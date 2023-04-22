Почеттино стал главным претендентом на пост наставника «Челси»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал основным претендентом на пост главного тренера «Челси» после отказа Юлиана Нагельсманна.
Экс-наставник «Тоттенхэма» произвёл впечатление на руководство «синих» во время переговоров, прошедших на этой неделе.
В шорт-лист лондонцев также входит Венсан Компани, в данный момент возглавляющий «Бернли», с которым вышел в АПЛ. Ранее «Челси» контактировал с Луисом Энрике, но этот вариант уже исключён. Боссы клуба не торопятся с выбором нового тренера. Руководить командой до конца сезона назначен Фрэнк Лэмпард.