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«Динамо» контактирует со Смоловым по вопросу нового контракта

вчера, 11:23

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб находится в диалоге с нападающим команды Федором Смоловым по поводу нового контракта.

Предлагали ли новый контракт Смолову? Мы постоянно с ним находимся в диалоге, в том числе по новому контракту.

Футболист вернулся в команду в январе прошлого года. Действующее соглашение игрока с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления на ещё один сезон.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего форварда 26 матчей во всех турнирах, 10 голов и 5 результативных передач.

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Все комментарии
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 20:10
полное дно
DIN84
DIN84
вчера в 14:29
значит хорошего забивного напа можно не ждать.
Capral
Capral
вчера в 13:10
Не представляю себе нашу атаку без Смолова. С ним как-то спокойнее. Но, так или иначе- нужен забивной форвард. У Тюкавина много суеты в действиях, но не хватает должного опыта, да и честно говоря- мастерства, тоже, если вспомнить, сколько голевых моментов он запорол... Надежды больше на Гладышева, но ему еще- расти и расти.
Сп62
Сп62
вчера в 12:31
Продлят с снижением зарплаты.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:10
На год еще наверное согласятся обе стороны
79p64emwhenf
79p64emwhenf
вчера в 11:46
Надо продлить он себя окупает
Гость
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