«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и вышел в финал Кубка Германии

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вчера, 23:51

«Фрайбург» уступил клубу «РБ Лейпциг» в 1/2 финала Кубка Германии (1:5).

Даниэль Ольмо открыл счет на 13-й минуте. Бенжамин Хенрикс на 14-й удвоил преимущество команды, а третий мяч забил Доминик Собослои на 37-й. Кристофер Нкунку отметился взятием ворот на 45+1-й минуте. «Быки» остались в меньшинстве на 58-й — красную карточку получил Йошко Гвардиол. У хозяев на 74-й забил Михаэль Грегоритч. Итоговый счет установил Собослои на 90+7-й с пенальти.

С «быками» в финале сыграет победитель матча «Штутгарт» — «Айнтрахт».