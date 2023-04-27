Футболисты «Динамо» впервые исполнят гимн клуба перед матчем с «Факелом»

Футболисты «Динамо» впервые исполнят клубный гимн перед матчем 25-го тура РПЛ с «Факелом».
Игра пройдёт 28 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.
В этот день будет отмечаться 100-летний юбилей «бело-голубых». В записи новой версии гимна также поучаствовали ветераны, болельщики и известные фанаты клуба, среди которых Люся Чеботина и народный артист России Лев Лещенко.
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то в РПЛ у нас порой
Честно жить не хочет.
Значит с ними нам вести незримый бой
Так назначил ВТБ для нас с тобой-
Служба дни и ночи.
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то в РПЛ у нас порой
Честно жить не хочет.
Значит с ними нам вести незримый бой
Так назначил ВТБ для нас с тобой-
Служба дни и ночи.