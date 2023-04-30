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«Атлетико» победил «Вальядолид». В матче было 7 голов

вчера, 23:56
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«Вальядолид» проиграл «Атлетико» в матче 32-го тура Ла Лиги (2:5).

Счёт на 20-й минуте игры открыл Науэль Молина, выведя гостей вперёд. На 24-й Хосе Хименес удвоил преимущество мадридцев. Альваро Мората на 38-й забил 3-й мяч команды. У хозяев на 42-й с пенальти отличился Кайл Ларин, а Серхио Эскудеро на 74-й сократил отставание коллектива в счёте. На 86-й автогол Хоакина Фернандеса принёс «матрасникам» 4-й мяч, а итоговые цифры на табло установил Мемфис Депай на 90+3-й.

«Вальядолид» занимает 15-е место в чемпионате Испании с 35 очками. «Атлетико» по-прежнему находится на 3-й позиции, у клуба теперь 66 баллов.

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Стадион «Хосе Соррилья»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Атлетико»
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Все комментарии
mywskm3pqyxc
mywskm3pqyxc
сегодня в 06:32
Атлетам можно побороться за второе место
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:03, ред.
Атлетико Мадрид заслуженно занимает 3-е место. Могут даже обойти Реал Мадрид, если Реал не перестанет валять дурака.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:34
Игра была огонь, всегда бы так играли!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:01
Такой Атлетико Мадрид мне нравится!
Браво!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:01
Нечасто футболисты Атлетико забивают по пять мячей в матче, да еще в гостях.
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