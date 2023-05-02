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«Арсенал» победил «Челси», к 34-й минуте «синие» уступали со счётом 0:3

вчера, 23:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» выиграл у «Челси» в поединке 34-го тура АПЛ (3:1).

Мартин Эдегор оформил дубль, забив на 18-й и 31 минуте. Габриэл Жезус на 34-й отметился третьим голом хозяев. Гости ответили на 65-й минуте — отличился Нони Мадуеке.

После игры «канониры» лидируют в АПЛ (78 очков), «синие» идут на 12-м месте (39 пунктов).

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Все комментарии
Акылбек Еркинбек
Акылбек Еркинбек
сегодня в 06:41
9-10 игроков атаки и одни поражения
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:12, ред.
Просто в лице хозяина клуба, ушлые ребята, очень быстро разглядели золотую жилу и давай доить, причем с такой смекалкой, умением, наглостью, что Остап Бэндер и в подметки им не годится. Эквадорца-малолетку подмахнули за 20 млн. и состряпали опцию "встретимся через два года" Не удивлюсь, если юноше по прибытию к месту отработки контракта, будет не 17 лет, 20 и паспорт (левый) будет заверен гербовой печатью, сделанной из каблука старого, бабушкиного сапога эквадорского кудеснтка круглого...)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:39
У Челси впервые за много лет двукратное отставание по очкам от лидера, до зоны вылета гораздо ближе, чем до Еврокубков.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 05:37
Челси превращается в середняка , каким был до эпохи Абрамовича .
b2szsteqpdv7
b2szsteqpdv7
сегодня в 05:17
Лидер выиграл у середняка, ничего необычного.
протон
протон
сегодня в 03:40
Троссард сделал своё дело. До Артеты дошло или донесли. Джака был прекрасен. Как уже отмечают: первый тайм решили не работать на Сака, что и подействовало результативно, ибо, всем и вся было явно что клуб строит свою игру в атаке через Сака. Но, второй тайм, чтобы не обижать Сака, решили играть опять через него, в результате чего, если кто заметил, гол тут же пришел в наши ворота. И все попытки играть на Сака приводили к краху. Так что замену Троссарда на Марти никто не понял. А ведь могли же устроить полнейший разгром. Шанс был стопроцентный. Но остаётся ощущение, что не Арсенал был супер-пупер, а Челси был никакой. На одном Канте они не потянут....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:35
Отставание ровно в два раза. Как же стыдно за Челси...
cqr4k227a4z4
cqr4k227a4z4
сегодня в 03:30
Нужно Челси очищение чемпионшипом
протон
протон
сегодня в 00:37
Сравните игру Саутгемптон с Арсеналом и турнирное расположение, и Челси с Арсеналом.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
Доброй ночи. рад Вас видеть. Вас не было на сайте с 18 сентября 2022, но Арсенал выдал хороший матч.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:31, ред.
Пока мы тут все пишем..., шалунишка Тодди вставляет нагоняй в раздевалке клуба.
протон
протон
сегодня в 00:29
Челси с ускорением свободного падения 9, 806, 65 м·с⁻² летит в пропасть.
протон
протон
сегодня в 00:26
В моей группе явный фанат под ником Evgeny Moreman.

Все ставки ставит против своего клуба и берет большой куш. Что говорить дальше, если самые преданные болелы не возлагают надежд на возрождение клуба?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:21, ред.
Болельщиков Арсенала с заслуженной Победой !

Что можно говорить, если Челси к тридцать четвёртой минуте проигрывает со счётом 3:0. Как говорит нынешняя молодёжь - это полный треш. Тут уже не тот клуб, который ещё совсем не так давно наводил шорох не только в АПЛ, но и в еврокубках и Лиге Чемпионов, а жалкая карикатура.

И дело даже не в личности главного тренера Лемпарда, ведь до него тоже был тренер, а в целой цепочке неадекватов которые управляют клубом, от самого руководства и всего менеджерского состава. Купить кучу игроков за немалые деньги 💰 💰 💰, платить зарплату, а для чего и каких целей - это наверное даже не знают в самом руководстве. Где тот главный тренер, спортивный директор и весь этот селекционный отдел, которые должны строить команду, под кого покупались такое количество игроков и какие цели поставлены руководством перед командой ??!

Сейчас прочитал ещё одну удивительную историю, клуб Челси купил молодого пятнадцатилетнего игрока из Эквадора за двадцать лямов, с условием что он будет ещё два года выступать за свой клуб. Ещё совсем недавно я думал что руководство Челси это палата/6 , но теперь у меня чётко вырисовывается добротная клиника им.Тодда Боэли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:20
Ещё один матч, и Фрэнки может стать агентом 007, как написал Лукомский) Не сомневался тут в победе ребят.
Master Shake
Master Shake
сегодня в 00:08
Дело сделано, ждём осечки у горожан
протон
протон
сегодня в 00:07
Всех с победой! В целом отличный матч! Надеюсь это новая серия побед и хорошей уверенной игры! Так держать! Да и непонятна критика по Джаке.
Кивиор хорош, за исключением пары моментов. И наверху снимал все мячи. На фоне Холдинга даже Кивиор смотрится лучше.
Будем надеяться что с Габриэлем всё хорошо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Если бы Арсенал не сбавил обороты во втором тайме счёт бы был гораздо большим.
Гость
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