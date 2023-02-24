Ваш любимчик, защитники «Спартака» и цель «Реала». Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ

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сегодня, 00:25

Расскажем о самых интересных трансферах.

Артём Дзюба («Локомотив», свободный агент)

Ждали в «Торпедо», а оказался в соседнем «Локомотиве». Неожиданный разворот, но Галактионову нужен был опытный нападающий. Судя по матчу против «Спартака», когда Артёма за агрессивную борьбу с защитниками признали лучшим игроком матча, такой «дядька» пригодится «Локомотиву». Нужно бороться за выживание, а это описание карьеры вашего любимчика. Всегда ставили умения Артёма под сомнения, каждый раз пытался доказать, что заслуживает внимания.

Роберт Ренан («Зенит», свободный агент)

Семак заполучил парня, который хочет играть за «Реал» и клубы подобного масштаба. Интерес будет, ведь чемпион Южной Америки среди юношей юный – Ренану всего 19 лет, уже работает зрело. Если оборона «Зенита» после потери Ловрена не развалится, а молодой бразилец дебютирует сильными матчами, то летом за ним придут. «Зенит» забрал свободного агента, а может получить за трансфер десятки миллионов евро.

Алексис Дуарте («Спартак», 4 млн евро)

Будущий напарник Джикии – молодой парагваец, является самым дорогим новичком зимы. Как видим, денег у клубов немного, раз четыре миллиона евро – потолок. Абрамович и компания в клубы РПЛ деньги не вкладывают, «Спартак» потерял бывших владельцев. Генеральный спонсор не бросил клуб, но успокоили Абаскаля накануне подписания нового контракта точечными трансферами, а не покупкой футболистов чемпионской основы. Дуарте проверим в бою.

Сергей Пиняев («Локомотив», 2,6 млн евро)

Пиняева все знали, даже в Манчестере. Хочется, чтобы молодой человек развивался. Выбрал для этого непростую команду. Из «Локомотива» скорее бегут, чем заходят в горящий вагон поезда. Сергей пытается сделать из новой команды «броневичок» в атаке. При помощи Миранчука, Жемалетдинова, Дзюбы и Глушенкова может получиться. Галактионов точно даст Пиняеву шанс. Важно не попасть на лавку, ведь Камано остался, конкурентов достаточно.

Кади («Краснодар», 2 млн евро)

Надеемся, бывшего игрока «Карабаха» испугал московский мороз, и в будущем Кади будет играть лучше, чем против ЦСКА . Холодный душ из чужих атак пережил. Ивичу надо подумать, как ему получить прессингующий центр поля, если Сперцян и Кади – атакующие хавбеки? Поражение от «армейцев» стало жестким знакомством бразильца с РПЛ , но дальше ему будет проще. Против середняков у Боржеса будет шанс показать, почему в Азербайджане нередко праздновал голы.

Владимир Писарский («Крылья Советов», 1,35 млн евро)

Если Писарский не повторит ошибки Агаларова, то после результативного сезона в составе «Оренбурга» и «Крыльев Советов» останется одним из самых опасных нападающих РПЛ . Быть может, даже пойдет на повышение. Против «Динамо» сначала наблюдал, как его новая команда обороняется, но затем забил очередной мяч Шунину. Владимир в хорошей форме, а поскольку тренер Осинькин не слабее, чем Личка, то Промес и Малком могут проиграть «Золотую бутсу» в РПЛ сенсации сезона.

Томаш Тавареш («Спартак», 2 млн евро)

Некогда считался невероятно перспективным. Тогда одного из многих Таварешей из школы «Бенфики» ждали в крутом клубе. Но сначала оказался лишним в «Бенфике», а затем пережил травму в «Базеле». Но Абаскаль запомнил, как Томаш играет. Когда получилось его подписать за два миллиона евро, то «Спартак» не отказался. Ждем от португальца крутого футбола с мячом по флангам – может сыграть слева и справа, но не всегда надежной работы в обороне.

Милан Майсторович («Динамо», 1,2 млн евро)

У «Динамо» один зимний новичок, но сербу всего девятнадцать лет. Это не подписание игрока в основу вместо Сазонова или Фернандеса. Скорее ставка на будущее. Йоканович может знать Важича, который представляет интересы Милана, поэтому 19-летний юный футболист отказался от приглашений из Италии и Германии, выбрал «Динамо». Посмотрим, что получится в защите с четверкой невероятно молодых футболистов.

Илья Лантратов («Локомотив», 200 тысяч евро)

Кроме нападающих, Галактионов искал голкипера. Лантратов правильно сделал, что покинул «Химки» — нет смысла тонуть. И так сорванный трансфер в «Зенит» привел к игровому спаду Ильи. В «Локомотиве» опасность в том, что есть два классных конкурента, но пока Гильерме и Худяков уступили новичку место в основе на дерби против «Спартака». Не получилось отыграться, зато Лантратов пропустил лишь раз – ответный матч с интригой.

Бенжамин Гарре («Крылья Советов», 1,7 млн евро)

Показал себя в контратаках против «Динамо», но понятно, что аргентинца будут оценивать на дистанции. Ему всего двадцать два года, он из школы «Манчестер Сити», даже играл за юношеские сборные страны. Но в основу «горожан» предсказуемо не пробился, ушел в «Расинг», а дальше стоимость упала и поэтому «Крылья Советов» сумели позволить себе трансфер. Подозреваем, что у Гарре есть скелеты в шкафу. Но и школа тоже есть.

Илья Агапов ( ЦСКА , 1,3 млн евро)

Будь здоров, мог громить «Краснодар» вместе со всеми, пока Дивеев и Зайнутдинов в лазарете. Но правильно ли Илья сделал, что после неудачной попытки зайти в основу «Спартака» через второй состав и приличного отрезка в «Пари НН» он выбрал еще один столичный клуб, где ему не гарантируют игровую практику? Центральным защитникам сложнее отличиться, если засел в запас – выход на замену не может быть таким, как у форварда. А со стороны ЦСКА это нормальный трансфер, ведь играют в три центральных, нужен резерв.

Максим Глушенков («Локомотив», 2,6 млн евро)