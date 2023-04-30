Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Химки»

«Локомотив» обыграл «Химки» в матче 25-го тура РПЛ (5:1).
На 27-й минуте счёт с пенальти открыл полузащитник хозяев Антон Миранчук. Дублем отметился нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба, забив на 52-й и 71-й. У гостей на 60-й отличился форвард Александр Руденко. Нападающий Иван Игнатьев увеличил преимущество москвичей на 73-й. Форвард Вильсон Изидор на 76-й забил 5-й гол «красно-зелёных».
«Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав после поединка 32 очка. «Химки» остаются на 15-й строчке, имея в активе 17 баллов.
С конями большую часть матча в 10 играли
Просто завидуешь, что помойный малком у вас, а не Артёмка)))
С конями большую часть матча в 10 играли
Просто завидуешь, что помойный малком у вас, а не Артёмка)))
С командами уступающими в классе - Холанд...
С командами уступающими в классе - Холанд...
Да, есть такое правило.
Да, есть такое правило.
Пару лет назад, если я не путаю, игрок набравший больше всех балов в группе Заболотного не был признан победителем конкурса, потому что в течении месяца он не сделал ни одной ставки, вопрос: сейчас это правило действует или нет? Если я не прав, поправьте меня. Заранее благодарен.
Пару лет назад, если я не путаю, игрок набравший больше всех балов в группе Заболотного не был признан победителем конкурса, потому что в течении месяца он не сделал ни одной ставки, вопрос: сейчас это правило действует или нет? Если я не прав, поправьте меня. Заранее благодарен.