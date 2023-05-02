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«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и вышел в финал Кубка Германии

вчера, 23:51
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург1 : 5Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Фрайбург» уступил клубу «РБ Лейпциг» в 1/2 финала Кубка Германии (1:5).

Даниэль Ольмо открыл счет на 13-й минуте. Бенжамин Хенрикс на 14-й удвоил преимущество команды, а третий мяч забил Доминик Собослои на 37-й. Кристофер Нкунку отметился взятием ворот на 45+1-й минуте. «Быки» остались в меньшинстве на 58-й — красную карточку получил Йошко Гвардиол. У хозяев на 74-й забил Михаэль Грегоритч. Итоговый счет установил Собослои на 90+7-й с пенальти.

С «быками» в финале сыграет победитель матча «Штутгарт» — «Айнтрахт».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт nemzetisport.hu
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:36
Фрайбург просто боится играть с Лейпцигом. Отсюда и такие результаты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:21
Лейпциг даже вдесятером и крупно ведя в счёте продолжали играть и забили гол.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:11
Лейпциг возьмёт кубок, скорее всего.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:27
Этот счёт конечно же не отражает то что происходило на поле . Но и такое тоже бывает в футболе ⚽️.
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