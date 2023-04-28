Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2022/2023

Модрич может пропустить первый матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

вчера, 13:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити09.05.2023 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может пропустить первый полуфинальный поединок с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Ранее хорват получил надрыв мышц задней поверхности левого бедра. В финале Кубка Испании с «Осасуной» футболист также не сыграет.

Встреча «сливочных» с «горожанами» состоится 9 мая.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тухель сообщил, что Упамекано получил травму
Сегодня, 00:46
Основной защитник «Манчестер Сити» пропустит матч с «Арсеналом»
26 апреля
Два игрока «Ромы» получили повреждения
25 апреля
Влахович получил травму перед ответным матчем Кубка Италии с «Интером»
25 апреля
Джеймс и Маунт, скорее всего, больше не сыграют в этом сезоне из-за травм
25 апреля
Куртуа пропустит сегодняшний матч «Реала» против «Жироны»
25 апреля
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Это плохо
протон
протон
вчера в 19:07
Очень плохо, главный игрок в центре поля, если в кубке Осасуну должны обыграть и без него, то под МС очень нужен да и просто хочется чтобы команды сыграли в максимально сильных составах.
Когда наблюдаешь за его игрой, складывается впечатление как будто наблюдаешь за игрой гения, ноль лишних движений, ноль ошибок, всегда точные пасы на любую дистанцию, хорошая скорость для 37 летнего.....
Несмотря на возраст, его продуктивность в середине поля и дирижирование игрой команды поражают.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 16:33
Последние матчи играл непривычно слабо для себя. Может как раз измотанность, приведшая к мышечной травме. Здоровья!
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:47
Ну это как раз на руку Ман Сити, поскорее бы этот матч, интересное противостояние нас ждёт.
shlomo
shlomo
вчера в 14:32
Эх.... он мог бы здорово помочь Реалу... здоровья и быстрого восстановления.
Elliada
Elliada
вчера в 14:15
Жаль. Модричу здоровья. Сити всё равно выиграет, с ним или без него
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:06
Очень большая потеря. Задние мышцы не шутка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06
Это будет большая проблема для Реала.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 