«Атлетико» победил «Вальядолид». В матче было 7 голов

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вчера, 23:56

«Вальядолид» проиграл «Атлетико» в матче 32-го тура Ла Лиги (2:5).

Счёт на 20-й минуте игры открыл Науэль Молина, выведя гостей вперёд. На 24-й Хосе Хименес удвоил преимущество мадридцев. Альваро Мората на 38-й забил 3-й мяч команды. У хозяев на 42-й с пенальти отличился Кайл Ларин, а Серхио Эскудеро на 74-й сократил отставание коллектива в счёте. На 86-й автогол Хоакина Фернандеса принёс «матрасникам» 4-й мяч, а итоговые цифры на табло установил Мемфис Депай на 90+3-й.

«Вальядолид» занимает 15-е место в чемпионате Испании с 35 очками. «Атлетико» по-прежнему находится на 3-й позиции, у клуба теперь 66 баллов.