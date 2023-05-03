Бывший испанский футболист приговорён к 6 годам тюрьмы за наркоторговлю

Экс-форвард «Малаги», «Марселя» и лиссабонского «Спортинга» Серхио Контрерас (известный как Коке) приговорён к 6 годам тюремного заключения за организацию наркоторговли.
Бывший футболист проходил по делу как главарь банды, в которую входили 17 человек. Группировке предъявлено обвинение в покупке и контрабанде крупных партий наркотиков, которые перевозились в грузовиках в разные страны Европы. Контрерас признал вину.
Нападающий также выступал в Греции, США, Азербайджане, Германии, Боливии и Индии. С «Марселем» он выиграл Кубок Интертото в 2005 году.