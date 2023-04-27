Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2022/2023

Зоммер летом, скорее всего, покинет «Баварию»

вчера, 09:50

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер может покинуть клуб летом. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель планирует сделать Мануэля Нойера первым номером, когда тот восстановится. Швейцарский голкипер вряд ли останется в качестве запасного.

Зоммер перешёл в «Баварию» в январе из «Боруссии» Менхенгладбах после того, как Нойер в конце прошлого года получил серьёзную травму ноги. За действующих чемпионов Германии футболист провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустив 26 мячей и 6 встреч отыграв «на ноль».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Дзюбы прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о новом контракте
Сегодня, 16:54
Слухи«Локомотив» и Дзюба ведут переговоры о продлении сотрудничества
Сегодня, 11:14
ОфициальноСын Каррагера продлил контракт с «Уиган Атлетик»
Вчера, 22:43
СлухиБускетс после ужина с Альбой и Месси принял решение остаться в «Барселоне»
Вчера, 17:56
ОфициальноРойс продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд
Вчера, 16:59 Фото
«Ростов» может продлить контракт с одним из лидеров команды
Вчера, 13:59
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 14:41
Играет конечно он не очень уверенно, особенно на выходах и конечно «пожар» в штрафной устраивает на ровном месте. Пытается доказать, что он не хуже Нойера, играя в несвойственной себе манере, отсюда много брака. В рамке неплохо стоит, но тренеру виднее.
Capral
Capral
вчера в 11:22, ред.
Зоммер был приоритетом Нагельсманна. У Тухеля другие планы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ cnc8k8jwmuh6 (раскрыть)
вчера в 10:57
Как-то не катит сейчас у "Баварии" в Баварии вообще. Руководство клуба ведёт себя как-то слишком заносчиво и самоуверенно на фоне былых успехов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:48
Чёт не пойму что же ТТ не устроило в игре Зоммера.
По моему он вполне надёжен и отыграл этот отрезок шикарно..., особенно против ПСЖ.
cnc8k8jwmuh6
cnc8k8jwmuh6
вчера в 10:39
Как-то не покатило у швейцарца в Баварии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 