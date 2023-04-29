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Ла Лига не одобрит план «Барселоны» по подписанию Месси

вчера, 17:46

«Барселона» продолжает попытки вернуть нападающего Лионеля Месси.

На данный момент Ла Лига, скорее всего, не одобрит экономический план каталонского клуба, чтобы подписать Лео. «Сине-гранатовым» нужно получить одобрение от чемпионата Испании, чтобы оформить трансфер Месси или любого другого игрока.

Сейчас Месси хочет успешно завершить сезон с ПСЖ, однако он приостановил переговоры о продлении контракта с парижанами.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:22
Да и пусть врзвращался бы в Барселону, хотя зачем это Барселоне надо?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 21:45
Ну допустим он разрешит, а там уефа хлопнет дальше что делать будут? А там с Барсой сюсюкатся никто не будет. Свои как ты выращился не назодятся на грани банкротства и не продали свои активы
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:17
Да кто бы сомневался. Тебас приложит все усилия что бы этого не произошло. Зато разрешит своим купить Беллингема, Холланда, Подписать Мбаппе и ещё кучу суперзвёзд.
Брулин
Брулин
вчера в 19:00
Деньги же не важны
Может по настаешему будет за символическую сумму играть???
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:51
Да ладно, разрешили бы ветерану закончить карьеру в родном клубе! Осталась всего-то пара сезонов, максимум.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:44
Чумадан, вокзал, ОАЭ!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:00
Месси должен остаться в ПСЖ... Кемпес прав..
протон
протон
вчера в 17:48, ред.
Надеюсь Месси завершит карьеру в Барселоне, и ему сделают грандиозное прощание на Камп Ноу. Будет эпичным такое завершение
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:47
Ну всё, всё коту под хвост. Столько стараний на смарку.
Гость
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