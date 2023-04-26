Семак поделился подробностями перехода Ренана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что если бы защитник Роберт Ренан не перешел в российский клуб, то переход нападающего в «Коринтианс» не состоялся.

Без прихода Ренана обмен был бы невозможен. Мы давно за ним наблюдаем. Хотели приобрести его ещё до зимы, но по тем или иным причинам не получалось. Поэтому Ренан был приоритетной опцией. Плюс остальные бонусы, которые мы получили за Альберто.

Почему Ренан сразу стал играть в основе? Мы же видим его уровень на тренировках. Игры – прекрасная возможность посмотреть его в деле. Видно, что это футболист высокого уровня. По поводу Нуралы и Димы – на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день.