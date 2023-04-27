«Динамо» контактирует со Смоловым по вопросу нового контракта

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб находится в диалоге с нападающим команды Федором Смоловым по поводу нового контракта.
Предлагали ли новый контракт Смолову? Мы постоянно с ним находимся в диалоге, в том числе по новому контракту.
Футболист вернулся в команду в январе прошлого года. Действующее соглашение игрока с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления на ещё один сезон.
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего форварда 26 матчей во всех турнирах, 10 голов и 5 результативных передач.