Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2022/2023

Бывшая жена Хакими обязана отдать ему половину имущества

вчера, 20:32

Актриса Хиба Абук, бывшая супруга защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, обязана отдать футболисту половину своего имущества в результате развода.

Абук пыталась отсудить у игрока 70 млн долларов, но всё имущество Хакими было записано на его маму. Совместно нажитое парой имущество — это капитал актрисы, который составляет 3 млн долларов.

Согласно решению суда, Абук обязана отдать Хакими половину от этой суммы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Влут подал апелляцию на свой приговор по делу о ДТП
Вчера, 16:50
Даниэль Алвес не смог вовремя явиться в суд
Вчера, 14:45
«Спартак» получил мотивировочную часть от ФИФА по делу Крала
15 апреля
Игрок «Арсенала» пойдёт под суд за нападение собаки на массажиста
08 апреля
Суд отказал Газизову в иске к Федуну на 399 миллионов рублей
07 апреля
Влут подаст апелляцию на приговор суда Харлема по делу о ДТП
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 07:17
Браво,Ашраф!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 05:27
Что бы не повадно было
112910415
112910415
сегодня в 05:12
с юристами надо работать всегда !
не когда петух клюнул, а заранее ...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:21
Таки хитрый марокканец
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:28
Проходимец на коне.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:02
А у нас обычно всё наооборот!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:59
Грамотно он насчёт мамы провернул. А вот жена лоханулась, не сделала так же.
Впредь умнее с продвинутыми людьми будет...
vlasovca
vlasovca
вчера в 21:38
.Уважуха Хакими сумел обье++ь женщину.
Garry Green 1
Garry Green 1
вчера в 21:37
Сказать, что он красавчик ничего не сказать !
21 век, век меркантильных женщин.
Всем остальным футболистам надо бы на заметку взять этот прием.
Elliada
Elliada
вчера в 21:07
Это, конечно, забавно, но больше печально. Зачем отбирать у бывшей, когда у самого состояние большое??
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:04
Не верю, что у женщины можно забрать такую сумму))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:45
Хакими Хибу "развёл"...
Triem
Triem
вчера в 20:43
Да он чертов гений!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:35
Хакими не только умный футболист ..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 