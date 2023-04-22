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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Стала известна возможная причина отказа Нагельсманна от работы в «Челси»

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drug01
drug01 ответ Рaтмир (раскрыть)
сегодня в 08:47
Совершенно верно!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:45
Формулировка какая-то очень обтекаемая.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:21
ТОП тренеры туда точно не пойдут, Челси может пригласить тренеров средней руки Роя Ходжсона, Сэма Эллардайса, Брендана Роджерса, оставить Лэмпарда, попробовать Джеррарда, да может даже Раньери вернуть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:15, ред.
У тебя игроков на 1 млрд евро....
Вот и лепи основу...
На отмазку причина не тянет...
А истина может походу обидеть Боэли..))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:15
В готовую сильную команду любой придёт. А ты приди в слабую и сделай из неё конфетку...
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 07:00
Пока в Челси не будет порядка хороший спец туда не пойдет
Giovanny
Giovanny
сегодня в 05:47
Ерунда какая-то, а не причина.
112910415
112910415
сегодня в 05:27
степень достоверности неизвестна
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 04:34
Еще ничего не известно,скорее очередная утка!! Даже сам заголовок поста говорит,известна причина,но она Возможна!!!!! Так,что все возможно,и не возможно!! Ну,почти как в песне,у Д.Билайна!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:27
Да путь уже Лэмпард тренирует , новые связки ищет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:30
Тут скорее всего это чьи-то фантазии, чем действительная истинная причина. Не будет же он говорить, что его не устраивает руководство клуба !?!)
протон
протон ответ Wolverine Beast (раскрыть)
сегодня в 01:12
В связи с событиями, не трудно посчитать почему только по России и Белоруссии.
Tex
Tex
сегодня в 01:00
Читай в готовой команде
протон
протон
сегодня в 01:00
Кто бы мог подумать, что тренера будут отказывать Челси.
Хотя всё логично кому нужен бардачный середняк?
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