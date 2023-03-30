Артисты из 80-х выступят перед матчем «Динамо» — «Сочи»

Перед матчем РПЛ между «Динамо» и «Сочи» состоится концерт.
На стадионе выступят Дмитрий Маликов и ВИА «Самоцветы».
Выступление начнется в 13:15, игра стартует в 14:00.
Перед матчем РПЛ между «Динамо» и «Сочи» состоится концерт.
На стадионе выступят Дмитрий Маликов и ВИА «Самоцветы».
Выступление начнется в 13:15, игра стартует в 14:00.
Потом действующие футболисты-миллионеры и артисты.Гады...
На закуску ВАРёный арбитраж,вприкуску.
А на трибунах гопота кричит,что музыка не та,
хотя для них хоть джаз,хоть рок-но всё не впрок.
И где-то ожидает гол полуживой ещё футбол.
Потом действующие футболисты-миллионеры и артисты.Гады...
На закуску ВАРёный арбитраж,вприкуску.
А на трибунах гопота кричит,что музыка не та,
хотя для них хоть джаз,хоть рок-но всё не впрок.
И где-то ожидает гол полуживой ещё футбол.
И при чем здесь Фан-уйди ?
И при чем здесь Фан-уйди ?
А где же «Кино», где «Алиса», где «Облачный край»?
Где «Альянс», «Звуки Му», где «Кофе», где «Чайф»?
Где «Ноль», где «Зоопарк», где «Ночной проспект»?
Где «Гражданская оборона»? Да её в помине нет!
Эстрадная песня, в натуре, я очень тащусь!
А где же «Кино», где «Алиса», где «Облачный край»?
Где «Альянс», «Звуки Му», где «Кофе», где «Чайф»?
Где «Ноль», где «Зоопарк», где «Ночной проспект»?
Где «Гражданская оборона»? Да её в помине нет!
Эстрадная песня, в натуре, я очень тащусь!
Оказывается не только посредники "доят" многострадальный российский футбол...
Оказывается не только посредники "доят" многострадальный российский футбол...