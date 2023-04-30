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Болельщики «Наполи» «похоронили» другие клубы Серии А

вчера, 12:57

«Наполи» с высокой долей вероятности станет чемпионом Италии по итогам текущего сезона: команда лидирует в таблице Серии А (78 очков), на второй строчке идет «Лацио» (61 балл).

Болельщики неаполитанцев уже начали отмечать первое за 33 года чемпионство своей команды. Фанаты создали символическое кладбище с 19 крестами, на каждом из которых изображены эмблемы клубов-соперников «Наполи» в Серии А. Помимо этого, болельщики приготовили гроб, который покрыли клубными шарфами команд чемпионата Италии.

Фанаты «Наполи» также планируют забраться на Везувий, чтобы с помощью пиротехники сымитировать извержение вулкана в клубных цветах коллектива, однако администрация данной территории хочет отговорить поклонников команды от этого.

Болельщики «Наполи» «похоронили» другие клубы Серии А

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Наполи
Перевод с talksport.com Фото: Сайт talksport.com
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:58
Ничего глупее не видел. Ну а если уж затронули похороны, то можно вспомнить, как Милан, недавно, в ЛЧ похоронил Наполи- со всеми почестями...
shlomo
shlomo
вчера в 13:35
Наполи может стать чемпионом уже сегодня ....... НО

Для этого нужно, чтобы сошлось всего два события:
1️⃣ 1Х в матче «Интер» — «Лацио»
2️⃣ П1 в матче «Наполи» — «Салернитана»

Верим? Или празднование придется отложить?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:18
Если неожиданно 15 очков не снимут неожиданно, то уже чемпионы.
Гость
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