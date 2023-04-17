Бывшая жена Хакими обязана отдать ему половину имущества

Актриса Хиба Абук, бывшая супруга защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, обязана отдать футболисту половину своего имущества в результате развода.
Абук пыталась отсудить у игрока 70 млн долларов, но всё имущество Хакими было записано на его маму. Совместно нажитое парой имущество — это капитал актрисы, который составляет 3 млн долларов.
Согласно решению суда, Абук обязана отдать Хакими половину от этой суммы.
не когда петух клюнул, а заранее ...
не когда петух клюнул, а заранее ...
Впредь умнее с продвинутыми людьми будет...
Впредь умнее с продвинутыми людьми будет...
21 век, век меркантильных женщин.
Всем остальным футболистам надо бы на заметку взять этот прием.
21 век, век меркантильных женщин.
Всем остальным футболистам надо бы на заметку взять этот прием.