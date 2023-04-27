Модрич близок к продлению контракта с «Реалом». Хавбек встречался с Пересом

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вчера, 11:53

Полузащитник близок к продлению контракта с «Реалом», сообщает AS.

По информации источника, футболист недавно встретился с президентом мадридского клуба , сказав ему, что в приоритете у хорвата остаться в команде ещё на один сезон. Действующее соглашение игрока истекает этим летом. Лука чувствует, что находится в хорошей физической форме и достаточно мотивирован для борьбы за всевозможные титулы со «сливочными». Также хавбек обсудил будущее со своей семьёй, которая поддержала его в намерении остаться в Мадриде.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне он провёл 44 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.