Болельщики «Наполи» «похоронили» другие клубы Серии А

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вчера, 12:57

«Наполи» с высокой долей вероятности станет чемпионом Италии по итогам текущего сезона: команда лидирует в таблице Серии А (78 очков), на второй строчке идет «Лацио» (61 балл).

Болельщики неаполитанцев уже начали отмечать первое за 33 года чемпионство своей команды. Фанаты создали символическое кладбище с 19 крестами, на каждом из которых изображены эмблемы клубов-соперников «Наполи» в Серии А. Помимо этого, болельщики приготовили гроб, который покрыли клубными шарфами команд чемпионата Италии.

Фанаты «Наполи» также планируют забраться на Везувий, чтобы с помощью пиротехники сымитировать извержение вулкана в клубных цветах коллектива, однако администрация данной территории хочет отговорить поклонников команды от этого.