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Почеттино стал главным претендентом на пост наставника «Челси»

вчера, 09:19

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал основным претендентом на пост главного тренера «Челси» после отказа Юлиана Нагельсманна.

Экс-наставник «Тоттенхэма» произвёл впечатление на руководство «синих» во время переговоров, прошедших на этой неделе.

В шорт-лист лондонцев также входит Венсан Компани, в данный момент возглавляющий «Бернли», с которым вышел в АПЛ. Ранее «Челси» контактировал с Луисом Энрике, но этот вариант уже исключён. Боссы клуба не торопятся с выбором нового тренера. Руководить командой до конца сезона назначен Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 09:53
Когда до конца сезона осталось 7 игр, надеяться что кто то может вытащить Челси в лидеры, не стоит. Тренера надо подбирать с расчётом на следующий сезон. И не торопиться, вдруг Лэмпард проявит качества и станет тем самым, кого ищут босы Челси.
протон
протон
вчера в 09:49
Есть только один малюсенький нюансик, точнее два. Для игры Почета у Челси только три подходящих игрока центра поля, Канте, Ковачич и Фернандес(и все больше оборонительные), никого на замену и невозможность сделать серьезные усиление линии, в связи с финансовыми ограничениями. И хренов переизбыток игроков группы атаки, из которых реально подходящих ему ровно полтора, Стерлинг и Обамьянг(который сидит на низком старте). А Почет играет в три атакующий игрока всю дорогу, с ярко выраженным центром(коего нет, привет Лукаку) и двумя быстрыми и креативными полу флангами, которые и создают всю остроту. Под которые Хаверц, Мудрик, Пулишич не подходят стилистически, разве что Зиеш, если вспомнит как играть на топ уровне... Ну так, чисто для размышления.
ОПС
ОПС
вчера в 09:38
Может Почеттино и сможет что то сделать в Челси, но дадут ли ему достаточно времени для этого.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 09:24
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