«Болонья» и «Ювентус» не выявили победителя в матче Серии А

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вчера, 23:43

«Болонья» сыграла вничью с «Ювентусом» в матче 32-го тура Серии А (1:1).

На 10-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Риккардо Орсолини, отличившегося с пенальти. Форвард туринцев Аркадиуш Милик свою попытку забить с одиннадцатиметрового на 31-й не реализовал, но сравнял счёт с игры на 61-й.

«Болонья» набрала 45 очков и поднялась на 9-е место в чемпионате Италии. «Бьянконери» остались на 3-й позиции, у команды теперь 60 баллов.