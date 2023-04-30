ПСВ выиграл Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Аякс»

ПСВ одержал победу над «Аяксом» в финале Кубка Нидерландов (2:1).
Автогол защитника Джэрреда Брэнтуэйта вывел амстердамцев вперёд на 43-й минуте игры. Нападающий Торган Азар на 67-й сравнял счёт. Основное время встречи завершилось вничью, в дополнительное команды забитыми мячами не отметились. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Эйндховена — 3:2.
ПСВ защитил титул, который в прошлом году также выиграл в финальной встрече с «Аяксом». Клуб в 11-й раз стал обладателем национального кубка.
Вас теперь можно поздравить с победой в группе Заболотного!!!
А drug01 будет урок на будущее, надо было хоть одну ставку поставить в течении месяца.
Зато я в этом месяце победил в группе Яшина
1. Звезда по имени Солнце 29049
Вас теперь можно поздравить с победой в группе Заболотного!!!
А drug01 будет урок на будущее, надо было хоть одну ставку поставить в течении месяца.
Зато я в этом месяце победил в группе Яшина
1. Звезда по имени Солнце 29049
Не подумайте ничего дурного, я без претензий, тем более не пытаюсь апеллировать к игрокам и предлагать что-то поменять в правилах конкурса, просто хотел уточнить.
Не подумайте ничего дурного, я без претензий, тем более не пытаюсь апеллировать к игрокам и предлагать что-то поменять в правилах конкурса, просто хотел уточнить.