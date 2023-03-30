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ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Артисты из 80-х выступят перед матчем «Динамо» — «Сочи»

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Malhira
Malhira
вчера в 11:43
Интересно, а вот просто зачем все это?)
Capral
Capral
вчера в 11:40
Отец Маликова- известный болельщик ДИНАМО! Это для тех, кому не понятно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:40
Видать дела совсем плохи если уже "кузмичей" заманивают...
galem72
galem72
вчера в 11:15
Без газманова, баскова и чичериной не обойтись.
ОПС
ОПС
вчера в 11:03
Зачем нужны эти выступления? Так, просто напомнить о себе. Фанатам на стадионе это точно не нужно.
minai
minai
вчера в 10:51, ред.
Да разбегутся те немногие болельщики, которые рискнули посетить матч.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 10:34
ТАк и есть! В "Сочи"все ветераны,от главнюка до скамейки,а в "Динамо"-ветераны несостоявшихся переходов в топ-клубы Вселенной.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:31
М-да...Лучше бы "женские бои в грязи" или "Танец маленьких лебедей" из балета Чайковского "Лебединое озеро",в исполнении мужского балета господина Михайловского, показали???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:27, ред.
Сперва,для разогреву,пенсионеры -миллионеры эстрады.
Потом действующие футболисты-миллионеры и артисты.Гады...
На закуску ВАРёный арбитраж,вприкуску.
А на трибунах гопота кричит,что музыка не та,
хотя для них хоть джаз,хоть рок-но всё не впрок.
И где-то ожидает гол полуживой ещё футбол.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 10:13
Ожидается аншлаг!
И при чем здесь Фан-уйди ?
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 10:09
«Самоцветы», «Песняры», «Верасы»
А где же «Кино», где «Алиса», где «Облачный край»?
Где «Альянс», «Звуки Му», где «Кофе», где «Чайф»?
Где «Ноль», где «Зоопарк», где «Ночной проспект»?
Где «Гражданская оборона»? Да её в помине нет!
Эстрадная песня, в натуре, я очень тащусь!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:06

Оказывается не только посредники "доят" многострадальный российский футбол...
zw7fjaqnceb6
zw7fjaqnceb6 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:03
Может игра пойдёт интересней
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:55
Не угодишь. То не так, это не так один пессимизм.
112910415
112910415
вчера в 09:45
такой себе креатив ...
Gahi
Gahi
вчера в 09:34
Песни пляски это хорошо главное чтобы футболисты играли достойно. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:19
Как-будто это матч ветеранов.
Jon718875
Jon718875 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 09:18
Они будут играть в памперсах, полю ничто не угрожает
shur
shur
вчера в 09:15, ред.
...На всякий случай, если Сочи......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:12
А потом поле от песка успеют очистить.? Помоложе не нашли?
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