Ла Лига не одобрит план «Барселоны» по подписанию Месси

«Барселона» продолжает попытки вернуть нападающего Лионеля Месси.
На данный момент Ла Лига, скорее всего, не одобрит экономический план каталонского клуба, чтобы подписать Лео. «Сине-гранатовым» нужно получить одобрение от чемпионата Испании, чтобы оформить трансфер Месси или любого другого игрока.
Сейчас Месси хочет успешно завершить сезон с ПСЖ, однако он приостановил переговоры о продлении контракта с парижанами.
Может по настаешему будет за символическую сумму играть???
Может по настаешему будет за символическую сумму играть???