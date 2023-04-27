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Футболисты «Динамо» впервые исполнят гимн клуба перед матчем с «Факелом»

вчера, 15:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел20:00 Не начался

Футболисты «Динамо» впервые исполнят клубный гимн перед матчем 25-го тура РПЛ с «Факелом».

Игра пройдёт 28 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

В этот день будет отмечаться 100-летний юбилей «бело-голубых». В записи новой версии гимна также поучаствовали ветераны, болельщики и известные фанаты клуба, среди которых Люся Чеботина и народный артист России Лев Лещенко.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:26
Прав, особенно учитывая, что непонятно, как это будет выглядеть. Нгамалё и Даса с Фернандесом будут читать по листочку или просто открывать рот под фанеру? Вакханалия какая-то...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:31, ред.
Может я не прав но, на мой взгляд, любой гимн должны исполнять профессионалы, обладающие хорошим слухом и поставленным голосом хором или соло, но повторюсь, ПРОФЕССИОНАЛЫ, это всё таки церемониал, а не караоке. А футболисты, если им так хочется, то могут подпевать. Конечно, может среди них и есть индивидуумы, обладающие вокальными данными, как например Хулио Иглесиас, но тогда он должен один выйти и спеть, но чтобы вся команд, тут я сомневаюсь. Думаю болельщики бело-синих получат больше положительных эмоций от победного результата игры, чем от их вокала. Пожелаю им удачи и как всегда, болейте за своих, а не против чужих!
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:12
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:06, ред.
Игра наша и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то в РПЛ у нас порой
Честно жить не хочет.
Значит с ними нам вести незримый бой
Так назначил ВТБ для нас с тобой-
Служба дни и ночи.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:48
Ну наконец выучили когда у нас и так Сан-Тропе.
Ев17
Ев17
вчера в 17:33
Вот бы выиграли в честь юбилея, что ли
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:53
А с каких это пор Люся болеет за Динамо?

У каких клубов впереди юбилеи...? ))
wqf6pms72an7
wqf6pms72an7
вчера в 16:10
Что то я не понял.

Футболисты «Динамо» впервые исполнят гимн клуба перед матчем 25-го тура РПЛ с «Факелом».
В записи новой версии гимна также поучаствовали ветераны, болельщики и известные фанаты клуба, среди которых Люся Чеботина и народный артист России Лев Лещенко.

Они что под фонограмму рты открывать будут, если гимн в записи?!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:50
В честь юбилея клуба можно и такое мероприятия провести...
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