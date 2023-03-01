«Сочи» объявил о трансфере бразильского полузащитника

Пресс-служба «Сочи» объявила о трансфере полузащитника клуба «Ред Булл Брагантино» .

Состав сочинского клуба пополнил 19-летний бразильский полузащитник Мигел Силвейра. Футболист родился в Бразилии, в городе Вила-Велья. Его первой профессиональной командой был «Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро), где он стал самым молодым игроком в истории клуба. Всего Мигель там провел 12 матчей.

Затем полузащитник перешел в «Ред Булл Брагантино». За клуб из Сан-Паулу Мигел отыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В 2019 году Силвейра выступал на чемпионате Южной Америки среди юношей до 17 лет.

В нашем клубе Мигел будет выступать под номером 24.