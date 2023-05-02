«Арсенал» победил «Челси», к 34-й минуте «синие» уступали со счётом 0:3

«Арсенал» выиграл у «Челси» в поединке 34-го тура АПЛ (3:1).
Мартин Эдегор оформил дубль, забив на 18-й и 31 минуте. Габриэл Жезус на 34-й отметился третьим голом хозяев. Гости ответили на 65-й минуте — отличился Нони Мадуеке.
После игры «канониры» лидируют в АПЛ (78 очков), «синие» идут на 12-м месте (39 пунктов).
Что можно говорить, если Челси к тридцать четвёртой минуте проигрывает со счётом 3:0. Как говорит нынешняя молодёжь - это полный треш. Тут уже не тот клуб, который ещё совсем не так давно наводил шорох не только в АПЛ, но и в еврокубках и Лиге Чемпионов, а жалкая карикатура.
И дело даже не в личности главного тренера Лемпарда, ведь до него тоже был тренер, а в целой цепочке неадекватов которые управляют клубом, от самого руководства и всего менеджерского состава. Купить кучу игроков за немалые деньги 💰 💰 💰, платить зарплату, а для чего и каких целей - это наверное даже не знают в самом руководстве. Где тот главный тренер, спортивный директор и весь этот селекционный отдел, которые должны строить команду, под кого покупались такое количество игроков и какие цели поставлены руководством перед командой ??!
Сейчас прочитал ещё одну удивительную историю, клуб Челси купил молодого пятнадцатилетнего игрока из Эквадора за двадцать лямов, с условием что он будет ещё два года выступать за свой клуб. Ещё совсем недавно я думал что руководство Челси это палата/6 , но теперь у меня чётко вырисовывается добротная клиника им.Тодда Боэли.
Что можно говорить, если Челси к тридцать четвёртой минуте проигрывает со счётом 3:0. Как говорит нынешняя молодёжь - это полный треш. Тут уже не тот клуб, который ещё совсем не так давно наводил шорох не только в АПЛ, но и в еврокубках и Лиге Чемпионов, а жалкая карикатура.
И дело даже не в личности главного тренера Лемпарда, ведь до него тоже был тренер, а в целой цепочке неадекватов которые управляют клубом, от самого руководства и всего менеджерского состава. Купить кучу игроков за немалые деньги 💰 💰 💰, платить зарплату, а для чего и каких целей - это наверное даже не знают в самом руководстве. Где тот главный тренер, спортивный директор и весь этот селекционный отдел, которые должны строить команду, под кого покупались такое количество игроков и какие цели поставлены руководством перед командой ??!
Сейчас прочитал ещё одну удивительную историю, клуб Челси купил молодого пятнадцатилетнего игрока из Эквадора за двадцать лямов, с условием что он будет ещё два года выступать за свой клуб. Ещё совсем недавно я думал что руководство Челси это палата/6 , но теперь у меня чётко вырисовывается добротная клиника им.Тодда Боэли.