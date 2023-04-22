Стала известна возможная причина отказа Нагельсманна от работы в «Челси»

Стала известна предполагаемая причина отказа экс-тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна возглавить «Челси».
Специалист хочет работать в проекте с «крепкой основой», немец не увидел этого в лондонцах.
«Синие» занимают 11-е место в АПЛ.
Стала известна предполагаемая причина отказа экс-тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна возглавить «Челси».
Специалист хочет работать в проекте с «крепкой основой», немец не увидел этого в лондонцах.
«Синие» занимают 11-е место в АПЛ.
Вот и лепи основу...
На отмазку причина не тянет...
А истина может походу обидеть Боэли..))
Вот и лепи основу...
На отмазку причина не тянет...
А истина может походу обидеть Боэли..))
Хотя всё логично кому нужен бардачный середняк?
Хотя всё логично кому нужен бардачный середняк?