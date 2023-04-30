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ПСВ выиграл Кубок Нидерландов, обыграв в финале «Аякс»

вчера, 21:56
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВЗакончился после серии пенальти

ПСВ одержал победу над «Аяксом» в финале Кубка Нидерландов (2:1).

Автогол защитника Джэрреда Брэнтуэйта вывел амстердамцев вперёд на 43-й минуте игры. Нападающий Торган Азар на 67-й сравнял счёт. Основное время встречи завершилось вничью, в дополнительное команды забитыми мячами не отметились. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Эйндховена — 3:2.

ПСВ защитил титул, который в прошлом году также выиграл в финальной встрече с «Аяксом». Клуб в 11-й раз стал обладателем национального кубка.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:24, ред.
Мои поздравления Рууд ван Нистелрою! Теперь в Нидерландах новая команда доминирует над остальными. Бывший нападающий Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов, очень хорошо справляется со своей работой. Не ожидал, что из него выйдет такой тренер. Посмотрим, может в будущем возглавит топ-клуб из топ-4 лиг. Очень интересно было бы. Но пусть сначала сделает себе имя на тренерском мостике в клубе нидерланского Эредивизие.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:11
Красавцы!!!
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 22:31
Мои поздравления ПСВ .
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:27
Да какие могут быть претензии, правила есть правила.
Вас теперь можно поздравить с победой в группе Заболотного!!!
А drug01 будет урок на будущее, надо было хоть одну ставку поставить в течении месяца.

Зато я в этом месяце победил в группе Яшина
1. Звезда по имени Солнце 29049
stanichnik
stanichnik ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:15
Спасибо за ответ.
Не подумайте ничего дурного, я без претензий, тем более не пытаюсь апеллировать к игрокам и предлагать что-то поменять в правилах конкурса, просто хотел уточнить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:06
Мои поздравления болельщикам ПСВ
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