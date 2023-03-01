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«Сочи» объявил о трансфере бразильского полузащитника

вчера, 16:50

Пресс-служба «Сочи» объявила о трансфере полузащитника клуба «Ред Булл Брагантино» Мигеля Силвейры.

Состав сочинского клуба пополнил 19-летний бразильский полузащитник Мигел Силвейра. Футболист родился в Бразилии, в городе Вила-Велья. Его первой профессиональной командой был «Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро), где он стал самым молодым игроком в истории клуба. Всего Мигель там провел 12 матчей.

Затем полузащитник перешел в «Ред Булл Брагантино». За клуб из Сан-Паулу Мигел отыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В 2019 году Силвейра выступал на чемпионате Южной Америки среди юношей до 17 лет.

В нашем клубе Мигел будет выступать под номером 24.

«Сочи» объявил о трансфере бразильского полузащитника

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:56, ред.
Можно выставить в РПЛ настоящий, полноценный бразильский клуб.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 17:50
Ну теперь держитесь.
ДСА
ДСА
вчера в 17:34
Бразильцы ничего не боятся, едут к нам.
drug01
drug01
вчера в 17:33
Слишком много у нас бразильцев если для пользы дела то это хорошо
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 17:24
В Бразилии очень много диких обезъян !
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:09
Интересные приобретения делает Сочи. Посмотрим что из этого получится.
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