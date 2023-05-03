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Бывший испанский футболист приговорён к 6 годам тюрьмы за наркоторговлю

сегодня, 15:21

Экс-форвард «Малаги», «Марселя» и лиссабонского «Спортинга» Серхио Контрерас (известный как Коке) приговорён к 6 годам тюремного заключения за организацию наркоторговли.

Бывший футболист проходил по делу как главарь банды, в которую входили 17 человек. Группировке предъявлено обвинение в покупке и контрабанде крупных партий наркотиков, которые перевозились в грузовиках в разные страны Европы. Контрерас признал вину.

Нападающий также выступал в Греции, США, Азербайджане, Германии, Боливии и Индии. С «Марселем» он выиграл Кубок Интертото в 2005 году.

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Все комментарии
Никром
Никром
сегодня в 18:05
А по псевдониму сразу понятно, на чем он «специализировался»))
3j3vxpept87e
3j3vxpept87e
сегодня в 16:41
Поэтому Промес навсегда останется в России, там в Европе его ждёт срок за поножовщину и наркотики.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:23
Не в тот бизнес инвестировал свои деньги, заработанные на футболе.
66e5em7s6r7k
66e5em7s6r7k
сегодня в 15:45
Да он просто богатая скотина
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:38
Футболом честно на безбедную старость не смог заработать, пришлось начать торговать запрещенным.
Гость
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