Зоммер летом, скорее всего, покинет «Баварию»

1682578258

вчера, 09:50

Вратарь «Баварии» может покинуть клуб летом. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, главный тренер мюнхенской команды планирует сделать первым номером, когда тот восстановится. Швейцарский голкипер вряд ли останется в качестве запасного.

Зоммер перешёл в «Баварию» в январе из «Боруссии» Менхенгладбах после того, как Нойер в конце прошлого года получил серьёзную травму ноги. За действующих чемпионов Германии футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустив 26 мячей и 6 встреч отыграв «на ноль».