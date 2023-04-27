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Модрич близок к продлению контракта с «Реалом». Хавбек встречался с Пересом

вчера, 11:53

Полузащитник Лука Модрич близок к продлению контракта с «Реалом», сообщает AS.

По информации источника, футболист недавно встретился с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, сказав ему, что в приоритете у хорвата остаться в команде ещё на один сезон. Действующее соглашение игрока истекает этим летом. Лука чувствует, что находится в хорошей физической форме и достаточно мотивирован для борьбы за всевозможные титулы со «сливочными». Также хавбек обсудил будущее со своей семьёй, которая поддержала его в намерении остаться в Мадриде.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне он провёл 44 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 15:10, ред.
Молния является играющей легендой королевского клуба. Продление это конечно хорошо, но он, увы, не молодеет, и необходимо уже СЕЙЧАС искать ему достойную замену. Так как через пару лет он уже будет далек от нынешней формы, и для команды будет проблематично закрывать его позицию. Если команда заранее за пару сезонов до этого момента подстрахуется достойной заменой Хорвата, и в таком случае этот процесс пройдет более безболезненно для клуба, и самое главное результата клуба!
bublikyo
bublikyo
вчера в 14:57
как вчера помню его гол в ворота МЮ в 1.8 ЛЧ
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:24
Перес продлил Модрича.
t75frf2rtfym
t75frf2rtfym
вчера в 14:16
Модрич красава,в свои годы фору даст молодым
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 13:52
Походу его будут продлевать до 50 😂
ДСА
ДСА
вчера в 13:03
Достойной смены пока не наблюдается.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:56
Пусть походит по полю. Одну игру из трёх тянет
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:56
Да уже вроде писали об этом, ещё дней десять назад.
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