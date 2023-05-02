«Арсенал» победил «Челси», к 34-й минуте «синие» уступали со счётом 0:3

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вчера, 23:55

«Арсенал» выиграл у «Челси» в поединке 34-го тура АПЛ (3:1).

Мартин Эдегор оформил дубль, забив на 18-й и 31 минуте. Габриэл Жезус на 34-й отметился третьим голом хозяев. Гости ответили на 65-й минуте — отличился Нони Мадуеке.