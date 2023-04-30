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«Болонья» и «Ювентус» не выявили победителя в матче Серии А

вчера, 23:43
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Болонья» сыграла вничью с «Ювентусом» в матче 32-го тура Серии А (1:1).

На 10-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Риккардо Орсолини, отличившегося с пенальти. Форвард туринцев Аркадиуш Милик свою попытку забить с одиннадцатиметрового на 31-й не реализовал, но сравнял счёт с игры на 61-й.

«Болонья» набрала 45 очков и поднялась на 9-е место в чемпионате Италии. «Бьянконери» остались на 3-й позиции, у команды теперь 60 баллов.

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Стадион «Ренато ДальАра»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Болоньи»
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:33
Видимо к данному исходу команды с начальном матча стремились к такому результату.
goodmonter
goodmonter
сегодня в 00:56
Ничья в пользу Неаполя. Поздравляю клуб Спаллетти и их болельщиков с долгожданным скудетто!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:02
Юве потерял очки, жаль.
А я поздравляю всех с 1 маем и началом нового месяца в конкурсе прогнозов...
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:54
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