки на последние дни, у кого-то комбинированный стиль. Играет здесь и Гор на высоких кэфах, но один и без клонов. Чем больше будет игроков, тем интереснее будет игра. В общем попробуйте, вам теперь в любом случае нечего терять.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:39
Пусть лучше остается в Селтике, а то в Челси на долго не задержится
Гость
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