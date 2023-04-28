Модрич может пропустить первый матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

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вчера, 13:51

Полузащитник «Реала» может пропустить первый полуфинальный поединок с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Ранее хорват получил надрыв мышц задней поверхности левого бедра. В финале Кубка Испании с «Осасуной» футболист также не сыграет.

Встреча «сливочных» с «горожанами» состоится 9 мая.