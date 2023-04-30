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Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Химки»

вчера, 20:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Химки» в матче 25-го тура РПЛ (5:1).

На 27-й минуте счёт с пенальти открыл полузащитник хозяев Антон Миранчук. Дублем отметился нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба, забив на 52-й и 71-й. У гостей на 60-й отличился форвард Александр Руденко. Нападающий Иван Игнатьев увеличил преимущество москвичей на 73-й. Форвард Вильсон Изидор на 76-й забил 5-й гол «красно-зелёных».

«Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав после поединка 32 очка. «Химки» остаются на 15-й строчке, имея в активе 17 баллов.

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Все комментарии
Икарус
Икарус
вчера в 23:41
Денисов номер 2, вторая молодость в Локо.
mlcfwok
mlcfwok ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
С Зенитом он был в норме, уж точно. 1т локо в принципе зенит возил
С конями большую часть матча в 10 играли
Просто завидуешь, что помойный малком у вас, а не Артёмка)))
амурец
амурец
вчера в 22:55
Локо с победой
makkie
makkie
вчера в 22:47
Химки настолько слабы, что им даже Игнатьев забивает )))
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:44
Русский бразилец. Дзюбиньо. Турки кусают локти.
Аспект
Аспект ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:41
Обеими руками!
Аспект
Аспект
вчера в 21:40
Цюба - первый парень на деревне. Молодец. Сильные руки - сильный карахтер. )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:39
Дзюба с Зенитом и ЦСКА - невидимка...
С командами уступающими в классе - Холанд...
Boricku
Boricku
вчера в 21:38
Дзюбиньос красава, забивака !
alexgurzan
alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
Добрый вечер.
Да, есть такое правило.
valt134
valt134
вчера в 21:22
Артемон в порядке. И Иван Игнатьев забил. Надеюсь, этот гол реанимирует Ивана. Большие Надежды подавал…
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:17, ред.
Доброго Здоровья!
Пару лет назад, если я не путаю, игрок набравший больше всех балов в группе Заболотного не был признан победителем конкурса, потому что в течении месяца он не сделал ни одной ставки, вопрос: сейчас это правило действует или нет? Если я не прав, поправьте меня. Заранее благодарен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:11
Сила ломит и соломушку. класс Локо сделал своё дело. Химки кандидат на вылет.
Храневец
Храневец
вчера в 21:11
Новый контракт не за горами !
Vadik
Vadik
вчера в 21:08
Паровозов с победой! Заслужили. Химкам удачи в оставшихся матчах. Дзюба такими темпами Малкольма догонит .... Благодаря комментаторам он теперь "падающий скорпион"))) главное, чтобы не упал))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:07
Обычно они летали,а теперь ещё и падают.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:05
Дубльпул снова в действии.
nubom
nubom
вчера в 21:02
Комментаторам - респект за изобретение техники удара - "падающий скорпион"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:01
Дзюба молодец,так держать.
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