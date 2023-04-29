Игрок «Аякса» намекнул на возможный уход из клуба. Он интересен топ-клубам

Защитник «Аякса» Журрьен Тимбер намекнул на то, что может покинуть клуб летом.
Переход становится всё ближе и ближе. Многие проявляют конкретный интерес. В прошлом году «Аякс» попросил меня остаться как минимум на ещё один сезон и продлить контракт. Как воспитанник клуба, я сделал это с радостью. После этого сезона мы всё рассмотрим.
В сборной Нидерландов я часто разговариваю с парнями, которые играют за границей. Я хочу когда-нибудь сделать этот шаг, но не тороплюсь. Сейчас всё внимание сосредоточено на финале кубка и оставшейся части соревнований.
Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 42 матча за амстердамцев во всех турнирах, 1 гол и 2 результативные передачи.