ПСВ выиграл Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Аякс»

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вчера, 21:56

ПСВ одержал победу над «Аяксом» в финале Кубка Нидерландов (2:1).

Автогол защитника Джэрреда Брэнтуэйта вывел амстердамцев вперёд на 43-й минуте игры. Нападающий Торган Азар на 67-й сравнял счёт. Основное время встречи завершилось вничью, в дополнительное команды забитыми мячами не отметились. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Эйндховена — 3:2.