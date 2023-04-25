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Перед матчем «Зенит» — «Спартак» выступит группа «Тату»

вчера, 12:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак07.05.2023 в 18:00 Не начался

Группа «Тату» выступит перед матчем 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Перед началом матча зрителей ждет сюрприз — впервые за несколько лет культовый воссоединившийся музыкальный дуэт «Тату» выступит в России, чтобы дать старт большой игре.

Матч со «Спартаком» пройдет в следующее воскресенье, 7 мая. «Газпром Арена» начнет принимать гостей в 16:00.

Перед матчем «Зенит» — «Спартак» выступит группа «Тату»

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Все комментарии
Дед-Рони
Дед-Рони
сегодня в 11:58
Так, время их давно уже пройдено, не понимаю, зачем отчаянно пытаются их заново воссоединить...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 22:08
Да не были они никогда ЛГБТ, так пытались на этом пиар сделать, это не Билан с Лазаревым...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:06
ну не 90-х, это ты загнул, начало 00-х...
arsworld
arsworld
вчера в 20:38
Впринципе и ТАТу не те ,и Спартак не тот. Если будет та песня,то тролль Жи,есть тролль). Извините за ошибку- спартак.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:10
Уже не знают, что еще придумать, чтобы завлечь зрителей на стадион. Фанаты не ходят из-за фан уйди. Решили попсой из 90-х заманивать.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:50
Я сошла с ума, я сошла с ума мне нужна она, мне нужна она Шкура Кабана!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:44
А Катиной и Волковой надо будет Fan Id оформлять ???
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:15
жуть, эти старые кошолки смотрятся страшнее Пугачовой
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ b93ahajh78kd (раскрыть)
вчера в 15:53
Гонорары господина Шнура даже Газпром не потянет.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ b93ahajh78kd (раскрыть)
вчера в 14:27
Он после неудачного похода в политику ,как и положено любому "остапу ибрагимовичу" , "переквалифицировался в управдомы"...Даже материться перестал,а без этого не рифмуется и шлягеры не пишутся.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:24
Хоспади,ипеть переоперированные утконосы...
Мы "Татушки" зенитушки,тра-та-та,тра-та-та,
принесём в подарок тушки "Спартака","Спартака"...
DaslerU
DaslerU ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:37
Ну надо же голубенькой форме соответствовать как-то.
makkie
makkie
вчера в 12:24
Типа "Нас не догонят" ?

Зенит бы никто не догнал с 1-го тура, тут даже интриги не было.
b93ahajh78kd
b93ahajh78kd
вчера в 12:19
А что шнур больше не желает петь для Питера?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:14
И тут ЛГБТ рулит :((
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