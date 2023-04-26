Семак поделился подробностями перехода Ренана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что если бы защитник Роберт Ренан не перешел в российский клуб, то переход нападающего Юри Альберто в «Коринтианс» не состоялся.
Без прихода Ренана обмен был бы невозможен. Мы давно за ним наблюдаем. Хотели приобрести его ещё до зимы, но по тем или иным причинам не получалось. Поэтому Ренан был приоритетной опцией. Плюс остальные бонусы, которые мы получили за Альберто.
Почему Ренан сразу стал играть в основе? Мы же видим его уровень на тренировках. Игры – прекрасная возможность посмотреть его в деле. Видно, что это футболист высокого уровня. По поводу Нуралы и Димы – на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день.
Кто же думал, после 14 голов за Сочи, он в Зените!!! провалиться?
Там наоборот все условия для штампования рекордов результативности.
И в суперкубке поучаствовал.
А по итогу сезон провалил. И тут либо аренда, либо, с приходом Тюкавина обратно в Сочи или Оренбург.
Кто же думал, после 14 голов за Сочи, он в Зените!!! провалиться?
Там наоборот все условия для штампования рекордов результативности.
И в суперкубке поучаствовал.
А по итогу сезон провалил. И тут либо аренда, либо, с приходом Тюкавина обратно в Сочи или Оренбург.
ПАЦАНОВ ИЗ АКАДЕМИИ ПОСМОТРИ В ДЕЛЕ!!!!!!!
И так чашка в кармане! Неужели в самой дорогой академии страны все бездари?
ПАЦАНОВ ИЗ АКАДЕМИИ ПОСМОТРИ В ДЕЛЕ!!!!!!!
И так чашка в кармане! Неужели в самой дорогой академии страны все бездари?
Ренан это инвестиция...для последующей продажи...и его не разрешают держать на лавке...а Нуралы ренанозаменитель...и конкуренция тут ни при чем..
По поводу "главному тренеру решать" тоже набор дежурных шаблонных слов...можно подумать он может прискамеить Малкома и Вендела....да с их зарплатой ему никто не даст их пару матчей на лавке оставить...
Ренан понятно...игрок молодежной сборной...временный пассажир едущий транзитом в Европы...
Лучше б рассказал почему Кассьерра вместо Сергеева играет...и зачем вообще колумбийца купили...чтоб Барриосу с соотечественником веселей было???
Ренан это инвестиция...для последующей продажи...и его не разрешают держать на лавке...а Нуралы ренанозаменитель...и конкуренция тут ни при чем..
По поводу "главному тренеру решать" тоже набор дежурных шаблонных слов...можно подумать он может прискамеить Малкома и Вендела....да с их зарплатой ему никто не даст их пару матчей на лавке оставить...
Ренан понятно...игрок молодежной сборной...временный пассажир едущий транзитом в Европы...
Лучше б рассказал почему Кассьерра вместо Сергеева играет...и зачем вообще колумбийца купили...чтоб Барриосу с соотечественником веселей было???
А главному тренеру, решать !)) Да здравствует Газпром !!!
А главному тренеру, решать !)) Да здравствует Газпром !!!