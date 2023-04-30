Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Химки»

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вчера, 20:58

«Локомотив» обыграл «Химки» в матче 25-го тура РПЛ (5:1).

На 27-й минуте счёт с пенальти открыл полузащитник хозяев Антон Миранчук. Дублем отметился нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба, забив на 52-й и 71-й. У гостей на 60-й отличился форвард Александр Руденко. Нападающий Иван Игнатьев увеличил преимущество москвичей на 73-й. Форвард Вильсон Изидор на 76-й забил 5-й гол «красно-зелёных».

«Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав после поединка 32 очка. «Химки» остаются на 15-й строчке, имея в активе 17 баллов.