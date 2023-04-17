Бывшая жена Хакими обязана отдать ему половину имущества

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вчера, 20:32

Актриса Хиба Абук, бывшая супруга защитника ПСЖ , обязана отдать футболисту половину своего имущества в результате развода.

Абук пыталась отсудить у игрока 70 млн долларов, но всё имущество Хакими было записано на его маму. Совместно нажитое парой имущество — это капитал актрисы, который составляет 3 млн долларов.

Согласно решению суда, Абук обязана отдать Хакими половину от этой суммы.