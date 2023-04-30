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Фанаты «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Астон Виллой» проведут акцию

вчера, 10:55

Объединение фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 готовит акцию протеста перед матчем против «Астон Виллы».

Болельщики вывесят общий баннер, на котором будет написано: «только полная продажа». Помимо этого, они принесут свои флаги. Данное сообщество фанатов призвало поклонников МЮ вести себя заметно и громко, соблюдая при этом нормы порядка и закона.

Шейх из Катара Тамим бин Хамад Аль Тани планирует приобрести 100% акций клуба за 5,7 млрд евро. Британский миллиардер Джим Рэтклифф собирается купить 69% или чуть более 50% акций. Рэтклифф лидирует в борьбе за покупку.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:24
Посмотрим в итоге, чем вся эта эпопея с продажей МЮ закончится.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:33, ред.
Приветствую!
Если честно, то отслеживал Ваши ставки и от этого исходил.
Сначала думал, что под конец Вы рискнёте, но Вы решили почему то не рисковать, а зря у Вас был бы шанс, тем более я вчера уснул, так и не поставив на последние матчи. Очков в наличии было ещё 26900, но посмотрел вашу тактику и решил сильно не тратиться.

P.S. Удачи Вам в следующих конкурсах!!!
4ns2m9c28sd7
4ns2m9c28sd7
вчера в 11:27
Помимо этого, они принесут свои флаги.

Страшно представить какие у них будут флаги, радужные по любому найдутся.
Гость
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