Футболисты «Динамо» впервые исполнят гимн клуба перед матчем с «Факелом»

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вчера, 15:46

Футболисты «Динамо» впервые исполнят клубный гимн перед матчем 25-го тура РПЛ с «Факелом».

Игра пройдёт 28 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

В этот день будет отмечаться 100-летний юбилей «бело-голубых». В записи новой версии гимна также поучаствовали ветераны, болельщики и известные фанаты клуба, среди которых Люся Чеботина и народный артист России .