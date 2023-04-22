Почеттино стал главным претендентом на пост наставника «Челси»

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вчера, 09:19

Аргентинский специалист стал основным претендентом на пост главного тренера «Челси» после отказа .

Экс-наставник «Тоттенхэма» произвёл впечатление на руководство «синих» во время переговоров, прошедших на этой неделе.