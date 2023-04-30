Фанаты «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Астон Виллой» проведут акцию

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вчера, 10:55

Объединение фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 готовит акцию протеста перед матчем против «Астон Виллы».

Болельщики вывесят общий баннер, на котором будет написано: «только полная продажа». Помимо этого, они принесут свои флаги. Данное сообщество фанатов призвало поклонников МЮ вести себя заметно и громко, соблюдая при этом нормы порядка и закона.

Шейх из Катара Тамим бин Хамад Аль Тани планирует приобрести 100% акций клуба за 5,7 млрд евро. Британский миллиардер Джим Рэтклифф собирается купить 69% или чуть более 50% акций. Рэтклифф лидирует в борьбе за покупку.