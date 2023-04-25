Перед матчем «Зенит» — «Спартак» выступит группа «Тату»

Группа «Тату» выступит перед матчем 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.
Перед началом матча зрителей ждет сюрприз — впервые за несколько лет культовый воссоединившийся музыкальный дуэт «Тату» выступит в России, чтобы дать старт большой игре.
Матч со «Спартаком» пройдет в следующее воскресенье, 7 мая. «Газпром Арена» начнет принимать гостей в 16:00.
Мы "Татушки" зенитушки,тра-та-та,тра-та-та,
принесём в подарок тушки "Спартака","Спартака"...
Мы "Татушки" зенитушки,тра-та-та,тра-та-та,
принесём в подарок тушки "Спартака","Спартака"...
Зенит бы никто не догнал с 1-го тура, тут даже интриги не было.
Зенит бы никто не догнал с 1-го тура, тут даже интриги не было.