Игрок «Аякса» намекнул на возможный уход из клуба. Он интересен топ-клубам

Защитник «Аякса» намекнул на то, что может покинуть клуб летом.

Переход становится всё ближе и ближе. Многие проявляют конкретный интерес. В прошлом году «Аякс» попросил меня остаться как минимум на ещё один сезон и продлить контракт. Как воспитанник клуба, я сделал это с радостью. После этого сезона мы всё рассмотрим.

В сборной Нидерландов я часто разговариваю с парнями, которые играют за границей. Я хочу когда-нибудь сделать этот шаг, но не тороплюсь. Сейчас всё внимание сосредоточено на финале кубка и оставшейся части соревнований.