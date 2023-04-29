Ла Лига не одобрит план «Барселоны» по подписанию Месси

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вчера, 17:46

«Барселона» продолжает попытки вернуть нападающего .

На данный момент Ла Лига, скорее всего, не одобрит экономический план каталонского клуба, чтобы подписать Лео. «Сине-гранатовым» нужно получить одобрение от чемпионата Испании, чтобы оформить трансфер Месси или любого другого игрока.