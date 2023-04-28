Модрич может пропустить первый матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может пропустить первый полуфинальный поединок с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Ранее хорват получил надрыв мышц задней поверхности левого бедра. В финале Кубка Испании с «Осасуной» футболист также не сыграет.
Встреча «сливочных» с «горожанами» состоится 9 мая.
Когда наблюдаешь за его игрой, складывается впечатление как будто наблюдаешь за игрой гения, ноль лишних движений, ноль ошибок, всегда точные пасы на любую дистанцию, хорошая скорость для 37 летнего.....
Несмотря на возраст, его продуктивность в середине поля и дирижирование игрой команды поражают.
Когда наблюдаешь за его игрой, складывается впечатление как будто наблюдаешь за игрой гения, ноль лишних движений, ноль ошибок, всегда точные пасы на любую дистанцию, хорошая скорость для 37 летнего.....
Несмотря на возраст, его продуктивность в середине поля и дирижирование игрой команды поражают.